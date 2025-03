Klone, Androiden, künstliche Intelligenz... Kurz gesagt, Filme über die unnatürliche Erschaffung oder Neuschöpfung menschlichen Lebens sind im Science-Fiction-Genre reichlich vorhanden. Das ist der Grund, warum ich Mickey 17 mit einem gemischten Gefühl von Aufregung und Vorsicht begonnen habe, weil es ein äußerst interessantes Thema ist, aber es ist auch leicht, in Klischees und müde Ideen zu verfallen, wenn man mit diesen Konzepten spielt, und oft schwierig, neue Dinge zu finden, die man über die moralischen Implikationen sagen kann. Glücklicherweise hat Bong Joon-ho immer wieder bewiesen, dass er anders denkt und handelt als die Massen, selbst wenn er an der Geschichte eines anderen arbeitet.

Mickey 17 ist die Adaption von Mickey7, einem Roman von Edward Ashton aus dem Jahr 2022. Er erzählt die Geschichte von Mickey Barnes, einem Arbeiter in einer Weltraumkolonie, der die Rolle eines "Entbehrlichen" angenommen hat: jemand, der mit den gefährlichsten Missionen betraut wird - normalerweise abscheuliche Experimente an sich selbst - weil er, wenn er stirbt, durch einen "menschlichen Drucker" wiedergeboren wird. Seine Erinnerungen bleiben, aber sein früheres Ich stirbt vollständig, und dem "neuen Mickey" wird eine Nummer zugewiesen: Mickey 16, Mickey 17...

Die größte Stärke des Films ist, dass er selbst bei einer so pikanten Prämisse wie dieser selten vorhersehbar wird, mit viel Potenzial für Wendungen und schwarzen Humor. Aber das kann auch der größte (und vielleicht einzige) Fehler des Films sein: Er fühlt sich manchmal zu kreativ an und wird leicht von zu vielen Nebenhandlungen, unnötig langen Sequenzen, die ins Nirgendwo führen, und Nebenfiguren, die zurückgelassen werden, abgelenkt. Es ist überall zu finden, und was es gibt, ist in der Regel sehr lustig und kreativ... es sei denn, das ist nicht der Fall und verlangsamt das Tempo des Films. Trotz seiner Länge von 137 Minuten fühlt sich der Film nie langweilig an... Aber man kann mit Fug und Recht sagen, dass es nicht immer das gleiche Maß an Engagement beibehält, und die zweite Hälfte... Nun, es ist seltsam und wahrscheinlich nicht aus den Gründen, die Sie vielleicht erwarten.

Man kann es auch so ausdrücken, dass der Film die Prämisse des Klonens von Menschen nicht wirklich bis an ihre Grenzen ausreizt. Stattdessen legt der Film einen großen Fokus auf eine außerirdische Rasse seltsam niedlicher Maden und - viel - auf die Figur, die von Mark Ruffalo gespielt wird, dem größenwahnsinnigen Boss der Kolonie, der zwar übertrieben ist, aber nicht nur durch die Schuld des Schauspielers, sondern durch die Art und Weise, wie er (und seine Leinwandfrau Toni Collette) geschrieben und dargestellt werden. Der Film hat nicht allzu viele formale Exzesse (auffälliger Einsatz von Musik, Schnitt oder Kameraführung, wie es frühere Filme von Bong Joon-ho hatten) und er ist eindeutig nach Hollywood-Blockbuster-Regeln geschnitten, kompensiert dies aber mit übertriebenen Charakteren und einigen deplatzierten Momenten.

War es notwendig, die Figuren von Ruffalo und Collette so unsympathisch zu machen? Ich glaube nicht, dass irgendjemand sich irren wird, dass sie hier die Bösewichte sind, die eine allzu einfältige kapitalistische Parodie verkörpern, die nicht so lustig oder clever ist wie die inspirierteren Momente des Films, die sich fast immer um Robert Pattinson und seine brillante, facettenreiche Darstellung als Mickey(s) drehen. Wie in allen Filmen von Bong Joon-ho gibt es viele soziale Kommentare, gemischt mit Unterhaltung und Komödie, aber die nuancierteren philosophischen Fragen über den Wert des menschlichen Lebens und der Arbeiterklasse werden von einer sehr brutalen Kritik am Antikolonialismus überschattet, die fast wie eine Fabel klingt. Ich habe das Gefühl, dass Bong Joon-ho in einem Interessenkonflikt zwischen der Entwicklung seiner Ideen und der mehr oder weniger treuen Haltung gegenüber dem Ausgangsmaterial gefangen war, ohne eine perfekte Lösung zu finden.

Dies ist zweifellos eine viel leichtere Angelegenheit als Parasite, und während alle seine Filme sich durch die Mischung der Genres auszeichnen, ist Mickey 17 derjenige, der eher der Komödie zugeschrieben werden kann, und zwar nicht zu der schwarzen Komödie, trotz einiger gewalttätiger Momente. Er ist viel "familienfreundlicher", ein reiner Unterhaltungsfilm. Aber selbst wenn der Film eine englischsprachige Besetzung und spektakuläre Spezialeffekte hat, fühlt er sich immer noch anders an als jeder andere Science-Fiction-Westernfilm mit großem Budget, er ist "außerirdisch", wenn überhaupt.

Zu Beginn der Kritik habe ich gesagt, dass ich den Film dafür lobe, dass er unberechenbar ist. Das stimmt zwar, aber es gelingt ihm, indem es einige seltsame Umwege nimmt, die das Gefühl haben, Potenzial verschwendet zu haben. Bis zu einem gewissen Grad ist das der Preis, den man zahlen muss, um zu verhindern, dass der Film einen einfacheren und manichäischeren Weg einschlägt. Und ich halte es für einen Preis, den es wert ist, bezahlt zu werden. Trotz der Mängel, wenn man sich das "große Ganze" ansieht, bekommt man einen Film, der anders, lustig, unterhaltsam, spektakulär und ein riesiges Schaufenster von Pattinsons schauspielerischen Fähigkeiten ist. Es ist eine Freude zu sehen, wie er so viele verschiedene Emotionen und Persönlichkeiten darstellt.

Mickey 17 ist ein faszinierender Film, und obwohl er ein größeres Budget hat und auf einem sehr neuen Roman basiert, behält er einige der besten Eigenschaften von Bong Joon-hos Filmen bei... und manchmal die nicht so tollen Eigenschaften mit ein paar Exzessen in der Charakterisierung. Fehlerhaft und uneben haben Sie vielleicht das Gefühl, dass es zu viele Teile hat, die nicht gleichzeitig gut passen. Vielleicht ist es mein westlicher Gaumen, der hier spricht, oder vielleicht passen die Teile wirklich nicht gut zusammen. Unabhängig davon lohnt es sich, es allein schon wegen Pattinsons Leistung(en) und der riesigen Sammlung von Ideen, die er präsentiert, anzusehen, und einfach gesagt... Hier gibt es viele wirklich coole Dinge zu sehen.