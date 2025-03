HQ

Nur wenige Regisseure in Hollywood haben einen so vielseitigen Stil und eine so abwechslungsreiche Geschichte wie Steven Soderbergh. Man kann über seine Filme der letzten drei Jahrzehnte sagen, was man will, aber er ist nie stehen geblieben oder hat nie aufgehört, sich selbst herauszufordern, und die meisten Leute können auf ein oder zwei Filme verweisen, sei es Teil der Oceans -Trilogie, Traffic, Erin Brokovich oder das deprimierende Contagion, den sie mögen.

Es entspricht also sehr dem Modus Operandi von Soderbergh, plötzlich einen Horrorfilm mit NEON zu machen, der in letzter Zeit mit Longlegs und Cuckoo viel Erfolg hatte, aber das ist nicht nur ein bedeutender Genrewechsel, sondern auch eine Art Dogmafilm, indem es eine Art eingebauten Zwang gibt, der eine ziemlich zentrale Rolle in der Art und Weise spielt, wie man den Film versteht. Und übrigens, es heißt Presence.

Zunächst einmal spielt der gesamte Film ausschließlich in nur einem Haus. Zweitens ist der gesamte Film in der Ich-Perspektive gedreht, und aus wessen Perspektive ist das? Nun, es ist, wenn nichts anderes, anscheinend genau das "Presence ", das die Payne-Familie in New Jersey heimsucht. Man kann hier über Ausführung und Wirkung sagen, was man will, und natürlich werden wir das tun, aber wenn es darum geht, die Grenzen dessen zu erweitern, wie wir die Rolle der Kamera im Kino verstehen, und vor allem, wie Spannung aufgebaut werden kann, wenn das, was man zu sehen fürchtet, immer "hinter einem" ist - das erfordert etwas Mut und die Bereitschaft, die Erwartungen auf den Kopf zu stellen - stellt Soderbergh in die Warteschlange.

In Presence gibt es keine Jump Scares, es gibt nur die ewige Spannung, die ganz natürlich aus dem Gefühl entsteht, dass etwas nicht stimmt. Etwas Unbestimmtes, etwas Vages und Unheimliches, das während des gesamten Films immer außerhalb der Reichweite der Kamera und des Blickfeldes liegt. So muss es sein, denn du bist hier der "Geist", du bist der Geist, du bist derjenige, der anwesend ist und in einer Reihe von langen Einstellungen, die sich oft etwas zu lange hinziehen, um Spannung aus der Tatsache zu erzeugen, dass man eine Familie beobachtet, die nicht weiß, dass sie beobachtet wird.

Das ist an sich schon eine innovative Prämisse, und die gesamte Kameraarbeit, das Sounddesign und die Bühnenchoreografie sind um diese eine Prämisse herum aufgebaut. Es ist konzeptuelles Filmemachen im Extremfall, bei dem jede Erzählung als Gimmick dient. Es ist ein bisschen wie Hardcore Henry, obwohl es etwas völlig anderes ist, aber die Analogie steht irgendwo in ihrer Macht.

Es sind auch die Kamerabewegungen, die Lichttechniken und die Choreografie, die stimmen müssen, damit die Kamera in der Egoperspektive beeindruckt. Es ist Lucy Lius hypnotisierende Darstellung als Rebecca Payne, es ist der dicke Klangteppich, der die Stille so unglaublich laut macht, es ist wie eine technische Übung in Soderbergh, der einen guten Start hinlegt und die Aufmerksamkeit bis zum Abspann fesselt.

Aber gleichzeitig fehlt als bekennender Horror-Fan hier etwas Greifbareres oder die Beschwörung von etwas, vor dem unsere Figuren echte Angst haben können. Dieser Blickwinkel wird auch als eine Art Voyeur genutzt, bei dem der Fokus auf Familiendynamik, Täuschung und Liebe gelegt wird - aber manchmal kann man tatsächlich vergessen, dass man... Nun, der Geist, und stattdessen behandelt man ihn nur als einen bodenständigeren Kamerawinkel, und darum geht es nicht.

Mit anderen Worten, ein Horrorfilm sollte sein Monster nicht überbelichten, das ist sicher, aber in Presence weiß man ziemlich genau, dass das Monster überhaupt nicht entlarvt wird, und es nimmt dem Film etwas von der Spannung, die er manchmal meisterhaft aufzubauen vermag.