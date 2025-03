HQ

Regisseur Osgood Perkins wurde mit dem Horrorfilm Longlegs (2024) bekannt. Es war eine beängstigende und intensive Erfahrung, die es geschafft hat, dies die ganze Zeit über aufrechtzuerhalten. Deshalb war ich sehr gespannt auf Perkins' nächstes Werk The Monkey. Leider hat der Regisseur diesmal einen anderen Weg gewählt, was mir persönlich nicht so viel Spaß gemacht hat.

The Monkey basiert auf einer Kurzgeschichte von Stephen King, und genau wie wir es normalerweise in Kings Geschichten sehen, ist die Kernidee einfach. Unter den verlassenen Gegenständen wird ein Spielzeugaffe gefunden. Wenn du den Schlüssel auf den Rücken drehst, schlägt The Monkey mit Stöcken auf eine Trommel, und dann stirbt jemand in der Nähe... Nicht die Person, die den Schlüssel umgedreht hat, sondern jemand anderes.

Und wie bei Kings Geschichten üblich, wächst und wächst diese einfache Prämisse. Wir sehen den Wettbewerb zwischen Geschwistern, die Beziehung zwischen einem Elternteil und einem Kind, den Tod als notwendigen Teil des Lebens und die langfristigen Auswirkungen von Entscheidungen. Mit anderen Worten, es gibt alle Teile, um einen ernsthaften, zum Nachdenken anregenden Horrorfilm zu machen (genau wie Longlegs ), aber Perkins hat sich entschieden, stattdessen eine Horrorkomödie zu machen.

Diese Komödie ist nicht sofort ersichtlich, weil keine der Figuren selbst diese Ereignisse als lustig empfindet. Die Komödie wird sichtbarer in der Art und Weise, wie die Charaktere auf das reagieren, was um sie herum passiert, wo einige Zuschauer im Kino anständige Lacher erlebten, ich aber nicht. Das Problem ist, dass diese komödiantischen Elemente die ernste und zum Nachdenken anregende Atmosphäre, für die der Film die letzten 10 oder 15 Minuten aufgewendet hat, völlig zerstören. Dieselbe Dualität setzt sich bis zum Ende des Films fort. Ich habe das Gefühl, dass der Regisseur jetzt weiß, dass er ein guter Horrorregisseur ist, also wollte er auch etwas Komödie in den Mix bringen. Das Endergebnis ist eine gut erzählte Geschichte, die nicht zu wissen scheint, was sie sein will: etwas Ernstes oder eine Komödie?

Auf technischer Ebene ist The Monkey eine solide Arbeit. Es gibt viel Gewalt und Blut, aber selbst diese Abschnitte sind ziemlich kurz. Der Fokus liegt klar auf den Charakteren und wie sie miteinander interagieren. Das Tempo ist auch gut, da die Geschichte von Anfang bis Ende gleichmäßig erzählt wird. Der Film spielt in einer einzigen Stadt, aber der Zuschauer erlebt kein Gefühl für den Ort. Sicher, einige Szenen spielen sich in der Kirche ab, andere zu Hause, einige beim Einkaufen und so weiter, aber es gibt nie ein klares Gefühl für den Ort: nur eine Ansammlung isolierter Umgebungen.

The Monkey hat mehrere gute Dinge in sich, und es ist ein Film, der mit Sorgfalt von Profis gemacht wurde. Der Regisseur hat bestimmte künstlerische Entscheidungen getroffen und diese Entscheidungen dann bis zum Ende verfolgt. Auf diese Weise erhalten wir einen kompetenten Horrorfilm, der nicht für jeden geeignet ist. Leider hatte ich eindeutig die falschen Erwartungen, nachdem ich "Longlegs" und "Stephen King" im Trailer gehört hatte.

