Es gibt einige Gründe, ein gewisses Maß an Zweifel an Fight or Flight zu äußern. Er hat eine Besetzung von relativ unbekannten Stars, abgesehen von Josh Harnett in der Hauptrolle, er wird von einer Person mit zwei früheren Regie-Credits inszeniert, von denen Sie wahrscheinlich keinen kennen werden, geschrieben von einem Duo, von denen einer sehr wenig Erfahrung hat und der andere am besten für die jüngsten Shazam bekannt ist, G.I. Joe und Spy Kids Filme, und auch, und das ist vielleicht am wichtigsten, Sky schienen nicht zu wollen, dass Sie wissen, wann es Premiere haben sollte. Die längste Zeit wurde uns nur gesagt, dass dieser Film am Sky Cinema im Februar erscheinen würde, und eine Woche nach Beginn dieses Monats wurde bestätigt, dass er genau am Ende erscheinen würde. Unnötig zu erwähnen, dass die üblichen beruhigenden Elemente, die einem Vertrauen in einen Film geben, fehlen, und doch ist es eigentlich ein Film, für den man sich 90 Minuten Zeit nehmen sollte, um sich hinzusetzen und ihn anzusehen.

Fight or Flight ist im Wesentlichen das, was Sie erhalten, wenn Sie The Raid auf einer Ebene setzen. Der Film handelt von einer gut ausgebildeten Person, gespielt von Harnett, die den Auftrag hat, ein Flugzeug zu besteigen und einen globalen Cyberkriminellen namens The Ghost zu eliminieren. Die Handlung entwirrt sich jedoch bald und enthüllt, dass Hartnetts Lucas in 38.000 Fuß Höhe in einem unter Druck stehenden Metallcontainer mit unzähligen anderen Mördern und ausgebildeten Agenten gefangen ist, von denen jeder ähnliche Aufgaben von anderen Organisationen erhalten hat. Es ist ein alberner und dummer Plot, der wie etwas rüberkommt, das in den 80er Jahren absolut gediehen wäre, und vielleicht ist das auch der Grund, warum er es schafft, so effektiv zu unterhalten.

Dieser Film versucht an keiner Stelle, sich selbst zu ernst zu nehmen. Es soll lächerlich und lustig sein und ist voller charakteristischer Dialoge und Witze, die ikonische Actionfilme aus den 80er Jahren so nahtlos liefern. Innerhalb der ersten 20 Minuten, nach dem Großteil eines Eröffnungsakts, der sich als etwas Ernsteres tarnt, trifft einen Katee Sackoffs Figur Katherine mit dem Satz "Sagst du, dass das Flugzeug voller Killer ist ", und hier merkt man, dass alles, was vorher war, überhaupt kein Spiegelbild dessen ist, was kommen wird.

Im zweiten Akt geht es dann zu immer verrückterer Action, in der Lucas gegen alle möglichen Killer kämpft, sogar gegen die Triaden. Die Action ist gut choreografiert und mühelos unterhaltsam und beweist, dass die Macher eine wirklich ausgefeilte Vision hatten, wie sie den begrenzten Raum, den sie zur Verfügung hatten, nutzen wollten. Dies ist kein John Wick, in dem Keanu Reeves zwischen New York, Tokio und Paris hin und her springt, der Großteil von Fight or Flight spielt in einem einzigen Flugzeug, und trotzdem fühlt sich jede Kampfszene einzigartig und frisch an.

Der beeindruckende Teil der Handlung ist auch, wie sie es schafft, den Zuschauer in Atem zu halten. Es verdirbt nicht, was kommen wird, es hinterlässt einfach eine Brotkrumenspur, der Sie in Echtzeit folgen können. Wer ist Lucas wirklich? Was sind Katherines wirkliche Beweggründe? Wer ist The Ghost und warum verbreiten sie Terror auf der globalen Bühne? Die Wahrheit wird erst im dritten Akt gespoilert, wenn die Dinge wirklich aus den Fugen geraten und zu einem explosiven und denkwürdigen Finale führen.

Seien es Acid-Trips, Flugzeugabstürze und kriegerische Mönche, der letzte Akt hält sich nie zurück. Es ist vielleicht manchmal zu verrückt, aber die Natur des Films und seine Fähigkeit, sich selbst nie zu ernst zu nehmen, ermöglichen es tatsächlich, dass dies funktioniert. Es gibt gute und unerwartete Komödien und die Darsteller arbeiten gut zusammen und liefern eine hervorragende Chemie, besonders zwischen Hartnett und Charithra Chandrans Isha.

Fight or Flight ist blutrünstig und rücksichtslos, witzig und lächerlich, actionreich und spannend, und das alles innerhalb von 90 Minuten Laufzeit und mit einem deutlich begrenzten Budget. Er sieht nicht billig aus, aber die Punkte, die ich zu Beginn dieser Rezension aufgelistet habe, sind klare Beispiele dafür, dass niemand die Bank für diesen Film sprengt hat, und dennoch funktioniert er und unterhält wirklich. Dies hat alle Schattierungen dessen, was 80er-Jahre-Actionfilme so beliebt und zeitlos gemacht hat, und obwohl die Handlung bei weitem kein Shakespeare'sches Wunderwerk ist, wurde hier genug Vorarbeit und Charakterentwicklung geleistet, dass es klaren Raum und Interesse für eine Fortsetzung gibt. Zugegebenermaßen hatte ich keine hohen Erwartungen an diesen Film, aber Fight or Flight überrascht und ehrlich gesagt, es ist ein angenehmeres Anschauen als manches Action-Gefasel, das von den anderen Produktionsgiganten produziert wurde.