Star Trek: Section 31

Star Trek: Discovery hat sich in Section 31 ins Spielfilmformat begeben, einem Spin-off, das sich auf Michelle Yeohs brutale Empress Philippa Georgiou und ihre neue Karriere in Section 31 konzentriert: eine geheime Organisation unter dem Radar von Federation, die die Aufgabe hat, die Regeln zu brechen, wenn sie zu viel Angst hat, sich die Hände schmutzig zu machen. Die Dinge werden jedoch kompliziert, als Georgious Vergangenheit sie einholt und die Jagd nach einem Maulwurf beginnt

Section 31 ist eines der umstrittensten Elemente des Fan-Favoriten Deep Space Nine, weil das ganze Konzept so anti-Star Trek ist. Es ist verzeihlich, wenn man bedenkt, wie stark der Rest des Ethos der TV-Serie war, aber jetzt hat Alex Kurtzman - der verwirrte Kopf hinter dem modernen Star Trek - beschlossen, das Franchise noch weiter zu korrumpieren und eine der schlechtesten Episoden von Star Trek in ein Spielfilmformat zu verwandeln. Willkommen zu Section 31: ein "Star Trek"-Film für die Generation der Hirnfäule, frei von allem, was mit seiner Inspiration zu tun hat, und gefüllt mit allem, was am heutigen Umgang mit geliebten Franchises falsch ist.

Section 31 ist eine Spionagegeschichte, die im Grunde ein Star Wars -Stil Suicide Squad Film mit einem Star Trek -Stempel ist. Wo fangen Sie überhaupt an? Es gibt wirklich nichts, was in Section 31 funktioniert. Der Raubüberfall ist veraltet und die gewalttätige Komödie ist ekelhaft. Die Charaktere sind viel zu eindimensional und nervig, um ernst genommen zu werden, vor allem der irische Vulkanier. Ihre Dialoge fühlen sich an, als wären sie von jemandem geschrieben worden, der viel zu viel Zeit online verbracht hat, denn alles, was die Charaktere tun, ist zu schreien, zu fluchen und zu reden wie ein unfähiger Reddit-Benutzer, der Yo Mama Witze in das Drehbuch einschmuggelt.

Das Skript ist auch völlig fehlgeleitet, generisch, vorhersehbar und flach. Das ist purer Müll, der die Star Trek -Messlatte noch einmal weiter senkt, als sie in letzter Zeit ohnehin gefallen ist. Ich hatte erwartet, zumindest etwas Positives über Michelle Yeoh zu sagen, die Oscar-Preisträgerin, die normalerweise in den meisten Dingen glänzt, die sie tut. Das ist jedoch nicht der Fall, und sie ist absolut schrecklich in Section 31 und gibt einen unverbesserlichen Charakter ab, der aus irgendeinem Grund nach Wiedergutmachung für ihre bösen Eigenheiten sucht. Die Filmemacher können sich nie über den Ton des Films entscheiden, daher lachen sie meist in fast jeder Szene darüber. "Du bist eine böse Schlampe!" Ha ha ha! Töte mich.

Es hilft auch nicht, dass der Film schrecklich hässlich ist. Die Ästhetik ist eine unpersönliche Mischung aus allerlei Science-Fiction-Einflüssen, die sich wiederum von allem Star Trek distanziert. Man erschaudert vor Unbehagen, wenn gegen Ende des Films das klassische Star Trek -Motiv gespielt wird, denn es könnte sich im Vergleich zu der lauten und geradezu kindlichen Musik des Films einfach nicht falscher anfühlen. Inzwischen muss es sich um Selbstsabotage handeln... Eine Schusswunde im Fuß.

Section 31 wird nicht der letzte Nagel im Sarg von Star Trek sein, aber das inkompetente Kurtzman-Team wird wahrscheinlich weiterhin alles in seiner Macht Stehende tun, um eine Zielgruppe zu suchen, die nicht zu existieren scheint, und wenn es sie gibt, werden sie nicht mehr da sein, wenn man solchen Müll raushaut. Ich weiß nicht, was Section 31 zu sein versucht, und ich glaube auch nicht, dass die Filmemacher das tun. Alles, was ich sagen kann, ist, dass Section 31 eine verwirrende, quälende und zynische Antithese zu Star Trek s Vermächtnis ist, das Tontaubheit und Verzweiflung schreit. Meine Empfehlung ist, stattdessen Deep Space Nine zum x-ten Mal einzuschalten und zu vergessen, dass dieser Film existiert...