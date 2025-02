HQ

"Ihr braucht alle einen Piloten?" Nicht, wenn es sich um einen glattrasierten, überdrehten Mark Wahlberg im bisher dümmsten Thriller des Jahres handelt. Nein, dann komme ich ganz gut ohne aus, aber danke der Nachfrage. Ich werde versuchen, in dieser Rezension nicht mürrisch zu klingen und stattdessen zu versuchen, über das Elend zu lachen, aber es ist nicht einfach. Denn so geschickt Mel Gibson den ewig brillanten Apocalypto inszeniert, so erbärmlich schlecht ist er hier hinter der Kamera, und es ist manchmal schwer zu glauben, dass es tatsächlich derselbe Filmemacher auf dem Regiestuhl ist. Oder "unverständlich" wäre vielleicht ein besseres Wort. Es ist ein unbegreiflicher Unterschied.

Der Downton Abbey-Star ist hier genauso gut darin, gestresst und verängstigt zu spielen, wie Wahlberg es ist, bedrohlich zu spielen. Nichts funktioniert. Nichts.

Dem Sheriff von Alaska, Madolyn, ist es gelungen, einen der Buchhalter der Mafia zu schnappen. Um diesen äußerst wertvollen Kronzeugen ungehindert und/oder risikofrei nach Anchorage zu transportieren, engagiert sie einen Privatpiloten namens Daryl, der die beiden in einem kleinen Propellerflugzeug durch die verschneite Wildnis Alaskas fliegt, was im Vorfeld als ereignislose und ruhige Reise beschrieben wird. Daryl ist jedoch nicht der, für den er sich ausgibt, und es gibt unterschwellige Interessen und Motivationen in dieser Handlung, und der Zeuge selbst (dargestellt von der immer ebenso mittelmäßigen Topher Grace) gerät plötzlich in Schwierigkeiten, 1000 Meter über dem Boden.

An der Prämisse selbst ist nichts auszusetzen. Drei Menschen mit unterschiedlichen Motiven drängen sich in ein kleines Flugzeug weit über den Wolken, und die Kulisse für ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel ist allgegenwärtig. Flight Risk ist in der Ideenphase eine Mischung aus Passenger 57 und Calm Waters, und ich denke, es hätte wirklich gut gemacht werden können, mit den richtigen Schauspielern und dem richtigen Regisseur. Das sind nicht Mark Wahlberg, Topher Grace oder Mel Gibson. Keiner von ihnen bietet hier etwas Substanzielles. Keiner von ihnen hätte an dieser Produktion beteiligt sein dürfen, und auch Michelle Dockery (Downton Abbey ) hat in einem Thriller dieser Art nichts zu suchen. Ihr fehlt es an Intensität und Präsenz, sie kann Panik oder Angst überhaupt nicht darstellen, während Grace sich wie eine schlechte ParodieThat 70's Show auf seine Figur Eric anfühlt. Am schlimmsten ist jedoch Marky-Mark, dessen "psychotischer" Mörder so völlig lächerlich ist, dass man in einigen Schlüsselszenen nicht anders kann, als zu lachen. Wahlbergs Darstellung ist eine Art Mischung aus seinen Max Payne und Boogie Nights Bemühungen und es ist so klar, dass er im Grunde nicht viel besser schauspielern kann als ein normaler Joe von der Straße...

Unter der braunen Mütze verbirgt sich ein denkwürdiger Haarschnitt. Das einzige erlösende Merkmal des Films.

Flight Risk ist nicht aufregend, es gibt keinen Nerv, keinen Aufbau, der irgendetwas bedeutet, und es fehlt ein einziger emotionaler Ausdruck, der sich glaubwürdig anfühlt. Der erste Akt ist miserabel, der zweite Akt ist lächerlich und auch die Auflösung ist durchweg schlecht, was diesen Film zu einem der schlechtesten Filme des Jahres bisher macht.