Vielleicht haben Sie es verpasst, dass Apple TV+ den Valentinstag mit einem neuen Film gefeiert hat, denn der Streamer nutzte den typisch romantischen Tag, um einen neuen Originalfilm mit Anya Taylor-Joy und Miles Teller am Steuer zu präsentieren. Dieser Film, der unter dem Namen The Gorge bekannt ist, ist ein passender Streifen für diesen Anlass, da es eine Liebesgeschichte gibt, die im Laufe der Handlung aufblüht, aber gleichzeitig ist dies viel mehr eine Action-Anstrengung, die ihre Stärken und auch viele Schwächen hat.

Zunächst einmal ist die Idee des Films wirklich interessant. Regierung und politische Intrigen treiben eine Verschwörung voran, die sich um ein entferntes Tal in einer unbekannten Parzelle der nördlichen Hemisphäre dreht. Wir folgen zwei gut ausgebildeten Personen, Taylor-Joys in Osteuropa lebenden Drasa und Tellers American Levi, die beide den Auftrag haben, sich in dieses gottverlassene Gebiet zu begeben, um die sehr mysteriöse Schlucht im Auge zu behalten, die sie trennt. Im Laufe der Geschichte erfährst du mehr über The Gorge selbst, was es geheim hält und worin es gefangen ist, und auch mehr über Drasa und Levi, die sich trotz der buchstäblichen, kulturellen und metaphorischen Distanzen, die sie trennen, ineinander zu verlieben beginnen. Es gibt eine Handlung im Kern von The Gorge, die funktioniert, aber ist sie stark genug, um alles miteinander zu verbinden? Manchmal.

Die beiden Hauptdarsteller tun auch gut daran, diesen Film zu verankern, aber ihre Chemie stimmt im besten Fall. Obwohl Teller ein fantastischer Schauspieler ist, sticht Taylor-Joy als die charismatischere und lebendigere Darstellerin hervor, die so ziemlich immer die Show stiehlt. Was den Rest der Besetzung betrifft, so ist der Großteil des Films außer Teller und Taylor-Joy nicht zu sehen, was bedeutet, dass noch mehr Gewicht auf den Schultern dieser beiden Stars lastet, die Schwierigkeiten haben können, inmitten des Drucks und der Erwartungen und der ungleichmäßigen Richtung standhaft zu bleiben.

Eines der Hauptprobleme, mit denen The Gorge konfrontiert zu sein scheint, ist sein Tempo. Die erste Stunde des Films beginnt sich wirklich in die Länge zu ziehen, als die Beziehung zwischen den beiden Charakteren in einem sehr flotten Tempo dahinstapft und das Geheimnis von The Gorge selbst langsam enträtselt wird. Dies ändert sich fast in einer Situation, in der Levi in The Gorge verfällt und Drasa zurücklässt, um ihrem Geliebten zu folgen und ihn zu retten, und von hier an bewegt sich die Handlung in fast vollem Sprint bis zu den letzten fünf Minuten. Es ist eine bizarre Balance, die zu beweisen scheint, dass The Gorge nicht ganz versteht, wie sie ihre Hauptromantik- und Actionthemen bewältigen sollen.

Die Action ist auch in Ordnung, aber nichts Besonderes. Die CGI der verdrehten Kreaturen, die man nach kurzer Zeit trifft, erinnern an die Crew von The Flying Dutchman aus den Pirates of the Caribbean -Filmen, und sie sind weder besonders einprägsam noch beängstigend. Sie dienen nur dem Zweck, Levi und Drasa ein Dorn im Auge zu sein, und nicht einmal der Hauptantagonist, der stattdessen einem der wenigen anderen menschlichen Darsteller, Sigourney Weaver, vorbehalten ist, die abliefert und als eine Figur erscheint, die im besten Fall enttäuschend und klischeehaft ist.

The Gorge und seine einzigartige Prämisse wird Ihre Aufmerksamkeit für die zweistündige Dauer fesseln, aber sobald der Abspann läuft, hinterlässt es einen sehr schwachen Eindruck beim Zuschauer. Das schreit nach einem weiteren Apple TV+ Film, bei dem alles gesagt und getan in den Annalen der Zeit vergessen sein wird, so wie Ghosted, The Instigators, The Family Plan und dergleichen es auch zu sein scheinen. Wenn Sie ein Abonnement für den Streamer haben, ist das eine gute Unterhaltung für einen Abend, aber es ist keineswegs ein Muss, wie es bei vielen seiner Fernsehproduktionen der Fall ist.

