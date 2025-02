Captain America: Brave New World

HQ

Steve Rogers mag in Rente gegangen sein, aber Captain America lebt in Sam Wilson weiter - ein wahrer Patriot, der sich immer noch fragt, ob er das Vibranium-Schild des Captain hätte erben sollen und ob er auch eine Flasche Superserum hätte schlucken sollen. Nachdem ein gescheiterter Mordanschlag auf Präsident Ross Wilsons Freund verleumdet, wird auch seine Loyalität zu seinem Land auf die Probe gestellt, und zusammen mit einigen Verbündeten entwirrt er eine Verschwörung, die sich in einen ausgewachsenen Weltkrieg auszuweiten droht.

Einem Film wie dem brillanten Captain America: The Winter Soldier nachzugehen, ist keine leichte Aufgabe, und es ist klar, dass der Winter Soldier hier als Inspirationsquelle fungiert hat, da Anthony Mackies Superheld in seinem ersten Solofilm seine eigenen Flügel bekommt. Nun, das erste Soloprojekt war eigentlich die Miniserie The Falcon and the Winter Soldier und es war ein geradezu schreckliches Comic-Abenteuer, das der Figur überhaupt keinen Gefallen tat.

Jetzt, wo Wilson die große Leinwand betritt, habe ich ein bisschen das gleiche Gefühl, denn Brave New World fühlt sich mindestens so klaustrophobisch an wie die Serie. Wir haben es hier mit einer eher gedämpften Comic-Spannung zu tun, die nicht gerade Überraschungen oder politischen Nerv bietet. Die rückgratlose Handlung und das ungleichmäßige Tempo machen diesen Film zu einem schläfrigen Politthriller mit sehr wenig Politik und sehr wenig Nervenkitzel. Dies ist leider kein weiteres Winter Soldier.

Der rote Hulk ist ein Highlight des Films, obwohl er nicht länger als fünf Minuten dauert...

Das Highlight ist Harrison Ford, der es trotz des fehlenden Schnurrbartes schafft, dem Film etwas mehr Dimension zu verleihen als dem flachen Drehbuch. Es ist großartig, Ford wieder in der Rolle des Präsidenten der Vereinigten Staaten zu sehen, der trotz seines Alters noch viel schauspielerische Qualität in sich hat. Es gab auch einige Sequenzen, wie den Konflikt im Indischen Ozean, die ich fesselnd fand, und ich mochte bis zu einem gewissen Grad die Musik, die es geschafft hat, spannender zu sein als die Handlung selbst.

Ich wünschte, ich hätte mehr Positives über Tim Blake Nelsons überraschende Einbeziehung zu sagen, der sich als Hauptantagonist des Films leider verschwendet fühlt. Ausnahmsweise kenne ich die Comicfigur, die er spielt, und die Filminterpretation ist direkt aus dem CW-Universum. Zu sagen, dass das Ganze enttäuschend war, wäre eine Untertreibung und am Ende war es unterhaltsamer, zu erraten, welche Szenen "Nachdrehs" waren, als den leblosen Charakteren tatsächlich zu folgen.

Es wird viel darüber geredet, warum Sam Wilson der Mann war, der den TitelCaptain America tragen sollte und ob er die Interessen Amerikas vertreten sollte, aber letztendlich sehen wir nicht viel davon außer in Plattitüden, und Mackie fehlt das Charisma von Chris Evans. Der Untertitel Brave New World deutet darauf hin, dass in der Welt von Marvel große Veränderungen im Gange sind, aber der Film selbst betritt kaum Neuland und ist eher ein generischer Comic-Actionstreifen mit den gleichen fragwürdigen digitalen Effekten, an die wir uns seit Endgame gewöhnt haben. Ich denke, Brave New World wird am besten erlebt, wenn es darum geht, dass Disney+ im Hintergrund gestreamt wird.

