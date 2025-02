HQ

Obwohl es sich ursprünglich um eine beliebte Fantasy-Romanreihe handelte und sich dann zu einer der gefeiertsten und bekanntesten RPG-Serien in der Videospielbranche entwickelte, hat The Witcher Schwierigkeiten, einen ähnlich einhellig verehrten Platz im Film- und Fernsehbereich zu finden. Die Live-Action-Serie von Netflix war mit Problemen gespickt, so sehr, dass Henry Cavill beschloss, die Rolle des Geralt von Riva zu verlassen und stattdessen Liam Hemsworth für die kommenden letzten Staffeln übernehmen zu lassen. Die Spin-off-Serie Blood Origin wurde überhaupt nicht gut aufgenommen und führte zu einer Flut von Konflikten und Frustration in der Community, während die Animation The Witcher: Nightmare of the Wolf gut funktionierte, wenn auch unter dem Radar, und sich stattdessen auf einen sexy Vesemir konzentrierte und nicht auf den White Wolf, den die Fans im Mittelpunkt sehen wollen. Diese wackelige Vergangenheit hat mich dazu gebracht, ein wenig skeptisch gegenüber The Witcher: Sirens of The Deep zu sein, einem weiteren Animationsprojekt, das sich diesmal nicht nur um Geralt dreht, sondern auch versucht, eine bekannte Geschichte zu adaptieren.

Während sich die Live-Action-Serie hauptsächlich auf die Kernbücher (und einige der Kurzgeschichten in The Last Wish ) konzentriert, versucht dieser Anime-Film stattdessen, die Kurzgeschichte A Little Sacrifice zu erforschen, die in Sword of Destiny erschienen ist. Es ist eine Geschichte, die in schriftlicher Form nur etwa 60 Seiten umfasst und erzählt, wie Geralt und Dandelion (hier Jaskier) eine Küstenstadt besuchen und die Aufgabe haben, Monster auf See davon abzuhalten, Seeleute zu töten. Es scheint alles sehr einfach zu sein, bis ein Schleier der Täuschung entfernt wird und enthüllt, dass es tiefere Gründe und Mächte gibt, die einen Konflikt entfachen, den die Witcher nun zu verhindern versucht.

Die Kerngeschichte funktioniert gut, aber wie es bei der Live-Action-Serie der Fall ist, nimmt man sich bei der Handlung einige Freiheiten, die einen treuen Fan oft ein wenig am Kopf kratzen lassen. Diese Freiheiten wurden von den Fans in der Live-Action-Welt größtenteils erfolglos angenommen, also warum die Macher hier auch das Bedürfnis hatten, die Geschichte zu verdrehen, lässt mich unsicher und ein wenig verblüfft zurück, zumal es sich nicht um eine sechsteilige Staffel oder gar einen 150-minütigen Kinogiganten handelt. Es ist eine straffe 90-minütige Animation, die keine zusätzlichen Flusen und Albernheiten braucht, um sie unterhaltsam zu machen. Aber hey ho, das ist der Punkt, an dem wir uns in diesen Tagen mit Netflix' The Witcher befinden, also machen wir weiter.

Abgesehen von der etwas schwer zu ertragenden Handlung sind die Erzählung, die Dialoge und das Tempo im Allgemeinen recht stark. Bei einem Film, der 90 Minuten dauert, wird man sich nicht langweilen oder das Interesse verlieren, denn es gibt eine ausgewogene Balance zwischen politisch lastigen Intrigen und dialogreichem Firlefanz und auch spannender Monstertötungs-Action, dieWitcher für Fans aller Art geeignet ist. Diese Geschichte überzieht es nicht mit ihrer Begrüßung und fühlt sich authentisch The Witcher an, mit vielen Details und Anspielungen auf die breitere Fantasy-Welt, die Netflix in dieser IP aufgebaut hat.

Insofern gibt es einige wiederkehrende Namen, die an das Projekt angehängt sind. Anya Chalotra hat einen kurzen Auftritt als Yennefer of Vengerberg und Joey Batey blüht als Jaskier erneut auf. Aufgrund des Ausstiegs von Cavill und dem bevorstehenden Debüt von Hemsworth als Geralt haben die Schöpfer glücklicherweise eine Richtung eingeschlagen, die Fans von CD Projekt Red s RPGs lieben werden, da Doug Cockle zurückkehrt, um Geralt seinen charakteristischen ruppigen Ton zu verleihen und letztendlich die vielleicht beste TV-/Filmversion des Charakters bisher zu liefern. Dieser Geralt hat all die Feinheiten und Dynamiken, die wir an der Figur lieben, und ehrlich gesagt konnte ich Cockle stundenlang zuhören, wie er das berühmte Witcher sprach und nie müde oder enttäuscht davon wurde. Spricht Geralt zu viel in Sirens of the Deep ? Vielleicht ein bisschen. Aber er ist ein passender Protagonist und Hauptdarsteller und das ist alles, was zählt.

Was mich weniger angetan hat, sind einige der anderen Performances. Christina Wren tritt als Essi Daven (AKA Little Eye ) auf und liefert eine Performance ab, die ich als verwirrend empfunden habe. Die amerikanische Schauspielerin verleiht Essi einen seltsamen Cockney-ähnlichen Akzent, der einfach in keiner Weise richtig klingt. Es mag pedantisch klingen, es anzusprechen, aber wenn die Figur den Mund aufmacht, macht irgendetwas einfach nicht ganz Klick, obwohl der Dialog selbst in Ordnung ist. Auch wenn die Bösewichte ihren Zweck erfüllen und in die traditionelle Witcher -Stilstruktur passen, in der typischerweise die Menschen die größten Monster der Welt sind, ist der Meerjungfrauen-Bösewicht, der ihren besten Eindruck von The Little Mermaid s Ursula zu vermitteln scheint, selbst wenn er eine kurze Musiknummer liefert, auch nicht ganz bei mir gelandet.

Im Hinblick auf die Animation sieht Sirens of the Deep gut aus und bietet im Allgemeinen eine großartige Grafik, aber die abgehackten und seltsamen CG-ähnlichen Kampfszenen lenken ein wenig ab, da sie sich weniger charismatisch und lebendig anfühlen als die traditionelle künstlerische Richtung, die in den langsameren Phasen der Geschichte verwendet wird.

Aber insgesamt sticht The Witcher: Sirens of The Deep als eine der besseren The Witcher -Produktionen von Netflix hervor. Es ist bei weitem nicht die Meisterklasse, die CD Projekt im Jahr 2015 abgeliefert hat, oder die Romane von Andrzej Sapkowski, aber es ist durchweg besser als die Live-Action-Serien und, wenn überhaupt, ein wenig fesselnder als Nightmare of the Wolf von 2021. Wenn du The Witcher magst, wirst du auch hier gefallen, auch wenn Cockle's Geralt vielleicht der beste Grund ist, vorbeizuschauen.