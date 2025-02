HQ

Wenn dir als Filmemacher nichts Originelles, Skurriles oder Lustiges einfällt, kannst du immer noch die Geschichte aus einem bestehenden Film abreißen. Der Amazon Prime Video -Film You're Cordially Invited mit einem mittelmäßigen Will Ferrell in der Hauptrolle ist eine Art Kopie von Wedding Crashers, nur dass er weder humorvoll ist noch Charaktere zeigt, die herausstechen oder unterhalten.

You're Cordially Invited dreht sich um eine doppelt gebuchte Hochzeit und das "Chaos", das darauf folgt. Ferrell spielt den lächelnden Witwer Jim, der von der schockierenden Nachricht, dass seine 18-jährige Tochter heiraten wird, getroffen wird und sofort einen Hochzeitsort bucht, einschließlich einer Hochzeitssuite, Dinner-Plänen und allem dazwischen. Es kommt jedoch zu Problemen, als Jim, seine Tochter und ihre Familie und Freunde am Veranstaltungsort auftauchen und feststellen, dass sie versehentlich doppelt gebucht wurden.

Reese Witherspoon spielt die Karrierefrau und Hollywood-Produzentin Margot, die zwischen ihren Meetings und Millionen-Dollar-Deals die Hochzeit ihrer kleinen Schwester plant und sich für das gleiche Wochenende in den gleichen Veranstaltungsort wie Jim bucht. Trotz hastig getroffener Absprachen darüber, wer was macht, wo bleibt und welche Teile der Hochzeitslocation nutzt, beginnen beide zu planen, wie sie die Hochzeiten des jeweils anderen am effektivsten sabotieren können, und mittendrin gibt es natürlich Raum für jede Menge überstrapazierte moralische Bürokratie, die es zu überschreiten gilt.

In dieser Komödie gibt es keine Komödie. Sie können es also guten Gewissens überspringen.

Werbung:

Wie konntest du nur, Papa? Denkst du an niemanden außer an dich selbst? Verdammt, warum bist du so egoistisch, den wichtigsten Tag meines Lebens zu sabotieren? Alles wurde schon einmal gemacht. Alles ist so katastrophal einfallslos und schrecklich humorlos, dass es während seiner Laufzeit von einer Stunde und 49 Minuten Mühe hat, auch nur ein leises Kichern aufzubringen.

Ferrell war einst der lustigste Schauspieler der Welt. Zwischen Anchorman, Step Brothers, Talladega Nights und so weiter ist seine Filmografie ausgezeichnet. Heute ist er jedoch so unglaublich langweilig, wie er einst unglaublich lustig war, und als langjähriger Ferrell-Fan kann ich nur zu dem Schluss kommen, dass er wirklich seinen Teil dazu beigetragen hat und wie ein Eddie Murphy oder Chevy Chase die Fähigkeit verloren hat, ihm ein Lachen zu entlocken.

Reese ist auch überhaupt nicht lustig, obwohl sie als moralischer Anker gut funktioniert, wie sie es in Komödien wie Four Christmases und This Means War getan hat. Hier ist sie meistens nur nervig mürrisch und ihre Dynamik mit Ferrell ist nicht vorhanden. Überspringen Sie You're Cordially Invited, vermeiden Sie es und verbringen Sie Ihre kostbare Zeit stattdessen mit etwas Lustigem, wie z.B. dem erneuten Anschauen von Step Brothers.