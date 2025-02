Lassen Sie mich damit beginnen, mir das von der Seele zu reden. Ungeachtet der massiven Kritik, die es bei seiner ersten Veröffentlichung vor sieben Jahren erhielt, liebte ich Den of Thieves. Ich habe ihn wahrscheinlich zehnmal gesehen und halte ihn für die perfekte Mischung aus The Town, Training Day und Heat, mit klaren B-Movie-Tendenzen und tonnenweise Charakter, Nerven und Persönlichkeit. Es ist düster, düster und spannend und ich liebe alles, von den Charakteren bis hin zur Erzählung selbst. Abgesehen davon wollte ich nie eine Fortsetzung. Es war nie nötig und nachdem ich Den of Thieves 2: Pantera gesehen habe, bin ich noch mehr davon überzeugt, dass es nie hätte gemacht werden dürfen. Weil es sinnlos ist... völlig sinnlos.

99% aller neuen Charaktere sind zu 100% völlig sinnlos.

Pantera beginnt mit dem moralisch korrupten Polizisten Big Nick (Gerard Butler), der nach Europa reist, um Donnie aufzuspüren, der am Ende des vorherigen Films nach einem Banküberfall nach England ging. Er findet Donnie, der seit einem Jahr am Rande des Abgrunds lebt und nun die serbische Mafia im Süden Israels abzockt und sich als französischer Diamantenschmuggler ausgibt. Nick glaubt, dass er ein Anrecht auf einen Teil der Beute hat, die Donnie nun für sich beanspruchen will, und tut sich mit seinem ehemaligen Erzrivalen zusammen, um sich die teuren Edelsteine zu schnappen. Der Weg zu diesem Punkt ist ein gewundenes Durcheinander, und ein Großteil von Pantera ist nicht mit anderen Teilen verbunden. Nicks Darstellung als Diamantenräuber ist größtenteils sinnlos, da er als Ex-Cop nichts zu der ohnehin schon erfahrenen Verbrecherbande hinzufügt und seine Beziehung zu Donnie laut Regisseur und Drehbuchautor Christian Gudegast die zwischen Dominic Torreto und Luke Hobbs nachahmen soll, die ihre Karrieren ebenfalls auf entgegengesetzten Seiten des Gesetzes begannen, dann aber versuchen mussten, ihre Differenzen zu überwinden, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.

Der erste Film hatte Nerven, Dunkelheit, Tempo und starke Charaktere. Pantera hat nichts davon.

Pantera ist lang, zu lang. Zwei Stunden und 24 Stunden Minuten, um genau zu sein, was etwa eine Stunde zu lang ist, wenn ich genau sein wollte. Die Geschichte und die neuen Charaktere sind weder interessant noch nuanciert genug, um eine Geschichte aufzubauen, die nicht auf eine Art und Weise langweilt, wie es der erste Film nie getan hat. Gudegast hat offensichtlich einige europäische Krimiserien geschaut und ist süchtig nach Fast and the Furious geworden und hat dabei seinen Weg verloren, Nick verloren, Donnie verloren und den Ton des Vorgängers ganz verfehlt. Tatsächlich fühlt sich Pantera eher wie eine langatmige, schlechte Episode einer mittelmäßigen TV-Serie an als wie eine aufwendige, lang erwartete Fortsetzung eines meisterhaften Actionthrillers, der stark von den besten Banküberfallfilmen des Genres inspiriert ist.

Werbung:

Butler tut sein Bestes, um seinen Weg mit diesem unverblümten, hartgesottenen Ex-Cop zu finden, aber selbst das funktioniert aufgrund des schlechten Drehbuchs und der schlechten Regie nicht. Und das ist wirklich schade und sehr traurig, wenn man bedenkt, wie gerne ich hier eine qualitativ hochwertige Fortsetzung gesehen hätte.