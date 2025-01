Das Leben könnte für Iris und ihren scheinbar perfekten Freund Josh nicht perfekter sein, denn die Turteltauben gehen in ihrer Beziehung noch einen Schritt weiter, indem sie sie seinen besten Freunden vorstellen. Was jedoch als entspannender Wochenendausflug beginnt, endet mit einem Mord und Iris ' Welt bricht zusammen, als sie neue Einblicke in ihren Freund und ihre Existenz gewinnt.

Companion wird so von einer süßen Liebesgeschichte zu einem markerschütternden Kommentar über toxische Beziehungen und manipulative Freunde mit einem kleinen Science-Fiction-Twist, der... ist origineller, als es tatsächlich ist. Companion fühlt sich zunächst an wie ein Film, den wir in den letzten Jahren schon mehrfach gesehen haben, in sehr unterschiedlichen Erscheinungsformen, aber das hindert Companion nicht daran, ein furios unterhaltsamer Spaß zu sein, der es versteht, bis zum Abspann zu überraschen und zu fesseln.

Je weniger Sie über Companion wissen, desto besser wird das gesamte Filmerlebnis, ganz einfach. Das Design des Films beruht darauf, eine Drehung nach der anderen wie Dominosteine auszulösen, aber selbst wenn Sie das Pech hatten, auf den neuesten Trailer gestoßen zu sein, hat der Film noch mehr Überraschungen zu bieten. Es hilft auch, dass der Film unglaublich stilvoll anzusehen ist und die ironische Wahl der Lieder die Verspieltheit des Films mit dem Konzept der "Liebe auf den ersten Blick" verstärkt.

Das Rückgrat des Films beruht jedoch hauptsächlich auf Drew Hancocks selbstbewusster Erzählweise und den starken Leistungen seiner Hauptdarsteller. Sophie Thatcher, die zuletzt in Heretic zu sehen war, stiehlt das Rampenlicht als die missbrauchte Freundin, die hier mit einem Augenzwinkern ihren Weg durch verschiedene emotionale Zustände wechselt und navigiert. The Boys -Star Jack Quaid ist eine großartige Bereicherung als gefühlloser und verbitterter Mann, der bereit ist, alles zu tun, um die Kontrolle über eine Situation zu behalten, die wirklich außerhalb seiner Kontrolle liegt. Der Rest der Besetzung funktioniert auch sehr gut, aber es ist die Dynamik der "Liebenden", die die verdrehte Prämisse wirklich auf die Spitze hebt.

Für einen so düsteren und existenziellen Film mit einem morbiden Sinn für Humor ist es auch unerwartet leicht, ihn aufzunehmen. Vieles davon ist dem flotten Tempo des Films und der dünnen Geschichte zu verdanken, wobei Hancock sich dafür entschieden hat, nicht zu viel Zeit mit den Details zu verbringen. Die Logik ist etwas fadenscheinig und ich finde auch den Höhepunkt des Films etwas schwach, aber die straffe Erzählweise lässt einen die Prämisse ziemlich schnell akzeptieren und man lässt sich einfach auf Hancocks verrückten Ritt ein.

Am Ende ist Companion ein teuflisch lustiger Beziehungsthriller, der schrecklich hätte schief gehen können, wenn man bedenkt, wie viele verschiedene Töne und Genres Hancock zu mischen versucht, aber das Ergebnis ist überraschend solide. Es ist kaltblütig, humorvoll und regt zwischen all den Gewaltszenen sogar ein wenig zum Nachdenken an. Manchmal ist es ziemlich schlau, und manchmal ein bisschen zu albern, aber es ist immer unterhaltsam.

