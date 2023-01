5 Videospiel-Maskottchen, die eine zweite Chance verdienen

HQ

Gaming-Maskottchen waren damals das Ding. Ihr wart Team Mario oder Team Sonic und es wurden Kriege darüber geführt, welche Seite überlegen war. Abgesehen von den wenigen, die überlebt haben, sehen wir nicht viele verschwommene Gesichter und ikonische Lebewesen auf unseren Bildschirmen. Für einige war es am besten, sie zurückzulassen, aber andere verdienen eine zweite Chance im Leben.

Dies ist keine Liste der am meisten vergessenen oder Nischenspielcharaktere oder Maskottchen, stattdessen betrachten wir einige wenige, die damals einige wirklich unterhaltsame Spiele hatten. Wenn sie wieder die Chance hätten, könnten diese fünf wirklich glänzen, solange die Zeit und Mühe darauf verwendet würde, sie wieder ins Rampenlicht zu rücken.

5. Spyro der Drache

Den Anfang macht Spyro, der wahrscheinlich der Charakter mit den höchsten Chancen auf ein Comeback ist. Es gab kürzlich Gerüchte, dass sowohl Spyro als auch Skylanders bereits in diesem Jahr auf unsere Bildschirme kommen könnten, und obwohl noch nichts bestätigt wurde, ist dies bereits etwas, worüber man sich freuen kann.

Spyros letzter Ausflug kam 2018 heraus, was vermuten lässt, dass er tatsächlich bereits seine zweite Chance erhalten hat, aber die Spyro: Reignited Trilogy hat nur seine ersten drei Abenteuer remastert. Wirklich, wir brauchen ein weiteres, vollwertiges Spyro-Erlebnis, um uns wieder zum Gefühl dieser Originalspiele zu bringen, ohne sie nur aufzuwärmen. Spyro ist nach wie vor ein bekanntes Gesicht im Gaming, und die Fans fragen immer nach mehr vom lila Drachen. Ihn zurückkommen zu sehen, könnte uns einen weiteren großartigen Adventure-Plattformer bescheren.

4. Banjo-Kazooie

Banjo-Kazooie, obwohl technisch gesehen zwei Charaktere, würden nicht ohne einander gesehen werden, und so sind sie beide hier als ein Eintrag auf dieser Liste. Wieder haben wir vor kurzem unseren Lieblingsbären und -vogel gesehen, als sie als DLC-Charaktere in Super Smash Bros. Ultimate auftraten. Das letzte Mal, dass wir ihnen ein Spiel gewidmet haben, war 2008 mit dem schlecht aufgenommenen Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts.

Banjo-Tooie ist immer noch als einer der größten Plattformer aller Zeiten in Erinnerung, und das zu Recht, daher wäre es töricht, Banjo-Kazooie völlig aussterben zu lassen, ohne sie zumindest noch einmal zu versuchen. Im Gegensatz zu Spyro hätten wir nichts dagegen, einige moderne Remakes der ersten beiden Spiele zu sehen, damit die Studios die Gewässer testen und sehen können, ob die IP noch profitabel ist. Denn auch wenn wir diese Charaktere lieben mögen, ist es klar, dass Geld immer noch die Spielewelt regiert.

3. Der tasmanische Tiger

Von zwei (technisch drei) Charakteren, die in der gesamten Spielewelt bekannt und beliebt sind, bis hin zu vielleicht einem Lebewesen, von dem Sie noch nie gehört haben. Ty the Tasmanian Tiger ist ein Spiel aus dem Jahr 2002, in dem Ty sich dem bösen Kasuar Boss Cass stellen und fünf Artefakte sammeln muss, die als Thunder Eggs bekannt sind.

Das Spiel verkaufte sich gut und produzierte drei Fortsetzungen, die 2020 sogar ein Remaster erhielten. Auch wenn Ty im Vergleich zu einem großen Namen wie Spyro unter dem Radar gerutscht sein mag, könnte ein weiteres Spiel mit dem Bumerang-schleudernden Helden gut funktionieren. Während wir Ty erst kürzlich im Remaster gesehen haben, reicht es nicht aus, nur ein Spiel neu zu machen, um wirklich zu versuchen, den Charakter wieder ins Rampenlicht zu rücken, und es wäre aufregend, eine richtige Rückkehr für Ty zu sehen.

2. Regenwurm Jim

Wir haben den verrückten, unglaublichen Earthworm Jim seit 2010 nicht mehr gesehen, und das war in Earthworm Jim HD, das wieder nur ein Remake war. Der Wurm in einem Raumanzug hat eines der größten Potenziale für ein neues, frisches Spiel. Neben seinem fesselnden Plattform-Gameplay ist Earthworm Jim am leichtesten für seine unverwechselbare Art von Humor bekannt.

Der verrückte, surrealistische Ansatz, den Earthworm Jim in seiner Komödie in Kombination mit seinem kantigen Kunststil hat, verleiht ihm eine so einzigartige Persönlichkeit, dass er sich selbst auf dem gesättigten Spielemarkt von heute abheben würde. Earthworm Jim ist ein seltsamer und erkennbarer Held, um uns hoffentlich eine erstklassige Plattform zu bieten, wenn wir sie am meisten brauchen.

1. Sly Cooper

2023 markiert zehn Jahre, in denen wir unseren Lieblings-Gaming-Waschbären in Sly Cooper: Thieves in Time zuletzt gesehen haben. Sly Cooper fühlt sich wie der Charakter, dem etwas von dem Rampenlicht geraubt wurde, das er zu Recht hätte haben sollen. Im Jahr 2016 wurde angekündigt, dass es ein Spin-off mit dem Charakter geben würde, nur um diese Adaption leise zu konservieren.

Wir haben keine Neuigkeiten über ein Sly Cooper-Spiel, und obwohl Leaks gesagt haben, dass jedes Jahr das sein wird, in dem wir mehr von Sly 5 hören, gibt es nichts Offizielles, das jemals zu diesen Gerüchten passt. Wie bei jedem anderen Charakter auf dieser Liste hat Sly Cooper eine so engagierte Fangemeinde, dass es das größte Verbrechen wäre, ihn ohne neue Titel zu verlassen.

Es gibt ein paar andere Charaktere, die ihre eigenen neuen Titel verdienen, wie Rayman, Bubsy und Ecco the Dolphin, aber leider konnte diese Liste nur 5 Einträge enthalten. Kennen Sie andere Videospiel-Maskottchen, die etwas Liebe brauchen? Lassen Sie es uns wissen.