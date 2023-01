Buchbesprechung: The N64 Encyclopedia: Every Game Released for the Nintendo 64

HQ

Chris Scullion ist laut Autorenbeschreibung seit über 30 Jahren Gamer. In seinen 15 Jahren beruflicher Tätigkeit im Geschäft hat der schottische Videospieljournalist auch für mehrere Einrichtungen geschrieben. Sein Lebenslauf enthält Namen wie das offizielle britische Nintendo Magazine (plus die offiziellen PlayStation- und Xbox-Magazine, also kein Fanboyismus), Retro Gamer, Polygon, The Guardian und Video Games Chronicle (VGC). Mit einer so langen und produktiven Karriere ist es nicht schwer zu glauben, dass Scullion ein umfangreiches Wissen über Videospiele und Konsolen besitzt. Glücklicherweise hat er sich entschieden, dieses Wissen mit uns zu teilen, indem er Bücher schreibt und veröffentlicht.

Scullion hat zuvor drei inoffizielle Anleitungen für Nintendo Entertainment System (NES), Super Nintendo Entertainment System (SNES) und Sega Mega Drive geschrieben, wobei jedes Buch jedes einzelne Spiel abdeckt, das auf diesen Konsolen für den westlichen Markt veröffentlicht wurde. Scullions viertes Buch wurde im August 2022 veröffentlicht (oder Dezember 2022, wenn Sie in den Vereinigten Staaten leben), und diesmal ist er noch einen Schritt weiter gegangen, indem er auch jedes Spiel aufgenommen hat, das exklusiv für den japanischen Markt veröffentlicht wurde. Es mag umfangreich klingen, aber wenn man bedenkt, dass die fragliche Konsole der Nintendo 64 ist, ist die Aufgabe nicht so entmutigend, wie Sie vielleicht erwarten.

Die N64 Encyclopedia ist das vierte Buch in Chris Scullions Serie, in dem er alle Spiele für eine Konsole abbildet.

Obwohl die gesamte Spielebibliothek für Nintendo 64 deutlich kleiner war als die beiden Vorgänger und der größte Konkurrent, die Sony PlayStation, umfasst Scullions Buch auf seinen 256 Seiten immer noch insgesamt mehr als 400 Spiele. Dies bedeutet, dass, egal wie begrenzt Ihre Erfahrung mit dem Nintendo 64 sein mag, Sie immer noch einige dedizierte Worte zu Ihrer schönsten Erinnerung von der Konsole finden werden, egal ob Ihr Spiel Ihrer Wahl einer der Klassiker wie Goldeneye 007, Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time oder weniger bekannte Titel wie Bass Hunter 64 ist. Power Rangers Lightspeed Rescue oder eines der unzähligen Wrestling-Spiele (wie viele davon brauchst du wirklich?)

Nach einer kurzen Einführung über die Konsole selbst, die auch dann länger hätte sein können, wenn der Fokus des Buches auf den Spielen liegt und nicht auf dem N64 oder seinem Platz in der Spielegeschichte, geht Scullion direkt voran und startet in alphabetischer Reihenfolge (was natürlich bedeutet, dass 1080° Snowboarding das erste Spiel ist). Jedes Spiel wird mit seinem vollständigen Titel, dem Veröffentlichungsjahr, dem Entwickler, dem Publisher und drei Symbolen aufgelistet, die zeigen, in welchen Regionen das Spiel veröffentlicht wurde. Die größten Spiele (oder, im Fall von Superman 64, die berüchtigtsten) bekommen eine ganze Seite für sich, während kleinere Titel und viele Sporttitel eine halbe Seite oder sogar nur eine Viertelseite bekommen. Die genauen Informationen, die über das Spiel geteilt werden, können variieren, aber meistens geht es um den Platz des Spiels in seiner Serie (wenn es Teil einer ist), Präsentation, Rezeption, Leistung, Herausforderungen während der Entwicklung oder einige Gedanken über den Unterhaltungswert des Spiels. Das Buch versucht nicht, jedes Spiel zu überprüfen, aber Sie können immer noch Informationen darüber extrahieren, ob es gut, schlecht oder nur für die wirklich interessierten Enthusiasten ist, basierend auf dem, was geschrieben wird.

Alle Spiele sind mit Bildern, Texten und lustigen Fakten katalogisiert. Einige Spiele bekommen eine ganze Seite, andere nur ein Viertel.

Egal, ob Sie Vorkenntnisse oder eine Beziehung zu den Spielen haben, es ist einfach, in das Material einzutauchen und Seite für Seite durch die Bibliothek der Konsole zu blättern. Dies ist der leichten und angenehmen Natur des Buches zu verdanken, in der Scullion keine Angst hat, ein oder zwei schlechte Wortspiele einzuwerfen (bevor er sich für seinen albernen Humor entschuldigt), um die Dinge aufzupeppen. Die Witze sind nie ablenkend oder grausam, was man zu schätzen weiß. Was ein netter Bonus ist, ist, dass der Artikel jedes Spiels seine eigene lustige Tatsache oder Neugier enthält, und diese sind in ihren eigenen Blasen geschrieben, die es einfacher machen, sie zu finden, wenn Sie das Spiel später erneut nachschlagen. Alles zusammen macht das Buch sowohl einfacher zu lesen als auch unterhaltsamer als ähnliche Titel innerhalb desselben Genres, wo die Qualität von fantastisch bis amateurhaft reicht, insbesondere bei inoffiziellen Guides. Ich habe jedoch ein paar kleine Fehler in dem Buch bemerkt, die leicht mit mehr Korrekturlesen vor der Veröffentlichung hätten korrigiert werden können (ich habe nur drei im gesamten Buch gezählt, was wahrscheinlich weniger ist als das, was Sie in dieser Rezension finden können, da es von einem Nicht-Muttersprachler geschrieben wurde). Keiner dieser Fehler ist schwerwiegend genug, um Sie beim Lesen aus dem Fluss zu werfen, daher sollten sie nur als geringfügige Details und nicht als zwingende Argumente gegen das Lesen oder den Kauf des Buches betrachtet werden.

Alle Spiele,

die nur in Japan veröffentlicht wurden, sind ebenfalls im Buch enthalten, einschließlich der 64DD-Spiele.

Alle Spiele sind mit Screenshots von Scullion selbst gepaart. Einige der Screenshots können diffus und unklar sein, aber dies zeugt ebenso von der grafischen Qualität der Spiele zu dieser Zeit wie vom ästhetischen Talent des Autors. Apropos Bilder, der größte Nachteil des Buches ist, dass es keine Box-Art für jedes Spiel enthält. Es mag viele Gründe geben, warum dies weggelassen wird: Der Weltraum ist der offensichtlichste, es kann schwierig sein, perfekte Kopien jeder Nintendo 64-Spielebox zu finden, wenn das überhaupt noch möglich ist, und die Cover waren oft unterschiedlich zwischen den Regionen. Dennoch haben viele von uns viele Erinnerungen, die mit der bloßen Box-Kunst dieser alten Spiele verbunden sind, so dass eine Collage aller Box-Künste im Hintergrund eine schöne Ergänzung gewesen wäre.

Was Sie jedoch bekommen, ist ein Abschnitt auf den letzten Seiten des Buches, in dem alle Japan-exklusiven Spiele behandelt werden, was ein netter Bonus ist, wenn man bedenkt, dass Scullion diese Spiele in seinen vorherigen Büchern nicht abdecken konnte, da die westlichen Bibliotheken groß genug sind. Der Abschnitt beginnt mit den zehn Spielen, die für den 64DD veröffentlicht wurden, das Magnetplatten-Add-on, das 1999 exklusiv für die Japaner veröffentlicht wurde, bevor es 2001 eingestellt wurde. Dieser Abschnitt ist besonders saftig für Leser, die ihren Horizont so weit wie möglich erweitern möchten, und Sie können leicht verstehen, wenn Sie lesen, warum die meisten dieser Spiele aufgrund ihrer Nischennatur keine internationale Veröffentlichung erhalten haben (es ist schwer zu verstehen, warum wir hier eine Million Mahjong-Spiele brauchen würden, obwohl wir diese Art von Wrestling-Spielen bekommen haben). Dennoch hätten einige dieser Veröffentlichungen ein Potenzial außerhalb Japans haben können, und es fühlt sich wie eine Schande an, dass sie nie eine Chance hatten. Der Run-and-Gunner Sin and Punishment oder Tetris 64 sind nur zwei Beispiele, die sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa hätten erfolgreich sein können, aber die größte Überraschung ist, dass Nintendo die Gelegenheit verpasst hat, ein Pokémon-Spiel außerhalb Japans zu veröffentlichen. Das Buch kann Ihnen sagen, dass Japan nicht zwei Pokémon-Stadion-Spiele erhielt, sondern drei, da das erste Spiel der Serie namens Pocket Monsters' Stadium exklusiv für Japan war. Das Spiel war etwas glanzlos, da es nur 42 Monster enthielt, aber angesichts der Tatsache, dass es 1998 veröffentlicht wurde, als der Pokémon-Wahnsinn im Westen gerade erst begann, kann man nicht anders, als im Nachhinein zu denken, dass sich das Spiel gut verkauft hätte. Andererseits wurde Pokémon Puzzle League nur in westlichen Territorien veröffentlicht, also denke ich, dass keine Region sie alle fangen konnte ...

Wir bekommen nicht viel von der Konsolengeschichte, technischen Informationen oder Werbematerialien im Zusammenhang mit dem Nintendo 64 im Buch, obwohl wir hier ein Beispiel für letzteres sehen.

Wer Fans von Nachschlagewerken über Videospiele, Videospielgeschichte und/oder Nintendo 64 ist, kommt bei The N64 Encyclopaedia voll auf seine Kosten. Scullions Schreibstil ist fröhlich und leicht zu lesen, die Struktur macht es einfach, bestimmte Spiele zu finden, nach denen Sie suchen könnten, der Produktionswert ist dank großartiger Materialien und leicht lesbarer Schriftarten solide und die Illustrationen sind größtenteils gut, obwohl einige der Screenshots besser hätten sein können. Hoffentlich ist Scullion noch nicht müde vom Schreiben, und während wir auf sein nächstes Buch warten, gibt es seinen Backkatalog, den ich mir jetzt ansehen möchte.