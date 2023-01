Meinung: Xbox sollte jemand anderem eine Chance bei Halo geben

HQ

Die letzten Tage waren wirklich turbulent für Xbox, 343 Industries und Halo. An einem Punkt wurde ein Bericht veröffentlicht, der besagt, dass 343 nicht mehr der Entwickler von Halo sein würde und dass es eine ausführende Rolle als ausführender Produzent übernehmen würde, während andere Entwickler tatsächlich neue Spiele in der Franchise entwickelten. Bald darauf wurde dieser Bericht entlarvt, als 343 eine offizielle Erklärung abgab, die den Fans versicherte, dass sie jetzt und in Zukunft als alleiniger Entwickler von Halo weitermachen würden. Es sah nicht gut aus, aber es war trotzdem eine Bestätigung. Aber in der kurzen Zeit zwischen dieser Aussage und der ersten Veröffentlichung des Berichts gab es ein unheimliches Gefühl der Erleichterung bei den Fans, die sich darauf freuten, dass jemand anderes Microsofts Flaggschiff-Gaming-Franchise knacken würde, und wenn man auf die letzten zehn Jahre von Halo zurückblickt, kann man verstehen, warum.

Jetzt werde ich Ihnen nicht sagen, dass Halo seit der Übernahme von 343 eine Katastrophe war, aber es war auch nicht großartig. Halo 4 war bestenfalls mittelmäßig, konnte aber damals als anständiger erster Schritt für 343 angesehen werden, nachdem er Bungies geliebtes Franchise übernommen hatte. Halo 5: Guardians begann noch mehr Risse in der Rüstung zu zeigen, und dann half Halo: Master Chief Collection dem Argument von 343 in keiner Weise. Das MCC von heute ist wohlgemerkt ein sehr komplettes und kompetentes Halo-Videospiel, aber es hat nicht so angefangen - tatsächlich hat es Jahre gedauert, bis es dort ankam, wo es heute ist.

Und dann ist da noch Halo Infinite. Ein Spiel, das so, so, so viel darauf hatte. Ein Starttitel für die neue Generation von Xbox-Hardware, den es verpasst hat. Angetrieben von einer verrückten teuren Spiel-Engine, die speziell für Halo entwickelt und gebaut wurde, von der es sich scheinbar weiterentwickelt. Entwickelt in einem der größten eigenen Spielestudios von Microsoft, das Entlassungen und unzählige Führungswechsel erlebt hat. Oh und vergessen wir nicht den Elefanten im Raum; Es war der nächste Hauptteil der Halo-Franchise. Doch nach einer stark kritisierten Gameplay-Enthüllung, gefolgt von einer langen Verzögerung, gefolgt von einem wirklich unterhaltsamen Start, in fast 18 Monate begrenzter, langweiliger und flacher Live-Service-Ergänzungen nach dem Start, ist es wirklich schwer zu sagen, dass die Amtszeit von 343 bei der Marke Halo alles andere als enttäuschend war.

Als also bekannt wurde, dass 343 Halo an einen anderen Entwickler übergeben könnte, kann ich zugeben, dass ich Teil der Menge war, die erleichtert aufatmete, nicht weil ich glaube, dass 343 ein schlechter Entwickler ist, sondern einfach, weil die 343-Halo-Beziehung bestenfalls steinig war. Obwohl es schwer zuzugeben und schwieriger in die Praxis umzusetzen ist, denke ich, dass sich die beiden scheiden lassen und ihren eigenen Weg im Leben gehen müssen, damit sie zu größeren und besseren Dingen aufblühen können.

Wer sollte Halo ausprobieren?

Wenn 343 zur Seite gezogen wäre und jemand anderen Halo ausprobieren ließe, wer sollte es sein? Ich denke, es wäre klug, einen Ansatz zu wählen, bei dem ein paar Entwickler Hand in Hand arbeiten. Einer konzentrierte sich auf narrative und Einzelspieler-Story-Inhalte und der andere auf den Multiplayer-Aspekt. Unter der Annahme, dass die Übernahme von Activision Blizzard durchgeht, denke ich, dass es interessant wäre, Infinity Ward eine echte filmische AAA-Halo-Geschichte zu erfinden, oder alternativ, wenn die Idee darin besteht, die Dinge innerhalb der Xbox Game Studios-Familie zu behalten, aber es gibt mehr von einem narrativen Thema, das verfolgt werden muss, warum nicht The Outer Worlds Obsidian Entertainment nimmt Halo für eine Drehung.

Was die Multiplayer-Seite der Dinge betrifft, so könnte 1047 Games zwar nur ein Indie-Studio sein, aber eine ideale Perspektive sein. Der Entwickler hat Splitgate erstellt, und ich würde behaupten, dass dies einer der besseren Spieler-gegen-Spieler-Arena-Shooter war, die wir seit Halo 3 gesehen haben. Ansonsten könnte es eine Idee sein, auf einen Entwickler zurückzublicken, der Perfect Dark geschaffen hat, einen der kultigsten Shooter aller Zeiten: Rare. Zugegeben, dieses Studio hat im Moment viel um die Ohren, und das Letzte, was es braucht, ist Halo, um sich Sorgen machen zu müssen, also warum nicht auch auf das "AAAA" -Studio schauen, das Jahre damit verbracht hat, ein Perfect Dark-Reboot zu kochen: The Initiative.

Wie Sie vielleicht bemerkt haben, gibt es hier im Allgemeinen einen Trend zu Xbox Game Studios, und das ist beabsichtigt. Halo muss das führende Gaming-Franchise von Microsoft und Xbox bleiben, daher muss seine Entwicklung idealerweise innerhalb der Xbox-Familie bleiben, aber wo auch immer es endet, es wird immer klarer, dass es an jemand anderen als 343 Industries übergeben werden muss.

Was würde als nächstes für 343 Industries kommen?

Mit Blick auf die letzten zehn Jahre ist es schwer, viel Vertrauen in das zu haben, was 343 Industries mit Halo erreichen kann, aber dies ist immer noch ein Team mit Potenzial, ein Team, dem die Chance gegeben werden sollte, etwas Frisches und Aufregendes zu tun. Sei es in Form eines brandneuen Projekts auf Anhieb oder vielleicht ein kurzer Abstecher als Support-Entwickler, der bei anderen, größeren Projekten hilft, während es sein Haus in Ordnung bringt.

So oder so, ich würde gerne sehen, dass 343 etwas anderes liefert, etwas ohne das Stigma von Halo, weil ich nicht glaube, dass ich ein weiteres Halo-Spiel ertragen kann, das einfach enttäuschend ist. Master Chief ist schon zu lange auf dem Rückzug, und es ist an der Zeit, dass Microsoft die Verantwortung übernimmt, denn in einer Ära des vertrauten Call of Dutys, fehlender Schlachtfelder und überwiegend Live-Service-Shooter brauchen wir Halo, um etwas zu sein, das wir alle als Licht in der Dunkelheit betrachten können.