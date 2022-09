Bildschirmzeit - September 2022

HQ

Wir befinden uns jetzt in diesem seltsamen Punkt des Jahres, an dem Filme dazu neigen, ein wenig einzubrechen, da Produktionsfirmen dazu neigen, ein Veröffentlichungsfenster im Hochsommer oder eher ein Oktoberfenster zu bevorzugen. Glücklicherweise gibt es in der heutigen Zeit Streaming-Dienste, die eine Armada von Inhalten haben, um die Lücke der Kinokasse zu füllen. Also, wie Sie vielleicht erraten haben, werden Fans von Netflix, Prime Video und Disney+ in diesem Monat ein bisschen genussvoll sein, und um zu zeigen, warum, lassen Sie uns mit der nächsten Ausgabe von Screen Time weitermachen.

Aber bevor wir in den Schwung der Dinge kommen, eine kurze Erinnerung. Wir haben unsere Auswahl auf einen UK-Veröffentlichungskalender gestützt, also besuchen Sie unbedingt Ihr lokales Kino, um genaue Listen zu erhalten.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - 2. September [Prime Video]

Wenn Sie den Geldbetrag betrachten, den Amazon in diese TV-Serie geworfen hat, würden Sie davon ausgehen, dass es keinen möglichen Weg gibt, wie es scheitern kann, oder? Nun, das scheint der Glaube für jeden Tolkien-Fan zu sein, da sich Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zur teuersten TV-Serie aller Zeiten entwickelt, aber obwohl dies der Fall ist, hat sie einen mächtigen langen Weg vor sich, wenn sie beabsichtigt, sich in Größe zu zementieren, wie es Peter Jacksons preisgekrönte Filmtrilogie getan hat. Diese Serie spielt mehrere Jahrtausende vor dieser oben genannten Geschichte und erzählt die Geschichte, wie und warum die Ringe ursprünglich geschmiedet wurden.

Werbung:

HQ

Pinocchio - 8. September [Disney+]

2022 ist das Jahr für Pinocchio, denn der liebenswerte Holzjunge hat gleich zwei Filme auf dem Weg. Für September und Disney+ kommt dies in Form einer Live-Action-Version unter der Regie von Robert Zemeckis, die eine gestapelte Besetzung sieht, darunter die von Tom Hanks, Joseph Gordon-Levitt, Cynthia Erivo und mehr, die alle die magische Geschichte erzählen. Diese Version des Films wird als Teil des Disney+ Day auf dem Streaming-Dienst debütieren, was bedeutet, dass Sie ihn in seiner Gesamtheit ausprobieren können, ohne den Komfort Ihres eigenen Zuhauses verlassen zu müssen.

Sehen Sie, wie sie laufen - 9. September

Werbung:

Während es nur wenige Filme gibt, die im nächsten Monat in die Kinos kommen, ist einer der Comedy-Mystery-Streifen von Regisseur Tom George, See How They Run. Dieser Film hat eine verwirrende Whodunit-artige Erzählung, die einem Hollywood-Produzenten folgt, der verzweifelt versucht, ein Bühnenstück in einen Film zu verwandeln, aber in seinen Bemühungen behindert wird, als Mitglieder des Produktionsteams zu morden beginnen. Bald darauf werden Inspektor Stoppard und sein treuer Constable, Stalker, gerufen, um den Fall zu knacken.

Cobra Kai Staffel 5 - 9. September [Netflix]

Wenn man bedenkt, dass es sich bei dieser Serie um eine Spin-off-Serie handelt, die auf den Ereignissen des Karate Kid basiert, könnte man sagen, dass Cobra Kai, das seine fünfte Staffel erreicht, ein Wunder ist. Und während das in einigen Fällen wahr sein mag, ist die dramatische und actiongeladene Serie zu einem so festen Bestandteil des Netflix-Line-ups geworden, dass bereits eine sechste Staffel diskutiert wird. Was Staffel 5 bieten wird, hier wurde ein weiterer von Daniel LaRussos Feinden ausgebaggert, um Cobra Kais Mission zu unterstützen, die Karate-Szene in Los Angeles zu dominieren, während der ehemalige Sensei John Kreese durch das Gefängnisleben navigiert, nachdem er von seinem treuen Freund Terry Silver betrogen wurde.

Cyberpunk: Edgerunners - 13. September [Netflix]

Während das Spiel von CD Projekt Red nach seiner Katastrophe eines Starts durch den Dreck gezogen wurde, war die Marke Cyberpunk immer noch groß genug, um eine ganze Anime-Serie darauf zu basieren. Das ist es, was Cyberpunk: Edgerunners ist, eine Geschichte, die sich um ein Street Kid dreht, das danach strebt, einer der berühmten Söldner-Outlaws der Zukunft zu werden, oder, wie sie allgemein bekannt sind, ein Edgerunner. Diese Serie spielt an einem anderen Ort als Night City und wurde vom japanischen Studio Trigger animiert.

Andor - 21. September [Disney+]

Während es eine kleine Verzögerung gab, die dazu führte, dass es sein ursprüngliches August-Veröffentlichungsfenster zugunsten des Debüts Mitte September aufgab, wird die nächste Star Wars-Originalserie, Andor, am 21. mit einer dreiteiligen Premiere zu Disney+ kommen. Hier erfahren wir mehr über den berühmten Rebellenführer, während er durch die Ränge aufsteigt und sich in A Galaxy Far, Far Away einen Namen macht.

HQ

Mach dir keine Sorgen, Darling - 23. September

Wenn Sie auf der Suche nach einem Film sind, der Sie auf der Kante Ihres Sitzes hält und Sie gründlich verunsichert, dann lassen Sie uns Sie auf das nächste Projekt unter der Regie von Olivia Wilde aufmerksam machen. Bekannt als Don't Worry Darling, folgt dieser Film einer Hausfrau in den 1950er Jahren, die zu vermuten beginnt, dass der Lebensstil, den sie in einer experimentellen utopischen Gesellschaft lebt, nicht alles ist, was es scheint. Mit Florence Pugh als Headliner und Hauptdarstellerin neben Wilde, Chris Pine, Harry Styles, Gemma Chan und mehr kämpft dieser Film darum, der größte Kinostart im September zu werden.

Blonde - 28. September [Netflix]

Sie haben ihren Namen gehört und sind wahrscheinlich mit ihrer tragischen Geschichte vertraut, aber Ende September möchte Netflix die Geschichte von Marilyn Monroe basierend auf dem Buch von Joyce Carol Oates erzählen. Mit Ana de Armas, die die Rolle der berühmten Schauspielerin übernimmt und neben Adrien Brody und Bobby Cannavale spielt, wird diese reife Neuinterpretation von Monroes Karriere der erste NC-17-Film des Streaming-Dienstes sein.

HQ

Star Wars: The Bad Batch Staffel 2 - 28. September [Disney+]

Mit der Republik in Trümmern und den Jedi im Versteck, wer wird da sein, um diejenigen zu beschützen, die der Gnade der Sith ausgeliefert sind? Die schlechte Charge. Diese Show knüpft an die Ereignisse der ersten Staffel an und erzählt die Geschichte der Crew abnormaler Klonsoldaten, die durch A Galaxy Far, Far Away reisen und Menschen in Not helfen und alle Arten von neuen Individuen treffen.

Smile - 30. September

Es mag technisch gesehen nicht die Saison sein, um erschreckt zu werden, aber Parker Finn bekommt einen Startschuss an Halloween, indem er sein neuestes Regiewerk, Smile, etwas früher veröffentlicht. Dieser erschreckende Streifen folgt Dr. Rose Cotter, die nach einem Vorfall mit einem Patienten verschiedene erschütternde und unerklärliche Ereignisse erlebt. Unnötig zu sagen, dass dieser aufregende Film versuchen wird, die Socken direkt von Ihren Füßen zu erschrecken.

HQ

Und das rundet eine weitere Ausgabe von Screen Time ab. Seien Sie sicher, dass Sie in einem Monat wiederkommen, wenn wir erforschen werden, was der Oktober 2022 und die gruselige Saison für Film- und Fernsehfans bereithält.