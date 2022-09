Spiele, nach denen man Ausschau halten sollte - September 2022

HQ

Es ist ein neuer Monat und jetzt, da die Gamescom in den Büchern steht, ist die Event-Saison größtenteils zu Ende gegangen. Es gibt immer noch ein paar verschiedene Showcases, auf die man achten muss, aber wir kommen jetzt an den Punkt des Jahres, an dem Publisher und Entwickler uns gerne mit neuen Starts und Veröffentlichungen bombardieren, um einen Sprung auf die Feiertagsfeierlichkeiten zu bekommen. Und da dies der Fall ist, gibt es in diesem September einige massive und erwartete Spiele, nach denen man Ausschau halten sollte.

The Last of Us: Part I (PS5) - 2. September

Der Beginn der Games To Look For dieses Monats ist die Rückkehr eines der größten Spiele aller Zeiten. Der von der Kritik gefeierte Action-Adventure-Titel von Naughty Dog ist auf aktualisierte und glänzende Weise zurück, in dem Remake, das einfach als The Last of Us: Part I bekannt ist. Mit verbesserter Grafik, die die Stärken und Fähigkeiten moderner Konsolenhardware wirklich nutzt, wird dieser Titel der beste Weg für Fans sein, den Beginn der Reise von Joel und Ellie zum ersten Mal oder von vorne zu erleben.

Disney Dreamlight Valley (PC, PS4, Xbox One, Switch) - 6. September

Wenn Sie darüber nachdenken, passen Disney und die Lebenssimulation ziemlich gut, und genau das möchte Entwickler Gameloft nutzen, wenn Disney Dreamlight Valley Anfang des Monats in den Early Access eintritt. Dieser Titel führt die Spieler in ein magisches Land, in dem verschiedene Disney-Charaktere in Harmonie leben, und fordert Sie auf, Quests für die bekannten Gesichter abzuschließen und die perfekte Nachbarschaft zu bauen.

Steelrising (PC, PS5, Xbox-Serie) - 8. September

Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie es gewesen wäre, die Französische Revolution in einer alternativen Realität zu erleben, in der König Ludwig XVI. Eine bösartige mechanische Armee einsetzte, um dem Pariser Volk seinen Willen aufzuzwingen, dann suchen Sie nicht weiter. Steelrising ist ein Action-RPG von Spiders, in dem die Spieler in die Fußstapfen des Automaten Aegis treten, während sie durch die Stadt reist und versucht, das Schicksal von Marie Antoinettes Kindern zu entdecken, während sie gleichzeitig König Louis' grausame Bemühungen stoppt.

Splatoon 3 (Schalter) - 9. September

Nintendo wird den ersten seiner großen Herbsttitel im September auf den Markt bringen, wenn Splatoon 3 auf der Switch debütiert. Dieses Spiel wird eine Rückkehr des ikonischen, farbenfrohen Shooter-Gameplays der Serie erleben und es mit einer Reihe neuer Waffen, Karten, Spielmodi und Anpassungsoptionen erweitern, um ein wirklich luxuriöses Splatoon-Erlebnis zu schaffen.

NBA 2K23 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie, Switch) - 9. September

Visual Concepts und 2K sind seit Jahren bestrebt, das NBA 2K-Erlebnis zu verbessern, und wir haben das Jahr für Jahr in Aktion gesehen, wenn jede der neuesten Ausgaben ihr Debüt gibt. Für dieses Jahr kommt dies in Form von NBA 2K23, einem Spiel, das noch realistischere Grafiken, neue Eins-zu-Eins-Mechaniken, bessere Truppaufbauoptionen, einen aktualisierten MyCareer-Modus und noch tiefere Unterstützung für die WNBA bietet.

Metal: Hellsinger (PC, PS5, Xbox-Serie) - 15. September

Doom-ähnliche Spiele und Rhythmusspiele sind in den letzten Jahren sehr beliebt geworden, und in diesem Jahr werden wir einen brandneuen Titel bekommen, der zu dieser Rechnung passt. Metal: Hellsinger vom Entwickler The Outsiders ist ein Spiel, in dem die Spieler durch die acht Höllen reisen und dabei alle Arten von Dämonen und Teufeln niederschießen. Damit sich das Spiel ein bisschen mehr Hardcore anfühlt, wird das Gameplay mit einem reichhaltigen Soundtrack aus Metal-Musik kombiniert, der von einer Reihe von Namen aus der Metal-Szene gekocht und aufgeführt wurde, darunter der von Serj Tankian von System of a Down, Matt Heafy von Trivium und mehr.

Soulstice (PC, PS5, Xbox-Serie) - 20. September

Wenn Sie ein Fan von Dark Fantasy oder Hack and Slash-Spielen sind, dann haben Sie zweifellos schon seit einiger Zeit ein Auge auf Soulstice geworfen. Dieser Titel, der vom Entwickler Reply Game Studios stammt, sieht Spieler, die eine Chimera kontrollieren, einen mächtigen Krieger, der durch die Vereinigung zweier Seelen gebildet wurde, und wird gebeten, das heilige Königreich Keidas vor den abscheulichen übernatürlichen Wraiths zu verteidigen, die begonnen haben, in das Land einzudringen.

The DioField Chronicle (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox-Serie, Switch) - 22. September

Während das Angebot von Square Enix für den Rest des Jahres 2022 ein wenig spärlich ist, da sein großes AAA-Spiel Forspoken sein ursprüngliches Veröffentlichungsfenster für 2022 aufgibt, wird der Publisher im September dieses Jahres ein Strategie-JRPG-Spiel namens The DioField Chronicle anbieten. Dieser Titel spielt in einer magischen Welt und bietet ein brandneues taktisches Echtzeit-Kampfsystem, das darauf abzielt, ein tieferes RTS-Gameplay in seinen realistischen Diorama-Kampfszenen zu fördern.

Slime Rancher 2 (PC, Xbox-Serie) - 22. September

Monomi Park wird uns später in diesem Monat in seine wunderbare und farbenfrohe Welt der Schleime zurückversetzen, wenn seine Fortsetzung Slime Rancher 2 auf PC- und Xbox-Serienkonsolen als Early-Access-Titel debütiert. Wir führen die Spieler auf die neue Regenbogeninsel und können uns auf neue Schleimvarianten und weitere Aufgaben freuen, die es in diesem entzückenden Open-World-Abenteuerspiel zu meistern gilt.

FIFA 23 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie, Switch) - 30. September

Das Ende einer Ära. Auch wenn das Fußballangebot von EA in absehbarer Zeit nirgendwo hingehen wird, wird dieses Jahr das letzte Mal sein, dass wir ein von EA entwickeltes FIFA-Spiel zu einer GTLF hinzufügen, da FIFA 23 das letzte Mal sein wird, dass der Fußballverband und der Spieleverlag an einem benannten und lizenzierten Titel zusammenarbeiten. Und da dies der Fall ist, scheint es, als würde EA mit einem Knall ausgehen, da diese Edition eine Vielzahl von Updates für das Gameplay enthalten wird, einschließlich HyperMotion 2, sowie Verbesserungen des Karrieremodus, der Grafik, der Crossplay-Funktionen und sogar im äußerst beliebten Ultimate Team-Modus. Unnötig zu sagen, dass die FIFA-Fans viel zu erwarten haben werden.

Und das bringt uns zum Ende eines weiteren Monats und zum Ende eines weiteren Games, nach dem man Ausschau halten sollte. Seien Sie sicher, dass Sie in einem Monat wiederkommen, wenn wir einen Blick darauf werfen, was der Oktober 2022 für Gaming-Fans auf der ganzen Welt bereithält.