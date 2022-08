Das Beste und Schlechteste von Mario Kart 8 Deluxe's Booster Course Pass Wave 2

HQ

Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass Wave 2 ist als Teil einer Erweiterung (die für Nintendo Switch Online + Expansion Pack-Abonnenten kostenlos ist) eingetroffen, die dem Titel zwischen 2022 und 2023 48 zusätzliche Tracks geben wird. Die große Überraschung innerhalb dieser zweiten Welle ist, dass es einen brandneuen Track gibt, während der Rest immer noch Mario Kart Tour und andere ehemalige Mario Kart-Spiele als Basis verwendet. Wie wir es mit dem ersten getan haben, werden wir von nun an überprüfen, was wir online und im lokalen Modus spielen können.

Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass Welle 2 Strecken



New York Minute (Mario Kart Tour)



Mario Circuit 3 (Super Mario Kart)



Kalimari Wüste (Mario Kart 64)



Waluigi Flipper (Mario Kart DS)



Propeller Cup



Sydney Sprint (Mario Kart Tour)



Schneeland (Mario Kart: Super Circuit)



Pilzschlucht (Mario Kart Wii)



Sky-High Sundae (Neu - Mario Kart Tour)



Neue Strecke! Antigravitation! Und ein toller Sprung für den Gleitschirm! Sky-High Sundae ist der erste komplett originale Track im Rahmen des Booster Pass, da die vorherigen (noch nie zuvor in Konsolenform gesehen) von MK Tour stammten. Es ist aufregend für die Gegenwart und mehr für die Zukunft, da die Tür für originellere und neue Erfahrungen offen ist, die Hand in Hand mit dem Handyspiel veröffentlicht werden, da es nur ein paar Tage gedauert hat, bis dieser Track in der Free-to-Play-Version veröffentlicht wurde.

Trotzdem nur mein Glück, denn Sky-High Sundae ist der schlechteste Kurs von dieser Welle und wahrscheinlich vom ganzen Spiel. Es ist völlig von Fall Guys inspiriert, nicht nur aufgrund der überwältigenden Farbgebung, sondern auch aufgrund des Leveldesigns selbst. Es ist ein weiteres Oval (wir haben bereits Baby Park und Excitebike Arena) mit Plattformen, auf denen man mit sehr wenig Reaktionszeit und viel Absturzgefahr springen kann, sei es ein Abgrund oder ein niedrigerer Kurs mit geringerer Qualität. Nichtsdestotrotz ist das Fahren nicht unterhaltsam und es online zu spielen ist auch kein echter Kampf. Außerdem gibt Ihnen eine Zwischenschiene, die auf den ersten Blick wie ein Hindernis aussieht, einen unerwarteten Schub, der optisch seltsam ist.

Lasst uns unseren Ton ändern. Warum etwas verderben, wenn es in Ordnung ist. Das ist die Philosophie nach Waluigi Pinball, einem der ikonischen Tracks dieser Serie, der endlich zurück ist. Es ist genau so, wie Sie sich erinnern, mit diesen verbundenen Kurven und diesen Bällen, die bereit sind, Ihr Spiel jederzeit zu zerstören. Nintendo hat große Anstrengungen unternommen, um Visuals zu remastern, so dass wir es sowohl während des Fahrens als auch beim Anschauen schätzen können. Es ist befriedigend, über die Nase Ihres Autos hinauszuschauen und die verdrehten Kurven am Horizont zu beobachten, die unter diesem Flipperautomaten auf Sie warten. Es ist ein sehr gutes Match mit einem anderen angeforderten Track aus der Vergangenheit; Kalimari Desert, die in MK7 nach Mario Kart 64 sehr populär wurde. Dieses Remastering wurde von dem bereits neu gestalteten Kurs für Handys inspiriert, bei dem man zwar über die Zugschienen einsteigt, aber eine dritte Runde gewinnt, um ihm trotz seiner großen Einfachheit mehr Leben einzuhauchen.

Sydney Sprint ist auch ein extrem hochwertiger. Ich wusste es nicht, da ich kein Spieler der mobilen Version bin und ich bin sehr zufrieden mit allem, was es bietet. Erstens, weil es viele der quadratischen Designs bricht, die andere stadtbasierte Kurse präsentieren (ja, Straßen sind so, aber das ist Fiktion), was es zu einer abwechslungsreicheren Fahrt macht als die, die in Tokio, Paris und New York angeboten wird. Und ebenso wichtig ist die Schönheit seiner Stadtlandschaft, durchtränkt von Wasser und Natur und gekrönt von seinem beliebten Opernhausgebäude, das ohne einen zweiten Gedanken durchquert wird. Ganz im Gegenteil fällt mir mit New York Minute ein, das einem Klon der anderen beiden aus dem DLC Wave 1 ähnelt und daher langweilig ist. Es ist dank seiner wunderbaren Explosion durch den Central Park und seiner fröhlichen Melodie gerettet.

Gegen Ende dieser Rezension gibt es drei weitere Kurse, die sehr unterschiedlich sind. Mario Circuit 3 ist für Liebhaber von Geschwindigkeit, Fahren und schnellen Runden, wie es schon immer war, und es wird daher seine unterstützenden und gegnerischen Gruppen haben. Snow Land sieht sehr einfach aus, ist aber dank seiner visuellen Updates eher eine attraktive Strecke und verleiht dem Kampf mit ein paar Pilzen auch Intensität, was für das Online-Gameplay immer interessant ist. Und Mushroom Gorge ist weder großartig noch schlecht, seine Funktion ist es, diese Millionen von Wii-Spielern zufrieden zu stellen, aber es ist immer noch ein Schmerz im Nacken, da der Pilz-Bouncing-Effekt schrecklich angeboten wird. Es ist so schade, dass es in den ersten beiden Wellen zwei Spuren mit Pilzen gibt.

Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass Wave 2 hinterlässt bei mir einen angenehmen Geschmack im Mund, sogar besser als der erste. Weil es viele brillante Kurse gibt, was großartig ist, und weil der technische Stil der Arbeit einen Schritt besser ist. Es gibt weniger ein Gefühl einer schnellen Konvertierung von Handy zu Konsole, mit mehr technischen Details aus dem Basisspiel und weniger billigen Texturen. Deshalb ist es eine Schande, dass die neue und die erwartete Strecke, Sky-High Sundae, es im Stich lässt.

Der negative Punkt ist, dass das Online jetzt wie Google Maps aussieht, da das "zufällige" System nur Vorschläge aus dem DLC auswählt und die Leute sie verlangen. Angesichts der Tatsache, dass drei der vier städtischen so ähnlich sind (und Ninja Hideway mehr oder weniger gleich ist), vermisse ich die Vielfalt, die andere angeboten haben und die jetzt vergessen sind, wie Wild Woods, Music Park oder Tick-Tock Clock.