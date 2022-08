Kann Hogwarts Legacy bereits auf 2023 verschoben werden?

HQ

Es dauerte fast zwei Jahre von der offiziellen Enthüllung von Hogwarts Legacy, bis wir in einer beeindruckenden Gameplay-Präsentation wieder etwas Bemerkenswertes davon hörten. Irgendwie verständlich, da die Diskussionen über den Boykott des Spiels wegen der Verbindung zu J.K. Rowlings Universum gerade weiter zugenommen hatten, was den Hype-Levels dafür nicht gerade geholfen hat. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum Avalanche Software nach dem State of Play im März wieder unter dem Radar geblieben ist, was mich zur Frage der Schlagzeile bringt.

Weil ich denke, dass Hogwarts Legacy nur die geringsten Chancen hat, diesen Feiertag tatsächlich zu starten. Sicher, wir haben vierzehn Minuten Gameplay gesehen, aber wenn man bedenkt, wie wenig das den wütenden Mob beruhigt hat, würde ich erwarten, dass ich jetzt mehr sehen würde, wenn es in den nächsten fünf Monaten herauskommen würde. Schauen Sie sich nur die andere große Veröffentlichung von Warner Bros. in diesem Herbst an: Gotham Knights. Trailer, die Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin zeigen, haben sich in letzter Zeit über uns gegossen, und dieses Spiel wird erst am 25. Oktober veröffentlicht. Natürlich könnte Warner Bros. eine andere Marketing-Strategie für die magische Welt haben, aber ich bezweifle, dass sie ihren Fokus zwischen diesen beiden Spielen in einem vollgepackten Herbst aufteilen wollen. Letzteres bringt mich zu einem weiteren Grund, warum ich denke, dass eine Verzögerung unmittelbar bevorsteht.

Publisher verteilen ihre Spielstarts in der Regel gerne, um im Laufe der Zeit ein stabileres Einkommen zu erzielen, anstatt auf einen großen Anstieg zu hoffen, indem sie zwei große Titel übereinander veröffentlichen und vermeiden, dass ihre verschiedenen Teams dünn gestreut werden. Die Veröffentlichung von Gotham Knights Ende Oktober hat Hogwarts Legacy in eine sehr schwierige Lage gebracht. Hogwarts Legacy im November gegen God of War: Ragnarök antreten zu lassen, wäre weder gut für Warner Bros. selbst noch etwas, worüber seine Partner bei PlayStation jubeln würden, daher ist es verständlich, dass viele denken, dass Amazon UK das Veröffentlichungsdatum von The Art and Making of Hogwarts Legacy: Exploring the Unwritten Wizarding World vom 31. Dezember auf den 6. Dezember ändert. ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Spiel am selben Tag startet. Vielleicht ein kluger Schachzug, wenn der andere große Titel, der um diese Zeit herauskam, im Grunde das komplette Gegenteil einer charmanten magischen Welt ist: The Callisto Protocol. Davon bin ich aber nicht überzeugt.

Nur sehr wenige Spiele sind nach dem Start im Dezember zu großen kommerziellen Erfolgen geworden. Dafür gibt es viele mögliche Gründe: Millionen von Spielern haben bereits ihr gesamtes Geld für Black Friday-Deals ausgegeben, die meisten von uns in den Medien haben begonnen, sich auf unsere "Game of the Year" -Playthroughs und -Diskussionen zu konzentrieren, und vieles mehr. Hinzu kommt, dass Gotham Knights zu diesem Zeitpunkt erst sechs Wochen alt war und damit möglicherweise von anderen großen Spielen etwas überschattet wurde, und ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass Warner Bros. es vorziehen würde, Hogwarts Legacy in das letzte Quartal dieses Geschäftsjahres (Januar bis März 2023) zu verschieben, um das Jahr stark zu beenden. Warum kündigen Sie es dann nicht schon an? Meine Theorie ist, dass Warner Bros. versucht, so lange wie möglich zu warten, bevor ein neues Datum enthüllt wird, aus Angst, Hogwarts Legacy direkt in Starfield, Redfall, Forspoken, Resident Evil 4 und andere Titel zu schieben, die eine bereits sehr schwierige Aufgabe, die Zweifler / Rowling-Hasser zu überzeugen, fast unmöglich machen werden.

Was denkst du und was erhoffst du, was passiert?

