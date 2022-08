Vollgas: Zurück in die Realität

HQ

Wenn ihr meine Reise durch F1 22's MyTeam verfolgt habt, werdet ihr wissen, dass ich im letzten Teil der Serie einen verdammten Höhenflug gefahren bin. Dank Fehlern und Kollisionen der Top-Teams sicherte sich meine Organisation MBF Racing ziemlich häufig Podestplätze, was den Anschein erweckte, als ob das Team bei ein paar Upgrades für das Auto sogar die besten Teams in der Startaufstellung um Siege herausfordern könnte. Leider macht das Team in dieser Folge einen kleinen Schritt in die falsche Richtung, da verschiedene Probleme, Rennzwischenfälle und makellose Auftritte von Red Bull, Ferrari und Mercedes dazu geführt haben, dass MBF Racing ausschließlich um Punkte gekämpft hat - und das war's auch schon.

Den Auftakt zu diesem letzten Grand Prix bildete Miami, eine Strecke, vor der ich aufgrund meiner mangelnden Erfahrung im Rennen um den Stadtkurs tatsächlich Angst hatte. Meine Unerfahrenheit bedeutete, dass ich noch keine Rennlinien, perfekte Bremspunkte und natürlich den optimalen Gang für jede einzelne Kurve finden musste, was sich in meinen Trainingsleistungen und im Qualifying und im Rennen zeigte. Dies wurde nicht durch die Tatsache unterstützt, dass es ein nasses Rennen war und eine falsche Abstimmung dazu führte, dass dem MBF 01 auf den Geraden eine signifikante Geschwindigkeit fehlte, was bedeutete, dass ich unbekannte Kurven nutzen musste, um einen soliden Startplatz und ein solides Rennergebnis zu erzielen. Letztendlich, nach einer Runde, mit der ich mich nicht besonders wohl fühlte, war das Beste, was ich im Qualifying erzielen konnte, P8, wobei Teamkollege Jenson Button es schaffte, mich mit einem P7-Start zu übertreffen.

Auf dem Weg ins eigentliche Rennen kam mir wieder ein bisschen Glück, als Carlos Sainz sich mit den Barrieren vertraut machte und seinen Ferrari ausschloss, und ebenso bedeutete ein schreckliches Qualifying, dass George Russell von Mercedes den ganzen Weg zurück auf P16 startete und keine Bedrohung darstellte. Aber das änderte nichts an der Tatsache, dass ich neben Button noch Valterri Bottas zu überholen hatte - etwas, das ich aufgrund von Unerfahrenheit mit der Strecke und einem schlecht ausbalancierten Auto besonders schwierig fand -, um überhaupt daran denken zu können, die Top-Teams herauszufordern.

Nach einem Zwischenfall in der drittletzten Kurve wurde Button an seinem Auto beschädigt und musste an die Box, was bedeutete, dass ich Bottas für den Rest des Rennens ins Visier nehmen konnte. Dank intelligenter Energienutzung und einiger besonders mutiger tiefer Bremsmomente gelang es mir, P5 zu ergattern, bevor die Zielflagge zu schwenken begann, aber es war schwer, dieses Ergebnis als einen großen Gewinn zu sehen, wenn man bedenkt, dass alle Karten an Ort und Stelle fallen mussten, um sicherzustellen, dass es passierte, und wenn man bedenkt, dass Button aufgrund von Schäden und einem längeren Boxenstopp als letzter tot auftauchte, Das Ergebnis war umso sauerer.

Aber Miami war jetzt gesagt und getan und alle Augen konnten auf eine Rückkehr zu einer tatsächlichen Rennstrecke gerichtet sein, da es Zeit für den GP von Spanien war. Der MBF 01 fühlte sich hier sofort ausgewogener und passender zur Strecke an und bedeutete, dass Training und Qualifying ziemlich ereignislos verliefen. Nach einer ziemlich schnellen Runde bin ich auf P7 gestartet, da die Top-Teams fehlerfrei waren und alle vor mir gestartet sind. Button war zurück zu alten Tricks und fand sich in einem weniger beeindruckenden P13 wieder.

Springen Sie zum eigentlichen Rennen und die Dinge begannen weniger als günstig. Ein langsamer Start von mir selbst bedeutete, dass Haas' Mick Schumacher mich sprang, als die Lichter ausgingen, was bedeutete, dass ich den Rest des Rennens damit verbrachte, den deutschen Fahrer zu verfolgen und zu versuchen, an ihm vorbeizukommen. Der Haas erwies sich jedoch auf den Geraden als zu flink, was bedeutete, dass ich selbst mit Hilfe von DRS nicht das Beste aus dem Angebot von Schumacher herausholen konnte und somit dieses Rennen um einen Platz nach unten und auf P8 beendete. Button schaffte es, einige Positionen gutzumachen und auf P10 zu kommen, aber alles in allem war Spanien für MBF Racing eine ziemlich mittelmäßige Leistung.

Ich wusste nicht, dass mittelmäßig ein Geschenk der Götter in Runde 7: Monaco gewesen wäre. Das war für mich mit Abstand das schlechteste Rennen der Saison, aus einer Vielzahl von Gründen. Das Auto hatte nicht nur mit der unebenen monegassischen Straßenoberfläche zu kämpfen, sondern ein massiver Regenguss bedeutete, dass ich mich in vollen Regenreifen qualifizierte. Unnötig zu erwähnen, dass Monacos harte Ecken und enge Grenzen dazu führten, dass irgendwann ein Fehler passieren musste, und genau das ist passiert. Ein Lock-up in Kurve 8 bedeutete, dass ich den rechten Reifen gegen die Barriere klemmte und komplett verlor, was letztendlich bedeutete, dass ich dieses Rennen (das bekanntermaßen dafür bekannt ist, dass es unmöglich zu überholen ist) direkt am Ende des Feldes begann.

Mein monegassisches Elend war jedoch noch nicht vorbei, denn das eigentliche Rennen brachte mehr Chaos, als ich mir vorstellen konnte. Ein Ansturm von acht Autos vor Kurve 6 in der ersten Runde bedeutete, dass ich durch alle Arten von Kohlefaserwracks kriechen musste, um meine Rennbemühungen fortsetzen zu können. Leider hat dieses Wrack eine Nummer auf meinen eigenen Reifen gemacht und mein Heck direkt zu einem Reifenschaden gebracht, was bedeutete, dass ich zurück an die Box humpeln musste, um den Reifen zu ersetzen. Dies wurde dadurch verschlimmert, dass einige der an dem Vorfall beteiligten Autos scheinbar besser als erwartet aussteigen konnten, und deshalb blitzten drei Autos aus dem Stapel an mir vorbei, während ich mich darauf konzentrierte, den MBF 01 auf der Straße zu halten.

Aber leider besorgte ich mir einen Ersatzreifen und machte mich auf den Weg, in der Annahme, dass die massiven Anhäufungen und Schäden, die auf der Strecke zurückgelassen wurden, beseitigt waren, als ich wieder an die Kollisionsstelle kam. Ich habe mich geirrt. Ein besonders fieses Stück Kohlefaser blieb zurück, und es verursachte das Undenkbare: einen weiteren Reifenschaden hinten rechts in der folgenden Runde. Nachdem ich wieder zurückhumpelte, bekam ich einen dritten Satz Reifen und konzentrierte mich darauf, besonders vorsichtig zu sein, um das Wrack in Zukunft zu vermeiden.

Der Stapel bedeutete, dass mein P22-Start mit einem P17-Ergebnis endete, da Kevin Magnussen, Lance Stroll, Sebastian Vettel, Pierre Gasly und Alexander Albon alle aufgeben mussten, aber unabhängig davon war P17 ein sehr düsteres Ergebnis für mich und das Team. Glücklicherweise hatte Button es besser und schaffte es, sich ein P7-Finish zu sichern, was MBF Racing einige Punkte für einen ansonsten katastrophalen Grand Prix bescherte.

Obwohl es keine Möglichkeit gibt zu wissen, was die Zukunft für das Team bringen wird, ist es nicht zu leugnen, dass, wenn die Top-Teams keine Fehler machen, MBF Racing nicht auf Augenhöhe mit ihrem Renntempo und ihrem Qualifying-Potenzial ist. Zumindest noch nicht.