Den Rückstand besiegen: Das Leben ist seltsam: True Colors

Dies ist eine ziemlich ungewöhnliche Situation, denn im Gegensatz zu einigen der vorherigen Spiele, die ich während meiner Backlog-Beating-Reise gespielt habe, wurde Life is Strange: True Colors nicht im Laufe eines Wochenendes abgeschlossen. Nein, ich habe dieses Spiel über einen Zeitraum von mehreren Wochen ausprobiert, oft ein Kapitel nach dem anderen, wenn ich einen Gaming-Laptop überprüfe. Es gibt keinen negativen Grund dafür, warum ich mich überhaupt dafür entschieden habe, tatsächlich habe ich das Spiel wirklich genossen und schätze sein langsameres und entspannenderes Tempo. Trotzdem habe ich ein paar Monate gebraucht, um ein Spiel zu überstehen, das etwa zehn Stunden lang ist.

Aber wie auch immer, wie ich gerade erwähnt habe, habe ich True Colors wirklich genossen. Die Geschichte, obwohl manchmal etwas langsam, ist im Allgemeinen eine fesselnde, und die Charaktere und die Art und Weise, wie sie dargestellt werden, sind sehr beeindruckend. Alex Chen ist ein wunderbarer Protagonist mit viel Tiefe, Tiefe, die auf eine Weise erforscht wird, die sowohl für die Geschichte als auch für das Gameplay von Bedeutung ist, aber auch auf eine Weise, die ein wenig emotionale Inquisition für den Spieler auslöst. Die Entscheidungen, die du im Spiel triffst, und die Szenarien, in denen sich Alex befindet, werden so dargestellt, dass du die richtige Entscheidung treffen willst - auch wenn die Antwort nicht schwarz-weiß ist. Was ich damit meine, ist im Allgemeinen, dass viele Spieldialoge eine klare richtige und falsche Antwort haben, und es liegt an Ihnen, dem Spieler, zu entscheiden, ob Sie das perfekte Gut sein wollen oder lieber den Advokaten des Teufels spielen und etwas auswählen, nur um böse zu sein. In True Colors gibt es nie einen klaren Weg, um zu bestimmen, welcher welcher ist, und es gibt wirklich jeder Entscheidung Schwerkraft, da es keine wirkliche Möglichkeit gibt zu sagen, wie ein Charakter auf Ihre Wahl des Dialogs reagieren wird.

Während für ein Spiel wie True Colors die Erzählung eindeutig sehr wichtig ist und Entwickler Deck Nine großartige Arbeit geleistet hat, um eines zu schaffen, das fesselnd und immersiv ist, ist einer der anderen Teile dieses Spiels, der mir immer aufgefallen ist, der farbenfrohe und lebendige Kunststil und die Welt, in der das Spiel spielt. Die Gastgeberstadt Haven Springs ist absolut atemberaubend. Es ist die Art von malerischer ländlicher Stadt, die Sie auf Postkarten sehen, oder die Art von Ort, den Sie erwarten würden, außerhalb des Rahmens in einem Bob Ross-Gemälde zu finden. Es ist ein wirklich wunderschöner Ort, der ein Wunder ist, das es zu erkunden gilt, was in Wahrheit durch die großartige Besetzung von Charakteren unterstützt wird, die die Straßen übersäen und einzigartige und ungewöhnliche Interaktionen bieten, um die Erkundung und das breitere Gameplay frisch zu halten.

Zum Thema Gameplay werde ich sagen, dass das allgemeine Tempo hier manchmal etwas eintönig und langweilig sein kann, da Sie nur einige kleinere, oft irrelevante Dialogzeilen hören werden. Es gibt Gelegenheiten, bei denen eine wichtige Erinnerung entdeckt werden kann, oder ebenso kann manchmal das Sprechen mit jemandem oder die Interaktion mit etwas eine Dialogoption eröffnen, um mehr über einen bestimmten Charakter und seine Motivationen zu erfahren. Aber im Allgemeinen sind dies nur wenige und weit voneinander entfernt, was bedeutet, dass sich ein Großteil des explorativen Gameplays darum dreht, um den gleichen Teil von Haven Springs zu fahren, nur um etwas sehr Triviales zu entdecken. Unnötig zu sagen, dass Sie sehen können, warum ich es manchmal etwas langweilig fand.

Aber der wirklich wichtige Teil, den es zu berücksichtigen gilt, ist, dass meine weniger positiven Dinge, die ich über dieses Spiel zu sagen habe, im Allgemeinen selten sind, und zum größten Teil habe ich Deck Nines Einstellung zu dieser fabelhaften erzählerischen Serie wirklich zu schätzen gelernt. Obwohl ich nicht glaube, dass diese Geschichte eine Fortsetzung in der Art und Weise aufbaut, wie es die Hauptspiele von Life is Strange getan haben, hoffe ich, dass wir Alex und einige der Nebencharaktere (vielleicht sogar Haven Springs) in zukünftigen LiS-Spielen sehen werden, denn dieses Spiel ist voll von solchem Charisma und Charakter, dass es eine Schande wäre, wenn es nie wieder vorgestellt würde.

