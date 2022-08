Hyper-Wachstum, lizenzierte Spiele und eSports: Chat Formula E mit Kieran Holmes-Darby

HQ

Die Formel-E-Saison 2022 neigt sich dem Ende zu. Aber nicht nur das, sondern auch das begleitende Accelerate eSports-Turnier 2022. Bekannt als die Art und Weise, wie die Formel E ein breiteres Publikum anspricht und die eSports- und Gaming-Szene erschließt. Wie Gaming-Direktor Kieran Holmes-Darby (früher bekannt als Mitbegründer von Excel Esports) es ausdrückt: "Es ist die Art und Weise, wie wir Menschen durch kompetitives Spielen mit der Formel E als Sport in Verbindung bringen."

Nach insgesamt sechs Runden, wobei der letzte Satz in den kommenden Tagen in London stattfinden wird, wird der Gewinner mit einem Anteil am Preispool von 100.000 Euro nach Hause fahren, zusammen mit VIP-Tickets für das Formel-E-Finale 2022, das vom 13. bis 14. August in Seoul, Südkorea, stattfinden wird, sowie der Chance, in das Cockpit eines echten Formel-E-Rennwagens zu steigen.

Mit einer so breiten Auswahl an Preisen im Angebot hatte ich die Gelegenheit, mit Holmes-Darby zu plaudern, um alles über die Verbindung zu erfahren, die Accelerate mit der realen Formel-E-Strecke teilt und wie sehr sie im Laufe der Jahre gewachsen ist.

Gamereactor: Wie wurde der Wettbewerb von Formula E: Accelerate von den Fans wahrgenommen und hast du ein neues Publikum gefunden, das im Rahmen der Verbindung zur realen Formel-E-Szene zum E-Sport kommt?

Holmes-Darby: Ich denke, das ursprüngliche Ziel mit Accelerate, und ich denke, wenn man sich die Art von Trend im gesamten Motorsport im Allgemeinen durch die Pandemie ansieht, war eSports die Art und Weise, wie man weiterhin Wettbewerbe im Motorsport veranstalten konnte, und die Zahlen über die Zuschauerzahlen von eSports-Wettbewerben zu dieser Zeit werden in Zukunft sehr schwer zu replizieren sein, weil sie letztendlich nach den Zuschauern des traditionellen Sports und Sie füllen eine Art Lücken, wenn Sie so wollen.

Die Art von Nebenziel war es auch, zu versuchen, den nächsten realen Fahrer durch diese eSports-Aktivierungen zu finden und jetzt in eine Welt zu kommen, in der unser Kernmedienprodukt unser echtes Rennen ist, wir müssen die Strategie komplett ändern und ich bin mir nicht sicher, ob alle Motorsportarten das effektiv getan haben. Hoffentlich können wir bei der Formel E führend oder vordenker in diesem Bereich sein und wissen, wie wir uns dem eSport und der breiteren Gaming-Welt in einer Zeit nähern müssen, in der wir unser Kernprodukt im Rennsport haben.

Was hat zu der Entscheidung geführt, die Formel E: Accelerate to everyone zu öffnen?

Nun, das ist der Strategiewechsel. Während wir unsere Helden und die besten Fahrer zu 100% komplett feiern wollen; Wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, in ein echtes Formel-E-Auto einzutauchen und sich im realen Fahrbetrieb zu testen und zu sehen, ob wir diese großartige Cinderella-Geschichte und diesen Crossover machen können - das ist immer noch definitiv Teil dessen, was wir tun, aber ich glaube nicht, dass es mehr der Kernfokus ist, denn wenn das der Kernfokus ist, fischt man wirklich in einem ziemlichen Nischenteich.

Ich meine, wenn Sie darüber nachdenken, wie viele Sim-Racing- und E-Sport-Profis es auf der Welt gibt und wie viele von ihnen realistischerweise sogar eine Chance haben könnten, in ein Formel-E-Auto zu springen und gut zu sein, ist es ein sehr Nischenpool, in dem Sie angeln, und wie ich bereits sagte, in einer Welt, in der unser Kernmedienprodukt unser Rennen ist, Wir müssen das, was wir auf der Gaming-/eSports-Seite tun, komplett ändern, um sicherzustellen, dass wir ein möglichst breites Publikum aktivieren und so viele Menschen wie möglich für den Sport begeistern. Es geht nicht nur darum, der Beste zu sein, es geht darum, zu kommen und zu konkurrieren und eine Erfahrung mit dem Sport zu machen. Kurz gesagt, in diesem Jahr hatten wir viel mehr Teilnehmer als je zuvor, weil wir es offensichtlich geöffnet haben. Das ist für uns also zumindest ein guter Beweis für die Fahrtrichtung.

Hat der Erfolg und das Wachstum der F1 Esports Series die Art und Weise beeinflusst, wie du überhaupt an den Formel-E-E-Sport herangehst?

Ich denke im Großen und Ganzen, ohne über eine Motorsportserie zu sprechen. Im Großen und Ganzen denke ich, dass die Art und Weise, wie andere Motorsportserien es gemacht haben, in einer Zeit funktioniert hat, in der wir noch keine Rennen hatten. Aber jetzt, da wir Rennen haben, denke ich, dass jeder seine Strategien anpassen muss, und ich denke, dass wir Vordenker in dem Raum und der Art und Weise sind, wie wir es angehen. Ich weiß nicht, ob andere Leute nachziehen oder an ihren Waffen festhalten werden, aber aus unserer Sicht ist das nicht der richtige Weg, denn wenn Sie versuchen, ein anderes Medienprodukt aus Ihren eSport-Aktivierungen zu erstellen, versuchen Sie im Wesentlichen, direkt mit Ihrem aktuellen Produkt zu konkurrieren, und ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die lieber das eSports-Produkt als das Hauptprodukt sehen würden. Es ist wirklich nur ein Zusatzprodukt zu dem, was Sie bereits haben.

Das eigentliche Ziel für uns ist es, neue Leute in den Sport zu bringen. Um den Menschen eine erste Erfahrung mit der Formel E zu vermitteln. Wir sind ein wachsender Sport, wir gibt es erst seit acht Saisons, das ganze Ziel hier ist ein Hyperwachstum in unserem Publikum. Gaming ist eine Möglichkeit, Menschen einfach an den Sport heranzuführen.

Wir gehen definitiv einen ganz anderen Weg und ganz bewusst. Es war großartig in diesem Jahr, wir hatten Teilnehmer aus allen Ecken der Welt, auch eine starke Anzahl weiblicher Teilnehmer, was wirklich cool ist. Es war großartig.

Einige könnten sagen, dass die Formel E der technologisch fortschrittlichste Teil des Formelrennsports ist, also wenn das der Fall ist, wie reibungslos hat sich der Sport an Spiele und Sim-Rennen angepasst?

Das ist eine gute Frage und ich denke, das ist es, wo einer unserer wichtigsten USPs (Unique Selling Proposition) im Gaming-Bereich ist. Wenn Sie sich unser Produkt und Dinge wie den Angriffsmodus und all diese verschiedenen Teile unserer IP ansehen, sind wir sehr nahe daran, ein Videospiel zu sein. Du gehst offline, um einen Schub zu bekommen - wir haben alle Rennspiele gespielt, bei denen du offline gehst, um einen Schub zu bekommen und an Leuten vorbeizuzoomen - das ist irgendwie das, was wir schaffen, wir schaffen einen Sport, der fast fertig für ein Videospiel ist.

Wenn ich Gespräche mit Spieleentwicklern führe, ist das aufregend, denn für sie ist es etwas völlig Neues, das sie möglicherweise in ihr Spiel einführen können, und es gibt dort IP, die sie von anderen Motorsportarten nicht bekommen können. Das ist super spannend für mich und erleichtert mir die Arbeit ungemein.

Was ermöglicht Ihnen die Verwendung von rFactor 2 als Host-Spiel, was andere Titel nicht tun, und angesichts der Geschichte, die die Formel E mit Forza Motorsport teilt, können wir etwas Ähnliches erwarten, wenn der nächste Forza Motorsport Anfang 2023 auf den Markt kommt?

Ohne Ihnen meinen gesamten Geschäftsentwicklungsplan zu verraten, sind wir immer offen für die Zusammenarbeit mit den größten und besten Spieleentwicklern im Bereich brillanter Motorsporttitel. Wie gesagt, wir suchen nach den Spieleentwicklern, die unser geistiges Eigentum auf aufregende Weise nutzen und aufregende Aktivierungsmöglichkeiten für neue Fans schaffen und neue Fans in den Sport bringen können, aber auch ihren aktuellen Spielern aufregende IP bieten, die sich von etwas unterscheidet, das sie zuvor hatten. Wir schauen uns diese immer an.

Wir verwenden derzeit rFactor. Es ist der realistischste Simulator, den ich zumindest erlebt habe oder mit dem ich Erfahrung hatte, und ich denke, dass er ein sehr realistisches Gameplay für diese Sim-Racer bietet. Aber wie gesagt, möglicherweise ein etwas Nischenmarkt als einige der Titel, die Sie erwähnt haben. Wir sind offen für die Erkundung von Optionen.

Hast du über ein offiziell lizenziertes Formel-E-Spiel nachgedacht?

Es ist definitiv immer ein laufendes Gespräch. Es war eines der ersten Dinge, die auf meinen Schreibtisch gelegt wurden, als ich beigetreten bin, weißt du, "lass uns unser eigenes Spiel machen!" Es ist definitiv immer in Arbeit, was ich sagen würde, aber es gibt ein Timing-Stück, wenn es tatsächlich Sinn macht, das zu tun, und ich denke, im Moment geht es wieder in einen Hyperwachstumszustand und versucht wirklich, ein neues Publikum zu gewinnen, Ist die Veröffentlichung Ihres eigenen Spiels der beste Weg, dies zu tun, oder ist die Lizenzierung Ihrer IP in bestehende Spieletitel, die ein großes Publikum haben, derzeit ein besseres Spiel für die Formel E? Strategisch würde ich mich jetzt für Letzteres entscheiden, aber ich würde uns nie abschreiben, unser eigenes Spiel zu machen, weil es definitiv Potenzial dafür in der Zukunft gibt.

Da dies das Finale für das Accelerate-Turnier 2022 ist, wie werden Sie es erweitern, wenn es für seine nächste Saison zurückkehrt?

Es wird definitiv für die Saison 2023 zurückkehren, ich denke, die größere Frage ist, ob es irgendetwas gibt, was wir in der Lücke dazwischen erreichen können. Das sind die Gespräche, die wir im Moment führen. Accelerate ist eine großartige Möglichkeit, die Begeisterung für den eigentlichen E-Prix zu wecken, weshalb wir sie ziemlich eng miteinander verknüpfen. Aber es gibt das Fragezeichen, ob diese Aktivierungen die Lücke zwischen unseren Saisons füllen könnten? Es gibt im Moment keine spezifischen Pläne dazu, aber es gibt eine Menge Theoretisierung darüber, was wir in der Lücke zwischen Season 8 und Season 9 tun sollten.

Wie erwarten Sie, dass die Gen3-Autos das Formula E: Accelerate-Turnier verändern?

Die Gen3-Ära ist super spannend. So wie ich es verstehe, sind [die Autos] leichter, schneller und kleiner, was für den Motorsport nur eine gute Sache ist. Das wird das Rennen, sei es im wirklichen Leben oder in einem Videospiel, aufregender machen. Dann auch die Gen3-Ära, wir haben eine Menge mehr Rennen, eine Menge mehr Orte, viele mehr Strecken, also schafft man einfach mehr Möglichkeiten für IP und aufregende Strecken, auf denen die Leute Rennen fahren können.

FIA

Mit Ihrer Erfahrung bei Excel Esports im Hinterkopf, glauben Sie, dass wir mehr eSports-Organisationen sehen werden, die den Sprung in die Sim-Racing-Szene schaffen und ebenfalls Sim-Racer unter Vertrag nehmen?

Ich nehme an, es hängt von ihren Zielen ab und davon, was sie zu erreichen versuchen. Wenn Sie den Franchise-Weg gehen, in Bezug auf Ihre Formel 1 oder so etwas, konzentriert sich das sehr stark auf die traditionellen Formel-1-Teams, und es gibt nicht so viel Platz für traditionelle eSports-Teams.

Wenn man sich anschaut, was wir mit Accelerate machen, konzentrieren wir uns sehr auf den Einzelnen und darauf, neue Leute in unseren Sport zu bringen. Wenn Sie sich jemals angesehen haben, was Fortnite in der eSports-Welt macht, bekommen sie eine Menge Halt darüber, kein richtiger E-Sport zu sein, weil sie nicht sehr gut für Teams geeignet sind, aber was sie tun, ist, aufregende Events für die Individuen zu schaffen, und das ist, wo unser Fokus anfangs liegt: versuchen, aufregende Events für Einzelpersonen zu schaffen, um teilnehmen zu können.

Wenn es eine Gelegenheit für uns gibt, eine Serie zu veranstalten, die für eSports-Teams sinnvoll ist, sich zu engagieren, werden Sie das vielleicht ein bisschen mehr sehen. Aber es geht darum, was ihre Ziele sind, welche Möglichkeiten wir schaffen, und es muss Sinn machen.

Als letzte Frage, welche Fahrer sollten wir als Gaming-Direktor der Formel E bei den Londoner Finals an diesem Wochenende im Auge behalten?

Es ist eigentlich ein absolut gestapeltes Raster. Ich bin angenehm überrascht, dass alle "Helden"-Namen in der Sim-Racing-Welt konkurrieren werden, denn das ist immer großartig für unser Produkt. Du hast Jarno Opmeer, du hast Freddy Rasmussen, du hast deinen Bono [Huis], du hast die besten Leute in der Community am Start.

Was aufregend ist und was definitiv noch nicht an die Öffentlichkeit gegangen ist, aber ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir an einer neuen Strecke gearbeitet haben, wir haben daran gearbeitet, die Londoner Strecke tatsächlich ins Spiel zu bringen, und für das Accelerate-Finale wollen wir auf der Londoner Strecke fahren. Nun, niemand wird Zugang dazu gehabt haben, was bedeutet, dass Sie das an einem Donnerstag auf die Fahrer fallen lassen und sie haben im Wesentlichen anderthalb Tage Zeit, um zu üben. Das könnte aus der Perspektive des Podiums interessant sein, wir wissen es nicht wirklich.

In Bezug auf alles andere ist es ziemlich Standard. Wir werden dem Formel-E-Format des Qualifyings in Rennen folgen, damit die besten Leute gewinnen, aber wer wird auf dieser Strecke am besten sein? Ich weiß es nicht.

Ein großes Dankeschön an Kieran Holmes-Darby für das Gespräch. Das Finale der Formel E: Accelerate findet an diesem Wochenende beim London E-Prix statt, also schaut sie euch hier an.