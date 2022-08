Den Rückstand besiegen: Crash Bandicoot 4: Es ist an der Zeit

HQ

Bisher war meine Backlog-Beating-Reise eine ziemlich große. Marvel's Guardians of the Galaxy, A Plague Tale: Innocence und Final Fantasy VII: Remake haben mich alle umgehauen, obwohl letzteres zumindest etwas war, bei dem ich ziemlich vorsichtig war, als ich darauf einging. Mit Blick auf die Ausgabe dieser Woche war ich ziemlich aufgeregt und zuversichtlich, dass sich dieser Erfolg fortsetzen würde, besonders wenn man bedenkt, dass ich mich diese Woche darauf konzentriert habe, Crash Bandicoot 4: It abzuschließen, einen Plattformer, auf den ich seit seiner Einführung im Oktober 2020 gewartet habe. Leider hat das von Toys for Bob entwickelte Spiel bei mir nicht ganz so Anklang gefunden, wie ich es mir erhofft hätte.

Versteht mich nicht falsch, ich schätze dieses Spiel immer noch als das, was es ist: ein beeindruckender Plattformer. Aber ich habe verstanden, dass das Retro-Design eines Crash-Spiels es nicht ganz geschafft hat, mich auf die gleiche Weise zu fesseln, wie es andere Plattformer in letzter Zeit getan haben. Die unglaublich lineare Natur kombiniert mit den Mechaniken, die Perfektion erfordern, verbinden sich zu einem Spiel, das mich einfach nicht wirklich in seinen Bann gezogen hat - obwohl ich wirklich, wirklich gehofft habe, dass es so sein würde, denn Crash Bandicoot ist seit langem eine meiner Lieblingsspielserien.

Ich wusste, dass Crash 4 in einer typischen Crash-Manier so ziemlich alles tun würde, um meinen Blutdruck steigen zu lassen, hauptsächlich in Form von Tötung auf grausame und bösartige Weise. Aus diesem Grund hat mich die Wut, die dieses Spiel oft aus mir herausgezogen hat, nie wirklich in die Phase gebracht, sondern ich habe Crash 4 dafür geschätzt, dass es ein so rücksichtsloser Titel ist. Aber das änderte nichts an der Tatsache, dass das Spiel schon früh anfing, sich an mir zu zermürben, mehr noch in den bestimmten Fällen, in denen man wegen einer besonders klobigen Lücke starb, die erwartete, dass man zu einer bestimmten Zeit springt, oder frustrierende Teile eines Levels aufgrund der langen Entfernung zwischen den Checkpoints wiederholen musste. Alles gipfelte an einem Punkt, an dem ich das Spiel einfach nicht mehr spielen wollte, da es mehr zu einer lästigen Pflicht als zu einer angenehmen Erfahrung wurde.

Aber noch einmal, nur weil Crash Bandicoot 4: It's About Time sich nicht ganz so mit mir verbunden hat, wie ich es mir erhofft hatte, ändert dies nichts an der Tatsache, dass ich es zu schätzen weiß, dass Crash im modernen Zeitalter des Spielens immer noch seine Zeit in der Sonne bekommt. Dieser Stil ist nichts mehr für mich, aber Junge, es war ein Knaller aus der Vergangenheit, wieder in Crashs Schuhe zu kommen, besonders in einem Spiel, das zu einer so hohen Qualität wie diesem entwickelt wurde.

Das Leveldesign ist fantastisch, die Visuals und der Kunststil erstklassig, die Mechanik genial. Dies ist wirklich ein fabelhaftes Videospiel aus einer Fülle von Gründen, weshalb ich ein wenig enttäuscht bin, dass es nicht so sehr auf mich abgefärbt hat. Ich liebte die Remakes von Spyro und ich liebte die jüngsten Ratchet & Clank-Spiele, zwei weitere Old-School-Plattformer, die meine Wertschätzung für alles, was heute mit Spielen zu tun hat, massiv beeinflusst haben. Aber ich denke, es ist an dieser Stelle klar, dass Crash und ich auf getrennten Wegen sind, auch wenn dieses schlaue Beuteltier immer noch ein Knockout-Charakter und Teil einer zeitlosen Serie ist. In meinen Augen ist das so klar wie der Tag.

