Vollgas: Aus dem Chaos Kapital schlagen

Nach der ziemlich katastrophalen Leistung, die MBF Racing in Bahrain hatte, um die Saison 2022 einzuläuten, war ich ein wenig besorgt über den kommenden Grand Prix und ob ich meine Erwartungen an das Team für den Rest des Jahres falsch eingeschätzt hatte. Ich dachte wirklich, dass ein Mercedes-getriebenes Auto in der Lage sein würde, mit den Besten der Mitte des Feldes, den McLarens und den Alpines, zu konkurrieren, und dass, sobald einige neue Teile und Entwicklungen eingeführt wurden, sogar der Kampf mit den führenden drei Organisationen ein Potenzial war. Aber Bahrain hat meine Erwartungen richtig gestellt und mir klar gemacht, dass dies ein Traum und weniger ein Ziel war. Es stellt sich heraus, dass ich mich da geirrt habe, denn der MBF 01 hat ein sehr hohes Potenzial, was Jeddah, Australien und Imola bewiesen haben.

Ich habe erkannt, dass dieses Auto auch für die Mitte des Feldes schnell ist, und wenn ich mich damit anfreunden und es an seine Grenzen bringen kann, ist es in der Lage, mit den Red Bulls, Ferraris und Mercedes zu kämpfen, wenn diese führenden Teams nicht auf ihrem Spiel sind. Und während man argumentieren kann, dass es kaum eine Rennsiegerstrategie ist, darauf zu warten, dass ein Team ausrutscht, um Kapital zu schlagen, sind diese drei Organisationen in F1 22 so aggressiv gegeneinander, dass man fast garantiert ein oder zwei der sechs besten Autos anfällig findet.

Nehmen Sie Jeddah für den Anfang. Hier erkannte ich das wahre Potenzial dieses Autos, denn obwohl es nicht die Kraft hat, auf den kurvenreichen Geraden des Stadtkurses an einem Ferrari vorbeizufahren, hat es genug Grip und Kraft unter der Haube, um mit den Top-Autos zu konkurrieren. Es sollte gesagt werden, dass Jeddah das ganze Jahr über eine meiner Lieblingsstrecken ist, und ich bin ziemlich gut darin, seine engen Grenzen zu navigieren. Aber ich hätte nie erwartet, dass ich es so gut machen würde, tatsächlich einen P4-Grid-Platz zu bekommen. Ich hatte auch nicht erwartet, diese Position am Renntag zu halten, aber zum Glück waren der Mercedes von Lewis Hamilton und der Red Bull von Max Verstappen, die sich hinter mir aufstellten, so darauf konzentriert, gegeneinander zu kämpfen, dass ich mich nicht auf das konzentrieren musste, was hinter mir vor sich ging. Vielmehr konnte ich einen festen Blick auf Sergio Perez und die beiden Ferraris vor mir werfen.

Aufgrund eines Kampfes zwischen den beiden führenden scharlachroten Autos fiel es mir leicht, mit den Top-Teams Schritt zu halten, und ebenso erlaubte mir ein Fehler von Perez in Kurve 1, an ihm vorbeizuschießen und dann meine aufgebauten Energiereserven zu nutzen, um den Red Bull hinter sich zu lassen, wenn er versuchte, einen Überholversuch zu machen. Dieses Chaos ermöglichte es mir, ein Podiumsergebnis des dritten Platzes zu erzielen und katapultierte mich und MBF Racing nach einem enttäuschenden Ergebnis in Bahrain in der Gesamtwertung nach oben (was durch den neunten Platz von Zweitfahrer Jenson Button unterstützt wurde).

Auf dem Weg in den australischen Albert Park hatte ich meine Erwartungen wieder in Kontrolle. Ein weiteres Podium würde wahrscheinlich nicht stattfinden, aber ein Punkteergebnis war von mir und Button mehr als plausibel. Nach ein paar Trainingsrunden kam das Qualifying, und hier bewiesen die Top-Teams ihr wahres Potenzial, denn nach einer unglaublich schnellen Runde konnte ich nur den sechsten Platz in der Startaufstellung sichern, wobei Button den ganzen Weg zurück auf Platz 15 aufstellte. Unnötig zu sagen, dass dies ein verrücktes Rennen werden musste, um viel anderes aus dieser Ausgangsposition zu machen.

Glücklicherweise bekam ich eine weitere Dosis Chaos, denn in der ersten Runde, direkt in Kurve 1, kamen Charles Leclerc und Carlos Sainz' Ferrari miteinander in Kontakt und zwangen beide Autos in die Box, um frühe Schäden zu beheben. Sergio Perez' Red Bull nahm auch Schaden von dem Vorfall, was bedeutete, dass ich vom sechsten auf den vierten Platz zurückfiel (da George Russell mich in der ersten Runde umgangen hatte). Für den Rest des Rennens konzentrierte ich mich darauf, diesen Platz von Russell zurückzuerobern, was ein machbares Ziel war, da beide Autos vom selben Motor angetrieben wurden. Mit Hilfe von DRS und intelligentem Energieverbrauch schaffte ich es, nach ein paar Runden an Russell vorbeizukommen und verbrachte dann den Rest des Rennens in sauberer Luft und hielt mich hinter den weitaus schnelleren Autos der kämpfenden Verstappen und Hamilton. Nichts anderes kam aus diesem Rennen, aber das bedeutete für MBF Racing aufeinanderfolgende Podestplätze auf dem dritten Platz, was durch eine unglaubliche Leistung von Button, der einen Start um den 15. Platz in einen siebten Platz verwandelte, übertroffen wurde.

Zwei Rennen mit großartigen Ergebnissen bedeuteten, dass ich mit viel Selbstvertrauen in Runde 4: Imola kam. Dies ist auch eine meiner besseren Strecken über den gesamten Kalender, und da dies der Fall war, war ich zuversichtlich, dass ein weiteres Podium auf den Karten stehen könnte, wenn alles an den richtigen Ort fiele. Zu diesem Zeitpunkt war mir klar geworden, dass ich mich im Qualifying auszeichnete, während Button im Allgemeinen darunter leiden würde, einen großartigen Startplatz zu verdienen, dies aber mit einer bemerkenswerten Rennpace wettmachen würde. Es überrascht nicht, dass dies in Imola wieder der Fall war.

Nach einem Qualifying, über das ich aufgrund einiger Fehler in Kurve 6 und 17 nicht besonders glücklich war, startete ich auf P6, mit Button ein paar Startplätze hinter mir auf P12. Im Kalender 2022 ist Imola eines der wenigen Sprintwochenenden, was bedeutet, dass dies nicht unbedingt der Ort war, an dem wir beide das eigentliche Rennen beginnen würden. Und für mich selbst war das ein kleines Hindernis für mich, da die Top-Teams keine Fehler machten und ich einen Kampf mit Valtteri Bottas verlor und den Sprint mit einem Platz auf P7 beendete. Button hingegen nutzte seine Rennpace, um einen Platz gutzumachen und auf P11 ins Ziel zu kommen.

Dies führte uns zum eigentlichen Grand Prix, wo ich mich hauptsächlich darauf konzentrierte, keine weiteren Positionen zu verlieren. Zum Glück, wie es in letzter Zeit das allgemeine Thema war, brach früh Chaos aus, als Verstappen zu tief ging und sich in Kurve 2 der ersten Runde nach einem Kampf mit Perez und Russell, zwei Autos, die für mich und Bottas vor mir verwundbar wurden, strandete. Wir verfolgten beide den geschwächten Mercedes und Red Bull für die Dauer des Grand Prix und schafften es, beide zu überwinden, als die Zielflagge zu schwenken begann, was bedeutete, dass ein P7-Ergebnis in ein P4-Ergebnis überging, und wie zu erwarten, nutzte Button seine Rennpace, um P11 am Ende von allem in P6 zu verwandeln - was Imola MBF Racing zum bisher besten Grand Prix der Saison machte.

An diesem Punkt hat die Kombination aus mehr Komfort mit dem Auto und auch die verschiedenen Upgrades, die am MBF 01 angebracht wurden, deutlich gemacht, dass MBF Racing die Mittelklasse der Teams anführt, und ebenso wurde die anfängliche Hackordnung auf den Kopf gestellt, da McLaren mit vier Punkten den achten Platz in der Konstrukteurswertung belegt hat. während Haas und Alfa Romeo (hauptsächlich von Bottas angeführt) zu meinem größten Rivalen geworden sind. Zumindest setzt das voraus, dass Red Bull sich zusammenreißt, da ständige Abstürze und Probleme das Team in eine verwundbare Position gebracht haben, nur 14 Punkte von meinem Team entfernt. Unnötig zu sagen, dass diese Saison einfach sehr, sehr aufregend geworden ist.