Den Backlog besiegen: Final Fantasy VII: Remake

Dieser war ein großer für mich, weil ich nie ein besonderer Fan von japanischen Action-RPGs war. Ich habe immer festgestellt, dass das allgemeine Spielerlebnis so gestaltet ist, dass es kontraintuitiv und oft frustrierend ist, was in Final Fantasy VII: Remake ziemlich üblich ist. Aber mein mangelndes Interesse an diesen Spielstilen dreht sich nicht nur um das Spieldesign. Nein, es liegt auch daran, dass ich mich nie wirklich für Anime entschieden habe, was bedeutet, dass sich die Natur des Gameplays, die unaufhörlichen Hektik des Schwertschwingens und die Darstellungen seiner Charaktere und die Art und Weise, wie sie miteinander interagieren, für mich immer übertrieben oder abschreckend anfühlten. Trotzdem wollte ich schon seit einiger Zeit FFVII: Remake spielen, aus zwei Gründen, um genau zu sein. Die erste davon ist die absolut atemberaubende Natur dieses Videospiels und die unglaublich hohe Qualität, zu der es produziert wurde. Die andere ist, dass FFVII oft als eines der größten Spiele aller Zeiten angesehen wird, und das ist meine Art, es endlich zu erleben.

Also entschied ich vor über einer Woche, dass die Zeit endlich gekommen war, und ich machte mich daran, dieses Spiel zu beenden, etwas, von dem ich nicht erwartet hatte, dass es ein Feuer in mir entfachen würde, und ich dachte auch nicht, dass ich so lange brauchen würde, um es zu erobern. Aber es tat es, und ich bin froh, dass dies der Fall war, denn zum größten Teil fand ich mich gründlich eingetaucht und engagiert von dem, was serviert wurde. Als ich im vierten oder fünften Kapitel war, war ich völlig begeistert von der Geschichte und der Mehrheit der Besetzung und ihren Beweggründen. Versteht mich nicht falsch, es gab Risse in einer ansonsten unfehlbaren Rüstung, Risse, die sich erst zu verbreiten begannen, je weiter ich meine Reise fortsetzte, aber wenn ich hineingehe, dachte ich wirklich, ich würde Schwierigkeiten haben, mich in dieses Spiel zu verlieben, und von ganzem Herzen erwartet, nach ein paar Stunden das Interesse zu verlieren, zu sagen, dass mein Eindruck von diesem Spiel ein positiver ist, ist eine sehr überraschende Offenbarung für mich.

Auf Anhieb können Sie die Brillanz der Engine sehen, die Square Enix für dieses Remake entwickelt hat, und was sie den Entwicklern ermöglicht. Die Grafik ist in der Nähe der besten, die ich je in einem Spiel gesehen habe, und das Gameplay selbst (wenn auch auf einer PS5) ist flüssig und flüssig. Ebenso ist die Erzählung so gut durchdacht und wurde so ausgearbeitet, dass sich die wirklich komplexe und bizarre Geschichte von FFVII nicht kompliziert oder überwältigend anfühlt. Aus der Perspektive eines Neulings oder jemandem, der sich nie wirklich für Final Fantasy interessiert hat, ist die Zeit, die benötigt wird, um jeden Handlungspunkt zu erkunden, ein unglaublich willkommenes Design.

Und das gilt auch für die Kampf- und RPG-Systeme, die so gehandhabt werden, dass sie sich zugänglich und verständlich anfühlen. Wenn man bedenkt, dass viele großartige japanische Action-RPGs, wie die Soulslikes, so konzipiert sind, dass man einen Notizblock oder einen Abschluss in Inventarverwaltung benötigt, um sie herausfinden zu können, ist die einfache, aber tiefe Natur von FFVII: Remake ein weiterer großer Vorteil für diesen Titel. Hinzu kommt, dass der Kampf mehr ist als einfache Fähigkeiten und Zaubersprüche (oder besser gesagt, es kann davon abhängen, wie Sie gerne spielen), und Sie erhalten ein Spiel, das immersiv und zugänglich ist.

Aber das soll nicht heißen, dass ich keine Probleme mit diesem Titel habe. Aus welchem Grund auch immer, die Entwickler und langjährigen Fans müssen es absolut lieben, im Kampf zerstört zu werden, in dem Sinne, dass insbesondere viele Bosse so konzipiert sind, dass sie ständig CC (Crowd Control) betreiben und Statuseffekte hinterlassen, die es im Wesentlichen unmöglich machen, das Spiel tatsächlich zu spielen. Oft hat dies keinen Einfluss auf das Ergebnis eines Kampfes, denn vorausgesetzt, Sie verwenden Ihre Verbündeten und Fähigkeiten, Staffeleffekte, Materia und Zaubersprüche richtig, sollten Bosse mehr als schlagbar sein, aber den Großteil eines Kampfes auf dem Boden verbringen oder gelähmt oder schlafend oder in der Zeit eingefroren oder umgeworfen oder zurückgeschlagen, oder verführt oder als ziemlich nutzloser Frosch (ich denke, Sie verstehen meinen Punkt) kann gelinde gesagt frustrierend sein. Ich hatte schon immer eine Denkweise, wenn es um Spiele mit rasanten Kämpfen wie diesem geht, und das ist, dass jedes Mal, wenn meine Hände von meinem Controller / meiner Maus und meiner Tastatur genommen werden können, Zeit ist, die für das Gameplay umfunktioniert werden sollte. Die wirklich übertriebene Natur der Crowd-Controlling-Systeme in FFVII: Remake ist also eine meiner größten Frustrationen.

Auch wenn die Erzählung und die Geschichte größtenteils gut gehandhabt werden, kann ich nicht anders, als zu denken, dass es an einigen Stellen etwas Fett abschneiden könnte. Ich habe FFVII vielleicht nie selbst geschlagen, aber ich bin mir der wahren Länge dieses Spiels mehr als bewusst und wie wenig davon FFVII: Remake angeht. Da dies der Fall ist, kann ich nicht anders, als zu denken, dass einige Teile dieses Titels in ihrer Gesamtheit gekürzt oder entfernt werden könnten. Der ganze Handlungsbogen von Cloud und Aerith, die versuchen, Bewerber für Don Corneos nächste Braut zu werden, und ebenso das ganze mehrere Kapitel lange Abenteuer, das nach der Zerstörung von Mako Reactor 5 stattfindet, als Cloud von Avalanche getrennt wird, sind in meinen Augen zwei Paradebeispiele. Selbst wenn beide einfach kürzer wären, wäre das gesamte FFVII: Remake immer noch weit über 20 Stunden lang, also ist es nicht gerade ein großer Verlust.

Aber auch dies sind im Allgemeinen kleine Frustrationen in einem Spiel, das zum größten Teil außergewöhnlich ist. Die Geschichte, die Charaktere, die Kämpfe, der Fortschritt, der Kunststil und der Sound, es ist alles unglaublich gut gemacht, und es hat auf mich abgefärbt, wie ich es nie erwartet hätte. Jetzt, da ich dieses Spiel abgeschlossen habe, und der prägnantere Intermission-DLC für diese Angelegenheit, hat Final Fantasy VII: Rebirth seinen Weg nach oben geschleudert meine am meisten erwartete Spiele von 2023 Liste, und ebenso interessiere ich mich jetzt eher für Crisis Core: Final Fantasy Reunion später in diesem Jahr, aber auch für Final Fantasy XVI kommt auch nächstes Jahr. Wird mich entweder vernarrt und fassungslos zurücklassen, so wie FFVII: Remake es getan hat? Nun, das bleibt abzuwarten, aber fange ich an, die Brillanz der Final Fantasy-Serie zu sehen? Ohne Zweifel.