Trapped - Spiele nur auf einem einzigen System verfügbar

Spiele waren wahrscheinlich noch nie so zugänglich wie jetzt. Die Mauer der Exklusivität, die bisher große Veröffentlichungen auf PlayStation und Xbox trennte, ist allmählich zusammengebrochen, und während Titel immer noch exklusiv für die jeweilige Plattform veröffentlicht werden, landen sie oft sowieso auf dem PC - immer im Fall von Microsoft. Nintendo auf der anderen Seite hält seine First-Party-Spiele immer noch auf ein einziges System beschränkt, aber selbst sie waren in letzter Zeit außergewöhnlich aktiv, um ältere Titel auf die Nintendo Switch zu bringen.

Gleichzeitig tragen Remasters und Remakes ihren Teil dazu bei, vergangene Juwelen für eine ganz neue Generation zugänglich zu machen, und das Gleiche gilt für die Abwärtskompatibilität für die PS5 und Xbox Series S / X. Selbst in Fällen, in denen physische Kopien älterer Spiele knapp oder teuer sind, ist eine digitale Version oft zu einem günstigen Preis erhältlich.

Manchmal werden jedoch auch große Spiele oder bahnbrechende Titel aus verschiedenen Gründen nicht auf neue Plattformen umgestellt. Diese Spiele sind sozusagen auf älteren Konsolen gefangen und für niemanden außer den engagiertesten Sammlern zugänglich. Hier stellen wir einige dieser gefangenen Spiele vor und drücken gleichzeitig die Daumen, dass sie wieder ein breites Publikum erreichen dürfen.

Metal Gear Solid 4 für PlayStation 3

Die Metal Gear-Serie ist auch auf einer Reihe von Plattformen erschienen, seit das ursprüngliche Metal Gear vor 35 Jahren auf dem Heimcomputer MSX veröffentlicht wurde. Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots bleibt jedoch eine Ausnahme. Das chronologisch letzte Kapitel in Hideo Kojimas legendärer Serie ist nur für PlayStation 3 erhältlich und wurde, um die Sache noch schlimmer zu machen, kürzlich von PS Now (jetzt bekannt als PS Plus Extra) entfernt.

Dennoch empfehlen wir euch, die alternde Konsole abzustauben, da Metal Gear Solid 4 immer noch eines der besten - oder vielleicht - besten Kapitel der gesamten Serie ist. Seien Sie jedoch gewarnt: Das Spiel könnte Ihre Geduld auf die Probe stellen, da es mehr als 8 Stunden Zwischensequenzen enthält!

Super Mario Galaxy 2 - Nintendo Wii

Die Japaner sind als respektvolles und bescheidenes Volk bekannt. Vielleicht war Super Mario Galaxy 2 deshalb nicht in der jüngsten Sammlung Super Mario 3D All-Stars enthalten, die 2020 für die Nintendo Switch veröffentlicht wurde - das Spiel zweimal zu veröffentlichen, wäre einfach nur Angeberei.

Nun, niemand mag einen Showoff, aber wir sind bereit, mit Super Mario Galaxy 2 eine Ausnahme zu machen. Das Abenteuer ist vielleicht Marios bestes, und jedes einzelne Level fühlt sich fast wie ein ganzes Spiel für sich an, das Spiel sprudelt mit so vielen kreativen Mechaniken, allerdings nur auf der Nintendo Wii.

Eternal Darkness - Nintendo GameCube

Der Nintendo GameCube erzielte nie viel kommerziellen Erfolg, und viele der größten Titel der Konsole (wie Resident Evil 4 und Luigi) wurden später auf andere Plattformen umgestellt. Leider bleibt Eternal Darkness: Sanity für immer auf dem lila Würfel gefangen, und so werden neue Generationen von Spielern eines wirklich bahnbrechenden Horrorerlebnisses beraubt.

Der umstrittene Spieleentwickler Denis Dyack füllte das Spiel bis zum Rand mit cleveren Innovationen in Bezug auf Gameplay und Storytelling. Am bemerkenswertesten war das sogenannte "Vernunftmessgerät", das dazu führt, dass der wachsende Wahnsinn Ihres Charakters auf das Spiel selbst übergreift, plötzlich die Lautstärke verringert, droht, Ihre gespeicherten Dateien zu löschen oder den Bildschirm mit Fehlermeldungen zu füllen. Es schafft ein unglaublich immersives Erlebnis, lange vor Virtual Reality, und die Mechanik war so innovativ, dass Nintendo die Idee patentierte.

Michigan: Bericht aus der Hölle - PlayStation 2

Bonkers Story, konventionelles Gameplay. Diese Rechnung passt zu den meisten Spielen, die aus dem verdrehten Verstand von Goichi Suda (besser bekannt als Suda51) stammen. Dies kann jedoch nicht über das Horrorspiel Michigan: Report from Hell gesagt werden, da Sie als ungewöhnliche Figur spielen - die Kamera.

Oder besser gesagt, Sie spielen als namenloser Kameramann, aber in der Praxis ist der Unterschied vernachlässigbar. Dies sorgt für ein ziemlich einzigartiges Erlebnis, da Sie, je nachdem, wohin Sie die Kamera richten, auch die Erfahrung lenken, was den Ton des Spiels verändern und sogar zu verschiedenen Enden führen kann.

Leider ist das einzigartige Spiel außerhalb Japans praktisch unmöglich zu finden, da es nicht in Amerika veröffentlicht wurde und nur dank des damals kleinen italienischen Publishers 505 Games eine extrem begrenzte europäische Veröffentlichung erhielt. Da dies der Fall ist, ist es nicht verwunderlich, dass das Spiel nie auf anderen Plattformen als der PS2 veröffentlicht wurde.

Professor Layton gegen Phoenix Wright: Ace Attorney - Nintendo 3DS

Professor Layton und Ace Attorney gehörten zu den beliebtesten Serien für den Nintendo DS. Es dauerte jedoch bis zur Veröffentlichung des Nintendo 3DS, dass Level-5 und Capcom daran dachten, die beiden hellen Köpfe zusammenzubringen.

Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney behielt die gewohnt hohe Qualität ihrer jeweiligen Serie bei und führte sogar einige neue Mechaniken ein, die später in The Great Ace Attorney Chronicles enthalten waren. wie Prozesse mit mehreren Zeugen. Dieses spezielle Spiel wurde letztes Jahr nach einer quälenden Wartezeit endlich lokalisiert, so dass es immer noch Hoffnung auf Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney auf modernen Plattformen geben könnte. Vorerst bleiben sie jedoch auf dem Nintendo 3DS gefangen.

Xenoblade Chronicles X - Nintendo WiiU

Das dritte Kapitel der Xenoblade Chronicles-Serie ist nur noch wenige Wochen entfernt. Wenn es veröffentlicht wird, können Sie die gesamte Trilogie auf demselben System spielen, da die beiden vorherigen Kapitel auch auf der Hybridkonsole verfügbar sind, nachdem das Wii-Original 2020 ein Remaster erhalten hat.

Da es sich um massive Spiele mit mehr als 100 Stunden Spielzeit handelt - pro Eintrag - wird es Ihnen kaum an Inhalten mangeln. Aber wenn Sie alles erleben möchten, was die Serie zu bieten hat, sollten Sie sich besser eine Nintendo WiiU kaufen, da die seltsame, Xenoblade Chronicles X, nur auf Nintendos am wenigsten erfolgreicher Heimkonsole veröffentlicht wurde.

Snatcher - Sega CD

Wir haben die Liste mit einem Hideo Kojima-Spiel eröffnet und beenden sie mit einem. Metal Gear Solid von 1998 mag Kojimas großer Durchbruch im Westen gewesen sein, aber zu diesem Zeitpunkt war er dank der beeindruckenden Visual Novel Snatcher bereits ein etablierter Name in seiner Heimat Japan. Das Spiel lässt sich von Filmen wie Terminator und Blade Runner inspirieren, während es auch mit philosophischen Themen ringt und war ein ziemlich großer Hit, als es 1988 veröffentlicht wurde.

Sechs Jahre später kam Snatcher in den Westen, als das Spiel kurz vor Weihnachten 1994 in die europäischen Ladenregale kam. Die Sega-CD-Version war jedoch weder in Europa noch in den USA ein Erfolg, und seitdem haben viele Fans vergeblich auf ein Remaster oder eine Wiederveröffentlichung des ikonischen Cyberpunk-Abenteuers gewartet.

