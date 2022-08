Vollgas: Eine Reise durch das MyTeam der Formel 1 22

HQ

In den letzten Jahren habe ich mich immer mehr für Motorsport und Simracing interessiert, insbesondere für die Welt des Formelsports. Dieses Interesse wuchs im vergangenen Jahr deutlich, als der packende Titelkampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen im Gange war und auch als Codemasters das ehrlich gesagt brillante F1 2021 servierte. Hier begann ich, Simracing wirklich zu erforschen und die Feinheiten des Fahrens von Formel-Eins-Autos zu verstehen, wie sie gefahren werden sollen, sei es unter Berücksichtigung von Reifentemperaturen und -drücken, Differential- und Abtriebseinstellungen und natürlich dem richtigen Setup, bevor ich in die

Parc Fermé und ein Rennen. Aber all das zu lernen, ging auf Kosten des Lernens, ohne Ideallinien und auch ohne alle Assists zu fahren, etwas, das ich in den letzten Wochen in F1 22, dem diesjährigen Teil der Serie, ins Visier genommen habe. Es war überhaupt nicht einfach, und einige Strecken und Autos sind schwieriger anzupassen als andere, aber der Grund für meinen Wunsch, mich selbst zu pushen, ist, dass ich darauf abzielte, eine MyTeam-Saison richtig zu simulieren und zu sehen, wie gut ich als Prinzipal und Fahrer wirklich im Spiel sein kann. Diese Artikelserie ist ein bisschen eine Chronik meiner Erfahrung, die zweifellos voller Katastrophen und Misserfolge sein wird, aber hoffentlich auch das gelegentliche bisschen Erfolg.

Loszulegen bedeutet natürlich, ein Team zu gründen und ein Auto zu entwerfen und alle anderen Stilsysteme in Angriff zu nehmen, die notwendig sind, bevor es zum ersten Grand Prix der Saison geht. Für mich bedeutete das, ein Auto mit schwarzen, weißen und gelben Akzenten zu bauen, aus dem einfachen Grund, dass ich mich immer mit diesem Farbschema in anderen Videospielen verbunden habe, wobei die Inspiration aus den Tagen kam, als ich das Wespenemblem in Halo: Reach verwendete und meine Rüstungsfarbpalette anpasste, um das gleiche Insekt widerzuspiegeln, das mich immer nervös macht, wenn eines durch mein Fenster kriecht. Ich denke gerne, dass es eine ähnliche Situation und Wirkung hat wie das, was Fledermäuse für Bruce Wayne getan haben.

Da dies der Fall war, wurde das Farbschema festgelegt, was dazu führte, dass ich nur auf einige Sponsoren schlug, die sich richtig anfühlten, um dem Auto diesen wirklich professionellen Look zu verleihen. Dann kam das Entwerfen eines Emblems (das in der Formel 1 22 leider keine Wespe sein konnte), bevor ein Fahrer entstand, der im Cockpit blieb und das Team ins gelobte Land führte, wenn die Startampeln ausgingen. Um ehrlich zu sein, das Emblem, der Fahrer und die Sponsoren fühlten sich nie wirklich wichtig im Vergleich zum eigentlichen Designprozess des Autos und auch zur Benennung des Teams, mit dem ich mich am Ende zufrieden gab: MBF Racing, passend benannt nach meiner Hauptfahrerin und Teambesitzerin Beanie McBeanFace (daher die MBF-Initialen).

Als nächstes wurde ein Hauptsponsor ausgewählt, ein Sponsor mit einem vernünftigen und plausiblen Ziel, das erreicht werden kann, so dass der maximale Zahltag am Ende der Saison garantiert ist. Und dann natürlich auch dafür zu sorgen, dass das Auto mit einem Motor aus einer der vier verfügbaren Optionen ausgestattet ist. Am Ende habe ich mich für die Mercedes Power Unit entschieden, da ich hoffe, dass die Zuverlässigkeit im Laufe der Saison eine große Hilfe sein wird. Schließlich entschied ich mich für einen Backup-Fahrer, und aufgrund der Tatsache, dass ich Zugang zum Icons-Paket hatte, entschied ich mich schließlich mit dem Briten Jenson Button - da der ehemalige Weltmeister eine gute Balance der Statistiken hat und auch mit einem angemessenen Gehalt kommt - eine perfekte Person, um Sie an einem Renntag zu unterstützen.

Sobald das alles feststand, kam das Interview zu Beginn der Saison mit Will Buxton, in dem der F1-Journalist mir eine Reihe einzigartiger Fragen stellte, auf die ich mit bedeutungslosem PR-Jargon antworte, bevor ich in die Speisekarte geschickt wurde, um einige frühe Entwicklungsanfragen zu stellen und einen sekundären Sponsor zu wählen, um ein wenig mehr Geld zu verdienen, um mein Team finanzieren und unterstützen zu können. Letztendlich fühlt sich dies zu Beginn der Saison jedoch wie eine sinnlose Aktivität an, da es keine wirkliche Möglichkeit gibt, zu wissen, wie sich das Team und das Auto bis zur Landung in Bahrain für das erste Rennen der Saison schlagen werden.

Glücklicherweise dauerte es nicht lange, bis ich anfing, einige Antworten zu bekommen, als Bahrain anklopfte. Als ich das Auto (das ich inoffiziell MBF 01 nennen werde) für das 1. Training auf die Strecke brachte, war klar, dass die Mercedes-Antriebseinheit und die neue Ära des Autodesigns für ein Fahrzeug mit einem großen Vorteil sorgten, auch wenn es deutlich langsamer ist als die Teams und Autos an der Spitze des Feldes. Training 1 und das Track Acclimatisation Programm verliefen ohne Probleme, ebenso wie Training 2 und das Tyre Management Programm, aber Training 3 war das wirklich wichtige, da ich hier geplant hatte, das Qualifying Pace Programm in Angriff zu nehmen, ein Test, der eine gute Vorstellung davon geben würde, wo ich mich im eigentlichen Rennen in der Startaufstellung befinden könnte. Am Ende musste ich dieses Programm ein paar Mal machen, weil ein Dreher das erste Ergebnis abwarf, aber der zweite Versuch war viel besser und zeigte, dass das Auto den 11. Platz in der Startaufstellung und höher liefern konnte, wenn ich eine bessere Runde zusammenstellen kann. Unnötig zu sagen, dass ich ziemlich zuversichtlich war, in das Qualifying zu gehen, aber dieses Selbstvertrauen wurde mir zum Verhängnis, als ich tief in Kurve 10 ging und über eine halbe Sekunde verlor und mich schließlich auf Platz 21 befand, nachdem alles gesagt und getan war. Dennoch hat das Auto Potenzial, und der 21. Platz war nicht dort, wo ich sein wollte, als die Zielflagge geschwenkt wurde.

Der Renntag kam und hier war es offensichtlich, dass das Rudel (abgesehen von Red Bull, Mercedes und Ferrari) näher war, als ich gehofft hatte, da es nur ein paar Kurven dauerte, bis ich erkannte, dass nahezu Perfektion notwendig sein würde, um das beabsichtigte Ergebnis zu erzielen. Aber da es sich um ein neues Auto handelte, wurde schnell klar, dass Fehler auf die eine oder andere Weise passieren würden, da ich feststellte, dass ich die Grenzen dessen, was ich diesem Fahrzeug aussetzen konnte, noch nicht wirklich verstanden hatte. Das gelegentliche Blockieren und Übersteuern aus den Kurven machte es immer schwieriger, die Anwärter des mittleren Teams durchzudrücken, und als das Rennen weiter voranschritt, wurde klar, dass der MBF 01 zwar dem Williams FW44 und dem Aston Martin AMR22 überlegen war, der Haas VF-22, der AlphaTauri AT03 und der Alfa Romeo C42 wahrscheinlich meine größten Rivalen waren, mit denen ich gerade konfrontiert wurde. Der McLaren MCL36 (insbesondere der von Lando) und der Alpine A522 waren Herausforderungen, die es an einem anderen Tag zu meistern galt.

Trotzdem hielt ich den Kopf gesenkt, drückte Runde für Runde und tat, was ich konnte, um bis zum Ende des Rennens das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, das am Ende alles gesagt und getan 13. wurde. Noch nicht ganz ein Punktefinish, aber nach einem verpatzten Qualifying und da dies das erste Mal im Cockpit ist, ist das definitiv ein Ergebnis, auf dem MBF Racing aufbauen und sich verbessern kann, wenn wir für die 2. Runde der Saison 2022 nach Jeddah fahren.