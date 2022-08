Den Rückstand besiegen: Eine Pestgeschichte: Unschuld

HQ

Ich habe nicht wirklich einen Grund, warum ich so lange gebraucht habe, um dieses Spiel zu spielen, besonders wenn man bedenkt, wie positiv jeder, der es gespielt hat, darüber spricht. Aber unabhängig davon habe ich Jahre gebraucht, um dieses Abenteuer endlich zu beginnen, und nachdem ich sein Ende erreicht habe, kann ich nicht glauben, dass es so war. Denn A Plague Tale: Innocence ist ein Wunderwerk des Geschichtenerzählens. Dieser Titel von Asobo Studio zeigt eine Erzählung, die packend, emotional komplex, voller Gefahr und Verlust ist und mit gerade genug Schrecken und Angst gespickt ist, dass sie die meiste Zeit eine angespannte Atmosphäre hat. Und all dies wird durch die großartigen Leistungen des führenden Protagonistenduos Amicia und Hugo verstärkt, einem Bruder-Brüder-Paar, das aufgefordert wird, durch eine Welt der Verzweiflung und Gefahr zu navigieren, während es feindlichen Inquisitionssoldaten ausweicht.

Im Wesentlichen, wenn Sie neugierig wären, wie The Last of Us aussehen würde, wenn es im Frankreich des 14. Jahrhunderts spielt und unaufhaltsame Rattenschwärme als erschreckende unmenschliche Bedrohung anstelle von infizierten zombieartigen Wesen enthält, dann ist dies genau dieses Spiel. Zum größten Teil spielst du als Amicia und musst deinen jüngeren Bruder Hugo durch eine Vielzahl einzigartiger Schauplätze und Situationen in Sicherheit bringen, sei es durch Level voller Soldaten, die Hugo wegen seiner übernatürlichen Rattenkontrollkräfte verfolgen, oder stattdessen einfach durch Nester von Tausenden und Abertausenden dieser sehr fleischfressenden Ratten. Unnötig zu sagen, dass Sie die meiste Zeit auf der Kante Ihres Sitzes sein werden, während Sie durch jede einzigartige Bedrohung navigieren.

Die Feinde werden so angeboten, dass Sie die Fähigkeit und Geschicklichkeit haben, sie bei Bedarf zu eliminieren - dank Amicias mächtiger Schlinge - aber auch so behandelt werden, dass Sie schnell überwältigt und überrannt werden können, wenn Sie sich entscheiden, zu viel Mühe zu machen. Daher ist das Element der Tarnung immer wichtiger und entscheidender, um es hier zu Ihrem Vorteil zu nutzen, insbesondere wenn es um Feinde geht, die mit dicken Panzerplatten geschützt sind, oder in Umgebungen, die mit dem Herumhuschen von Tausenden von tödlichen Rattenhorden in der Nähe rumpeln.

Es ist ein Designstil, der manchmal etwas langsam und betäubend sein kann, einfach weil Sie sich so viel Mühe geben und sich darauf konzentrieren müssen, sicherzustellen, dass Ihr Begleiter auch überlebt, was bedeutet, dass Sie nicht nur einen Mann zum Endziel bringen können. Und da Ihr Begleiter ein sehr kleiner Junge ist, der sich der Art und Weise, wie das Leben außerhalb seines Schlafzimmers funktioniert, überhaupt nicht bewusst ist, fühlt es sich oft so an, als ob Sie Ihre Zeit damit verbringen, Feuer zu löschen, anstatt die Entscheidungsträger zu sein. Was wiederum der Art und Weise ähnelt, wie sich das Original The Last of Us anfühlte, als es die Dynamik zwischen Joel und der jungen Ellie betrachtete.

Aber für mich ist es nicht das Gameplay selbst, das A Plague Tale: Innocence zu einem so unvergesslichen und unterhaltsamen Erlebnis gemacht hat. Nein. Es war die Handlung und die unglaublich düstere Geschichte, die es servierte. In sehr wenigen Intervallen während des Spiels haben Sie wirklich das Gefühl, dass alles gut für Amicia und Hugo läuft, eher wenn sich die Geschichte entwickelt, verlieren Sie fast die Hoffnung auf das Duo und gehen einfach davon aus, dass dies eine Geschichte sein wird, die in Traurigkeit endet. Es ist dieser dunklere Ton, der mich gründlich gefesselt hat und mich dazu gebracht hat, Kapitel für Kapitel weiterspielen zu wollen, nur damit ich herausfinden konnte, was als nächstes für die Geschwister passierte.

Tatsächlich habe ich mich von A Plague Tale: Innocence als Erfahrung so unterhalten gefühlt, dass A Plague Tale: Requiem, die kommende Fortsetzung, schnell an die Spitze meiner am meisten erwarteten Spiele gestiegen ist, die 2022 auf den Markt kommen sollen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was die Zukunft für Amicia und Hugo bereithält, und ebenso bin ich noch aufgeregter zu sehen, wie es den beiden als ältere und etwas weisere Individuen ergeht. In Kombination mit der Tatsache, dass die Fortsetzung ein echtes New-Gen-Spiel ist (es kommt nicht auf PS4 und Xbox One), hoffe ich, dass Asobo Studio mit seiner Grafik und seinem Level-Design wirklich übertrieben wird, um ein Kinoerlebnis zu bieten, das das nimmt, was Innocence brillant macht und verdoppelt.

Wenn Sie noch nicht die Gelegenheit hatten, A Plague Tale: Innocence auszuprobieren, würde ich Ihnen wärmstens empfehlen, dies zu tun, bevor Requiem im Oktober dieses Jahres landet. Wenn man bedenkt, dass man Innocence in etwa zehn Stunden schlagen kann, mit einer guten Menge an Erkundungen, die in diesen Zeitrahmen eingebrannt sind, und wenn man bedenkt, dass das Spiel im Game Pass (für PC und Konsole) verfügbar ist und dass die Fortsetzung auch am ersten Tag auf dem Service verfügbar sein wird, würde ich sagen, dass es absolut keinen Grund gibt, nicht einzusteigen, wenn Sie nach einer wirklich erfüllenden und unterhaltsamen Art suchen, ein Wochenende zu verbringen. Glauben Sie mir, es wird sich lohnen.

