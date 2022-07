Den Rückstand besiegen: Marvel's Guardians of the Galaxy

HQ

Wenn es eine Sache gibt, die wirklich alle Spieler vereint, dann ist es, einen enormen Rückstand an Videospielen zu haben. Wenn überhaupt, ist dies in der Gegenwart weniger Luxus geworden, dank der vielen, vielen verfügbaren Abonnementdienste, die riesige Kataloge von Titeln zu einem weitaus günstigeren Preis anbieten, als wenn Sie jedes Spiel einzeln kaufen würden. Aber während die reichhaltige Auswahl an Optionen angenehm ist, gibt es einfach nie genug Stunden am Tag, um wirklich alles zu überprüfen. Daher die Bildung des Rückstands.

Was mich zu genau diesem Artikel bringt, oder besser gesagt zum Beginn einer neuen Artikelserie. Da dieser Sommer ziemlich karg ist, wenn es um neue Spieleveröffentlichungen geht, gibt es wirklich keinen besseren Zeitpunkt als die Gegenwart, um diesen Rückstand zu verarbeiten, und genau das habe ich in letzter Zeit getan. Ich werde meine Reise aufzeichnen, mit einem neuen Artikel jede Woche, und ich beginne die Dinge mit einem relativ neuen Spiel; Marvel, ein Titel, der im Oktober letzten Jahres debütierte, und trotzdem hat ich ungefähr sieben Monate gebraucht, um ihn zu schlagen - und Junge, bin ich froh, dass ich es getan habe.

HQ

Weil dieses Spiel wirklich herausragend ist. Jeder, der Marvel kennt, sei es durch die Comics oder das Marvel Cinematic Universe, wird zu diesem Zeitpunkt wissen, wer die Guardians of the Galaxy sind und auf welche verrückten, kosmischen Abenteuer sie sich befinden. Dies ist keine Gruppe von Helden, die so intelligent, mächtig, so mitfühlend und wirklich moralisch gut sind wie die Avengers. Nein, das ist ein Team, das Reibung hat, ein Team, das sich gegenseitig irritiert, sich gegenseitig beleidigt und untergräbt, aber gleichzeitig alles tut, um jedes Mitglied der Gruppe zu schützen: auch bekannt als eine Familie. Und was der Entwickler, Eidos Montreal, getan hat, ist, eine Erfahrung zu servieren, die all diese Kästchen ankreuzt und sich auch weigert, an dem subtilen und urkomischen Humor zu sparen, für den die Wächter bekannt geworden sind.

Werbung:

Sie haben vielleicht nicht die Möglichkeit, als jeder einzelne Guardian zu spielen, aber das wird wirklich gut gehandhabt, da das Spiel Star-Lord als zentrale Säule verwendet und die Erzählung und den Rest des Teams und die Art und Weise, wie Sie mit ihnen um ihn herum interagieren, aufbaut. Es gibt dir ein wahres Gefühl für die Verantwortung, die Peter Quill die ganze Zeit auf seinen Schultern findet, da es an dir liegt, den Rest der Wächter zu führen, sie in guter Stimmung zu halten und sie im Kampf zu koordinieren, während du darauf achtest, was du als Anführer sagst und tust.

Der Kampf wird auch so gehandhabt, dass man sich nie wirklich Sorgen darüber machen muss, was die Wächter tun. Sie können schießen, schlagen, treten und im Allgemeinen Chaos als Quill verursachen, und dann, wenn es nötig ist, rufen Sie Gamora oder Drax an, um ihre Bemühungen auf ein bestimmtes Ziel zu konzentrieren und eine Massenkontrolle oder eine Fähigkeit mit hohem Schaden zu verwenden. Und diese Art von Gameplay erstreckt sich auch auf die Erkundung, da Sie Rocket in kleine Räume führen müssen, um neue Gebiete zu erreichen, oder Groot anweisen müssen, eine Brücke zu bauen, über die der Rest des Teams reisen kann. Es ist alles sehr gut gehandhabt.

Werbung:

Aber diese Gameplay-Systeme sind nicht der Grund, warum ich mich in dieses Spiel verliebt habe. Vielmehr ist es die Handlung, die Erzählung und die komplexe Beziehung zwischen den Wächtern und den Nebendarstellern, die sie treffen und normalerweise terrorisieren. Zwischen Quill und Rockets Fähigkeit, unter die Haut zu gehen und jeden gründlich zu ärgern, bis hin zu Drax' trockenem und buchstäblichem Sinn für Humor, der einen immer überrascht, hat Eidos Montreal die Essenz dieses Teams perfekt eingefangen, und das erstreckt sich sogar auf die Charakterdesigns, die bei der ursprünglichen Enthüllung des Spiels für viel Kritik sorgten.

Aber der Punkt ist, was ein Action-Adventure-Spiel angeht, ist Marvel's Guardians of the Galaxy in letzter Zeit eines der besseren und vielleicht eines der besten Spiele, die letztes Jahr insgesamt angekommen sind. Und in meinen Augen ist das eine ziemlich beeindruckende Leistung, besonders wenn man den absolut verpfuschten Job bedenkt, der Marvel war, ein weiteres Marvel-Videospiel, das vom Publisher Square Enix kam (zugegeben, das wurde stattdessen von Crystal Dynamics übernommen). Ich denke, es wäre fair zu sagen, dass der saure Nachgeschmack, den Marvel's Avengers hinterlassen hat, das Ansehen von Marvel's Guardians of the Galaxy bis zu einem gewissen Grad beeinflusst hat, und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es eine Rolle gespielt hat, warum ich so lange gebraucht habe, um das überhaupt zu spielen.

Trotzdem, wie ich bereits sagte, bin ich froh, dass ich es getan habe, denn das Wochenende, das ich in diesen Titel vertieft habe, das Wochenende, an dem ich ungefähr 15 Stunden in diesem Spiel verbracht habe, endete damit, dass es ein wirklich gut verbrachtes Wochenende war. Dieses Spiel hat mir nicht nur Vertrauen in zukünftige Projekte wie dieses gegeben, sondern mir auch klar gemacht, warum ich die Marke Marvel wirklich geliebt habe, etwas, das in den letzten Jahren aufgrund von allgemein vergessenen und unwichtigen Marvel-Serien und -Projekten ein wenig weggerutscht ist. Wenn man bedenkt, dass Sie Marvel heute im Game Pass (sowohl PC als auch Xbox) auschecken können, würde ich dies wärmstens empfehlen, da ich fast garantieren kann, dass es nicht enttäuschen wird.