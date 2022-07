Sind Leaks und Insider gut oder schlecht für Spiele?

HQ

Ich verstehe, wie seltsam diese Frage ist, wenn man bedenkt, dass Ihre Frage wirklich Teil des Problems war, indem sie sowohl Secret Summer Games im Jahr 2020, Secret Upcoming Games im Jahr 2021 als auch einige andere Berichte im Laufe der Jahre veröffentlicht hat, aber ich hatte immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich es tat. Diese Art von Lecks ruinieren nicht nur den Spaß für die Entwickler, Marketingabteilungen und Publisher, die geplant haben, Informationen auf eine bestimmte Weise zu teilen, sondern verringern auch die Wirkung der offiziellen Ankündigung.

Dies hat sogenannte Insider und Leaker (selbsternannt oder nicht) in letzter Zeit nicht davon abgehalten, überall aufzutauchen. Einige von ihnen scheinen sich so sehr von der Aufmerksamkeit zu ernähren, dass sie jede Woche selbst die kleinsten Details teilen wollen, sei es auf Twitter, Twitch, YouTube oder auf Websites, die Videospiele abdecken. Ich wäre damit einigermaßen einverstanden gewesen, wenn es nicht die Tatsache gegeben hätte, dass viele Spieler extrem giftig sind. Nehmen Sie das jüngste Grollen von God of War: Ragnarök, das ein Veröffentlichungsdatum als Beispiel erhält.

Alles begann wirklich, als Jason Schreier von Bloomberg beschloss, die Gerüchte über eine Verzögerung im Jahr 2023 zu beenden, indem er enthüllte, dass God of War: Ragnarök im November starten wird, wenn alles nach Plan läuft, und dass dies später in diesem Monat angekündigt werden würde. Das war am 10. Juni. Das Spiel ist in den zwanzig Tagen seitdem in den sozialen Medien im Trend liegengeblieben, teilweise unterstützt von Twitter-Nutzer The Snitch, der viel Glaubwürdigkeit und Aufmerksamkeit erhalten hat, nachdem er in den letzten Wochen mehrere Ankündigungen mit einigen coolen Denksportaufgaben durchgesickert war und anscheinend behauptete, Sony plane, das Startdatum heute bekannt zu geben. Hat dies viele davon abgehalten, Cory Barlog, den Creative Director von God of War, und viele andere Entwickler im Studio zu fragen und/oder zu belästigen? Im Gegenteil. In der Tat, die Menge der Nachrichten und... Die Unhöflichkeit hat in den letzten sieben Tagen zugenommen. Wo Barlog es wie ein Champion mit einigen lustigen Hänseleien annahm, fleht er jetzt die Leute an, sich zu entspannen und geduldig zu sein, und leugnet geradeheraus, dass sie das Veröffentlichungsdatum heute bekannt geben werden. Er musste dies wegen der schrecklichen und schieren Menge an Nachrichten tun, die er und andere Teile des Teams erhalten haben. Alles wegen eines vertrauenswürdigen Reporters und "Insiders".

Das ist nicht einmal der einzige Grund, warum ich fragen muss, ob diese Art von Berichten und Lecks gut sind oder nicht. Denn das Enthüllen von Geheimnissen für eine Gruppe von Menschen, bei denen viele noch nicht gelernt haben, ihre Erwartungen richtig zu stellen, führt oft zu Enttäuschungen. Ich denke, wir haben das in unterschiedlichem Maße gesehen, als das Resident Evil 4-Remake und The Last of Us: Part I enthüllt wurden. Das Internet wäre explodiert, wenn diese beiden es geschafft hätten, unter Verschluss gehalten zu werden. Schauen Sie sich an, wann Final Fantasy VII: Remake auf der E3 2015 angekündigt wurde. Ich bekam Gänsehaut, als ich Hunderte von Menschen hörte, die ihre Herzen auf der Konferenz anfeuerten, und ein breites Lächeln auf meinem Gesicht, als ich später Reaktionsvideos sah. Ein weiteres Beispiel war Spider-Man im Jahr 2016. Die Menschen waren schockiert und aufgeregt. Soweit ich das beurteilen konnte, waren die Reaktionen auf Resident Evil 4 und The Last of Us: Part I etwas gedämpft, und das nicht nur, weil viele entweder unverschämte Erwartungen an sie hatten oder keinen Sinn darin sehen, ein Spiel neu zu machen, das in der letzten Generation ein Remaster bekommen hat. Ich glaube, dass die Lecks zumindest teilweise schuld sind.

Ja, ich weiß, dass die meisten Leaks und Berichte normalerweise nur einen kleinen Bruchteil des Publikums erreichen und dass viele von den offiziellen Ankündigungen völlig überrascht werden, aber wäre es nicht viel lustiger, wenn so ziemlich jeder an den Diskussionen und der Leidenschaft teilnehmen könnte? Und die Leute fragen sich, warum die meisten Spiele nicht so schnell wie Filme angekündigt werden... Schauen Sie sich an, was sowohl mit den Erwartungen als auch mit den sozialen Interaktionen passiert, wenn die Welt auch nur einen Hauch davon bekommt, wofür diese talentierten und leidenschaftlichen Entwickler so viel Zeit und Mühe investieren. Der oben erwähnte Schreier verdient zumindest viel Anerkennung dafür, dass er normalerweise einen tieferen Gedanken hinter seiner Berichterstattung hat, als Aufmerksamkeit zu erregen, und ich mag die kryptischeren Botschaften von The Snitch, die uns für unser Essen arbeiten lassen. Ich hoffe, viele der anderen fragen sich, warum, bevor sie durchsickern oder behaupten, ob sie selbsternannte "Insider" sind, die nur raten, bevor sie jede Kleinigkeit mit der Welt teilen. Wenn sie es nicht tun, fürchte ich, dass wir nie wieder eine der erstaunlichen Enthüllungen bekommen werden, an die wir uns ein Leben lang erinnern werden, und stattdessen mit einer wachsenden Anzahl aggressiver Spieler enden, die denken, dass es ihr Privileg ist, alles zu wissen, was vor sich geht.