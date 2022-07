Was wir bisher über die Erweiterung Hearthstone's Murder at Castle Nathria wissen

HQ

Jetzt, da die Spieler mit dem Voyage to the Sunken City-Kartenset für Blizzards Deckbuilding-Strategiespiel Hearthstone: Heroes of Warcraft auf dem Laufenden sind, wartet der kalifornische Entwickler auf den nächsten Kartensatz, den er anbieten wird. Diesmal wird das Thema Ozean durch ein Krimithema ersetzt, da die Spieler nach Castle Nathria fahren, um den Krimi-Fall zu lösen, der sich auf den Mord an Sire Denathrius bezieht. Nur um es klar zu sagen, es wird hier keine echte Detektivarbeit geben, sondern es ist einfach das Thema für das neueste Kartenset, bekannt als Mord in Castle Nathria, das tatsächlich einige ziemlich aufregende neue Ergänzungen enthält.

Lassen Sie uns zunächst über die Zahlen sprechen, die sich auf dieses neue Set beziehen. Es wird 135 neue Karten enthalten, die ein paar verschiedene Überraschungen und neue Mechaniken enthalten werden, die selbst die vielseitigsten Deckbauer ermutigen werden, ihre Strategien zu überdenken. Wie es bei neuen Kartensets für Hearthstone der Fall ist, belohnt diese Erweiterung die Spieler nach dem Einloggen mit sofortigem Zugriff auf eine brandneue legendäre Karte, Prince Renethal, eine Karte, die es den Spielern zum ersten Mal in der Geschichte von Hearthstone ermöglicht, ihre Decks von 30 auf insgesamt 40 Karten zu erweitern.

Nun, Sie denken vielleicht, dass dies ein massiver Deal ist, da dies im Wesentlichen bedeutet, dass jeder Spieler, der Prinz Renethal verwendet, zusätzliche 10 Gesundheitspunkte erhält, und während das wahr ist, können die zusätzlichen Karten, die Sie tragen, auch gegen Ihre Fähigkeit arbeiten, schnelle, kräftige Schadenstreffer zu verteilen, da Sie von einem Deck ziehen, das deutlich größer ist und wahrscheinlich mit einem niedrigeren Prozentsatz an tödlichen und zerstörerischen Karten wie die eines kleineren Decks. Aber vielleicht möchten Sie diesen zusätzlichen Deckplatz, da Murder at Castle Nathria auch einen Klumpen neuer Kartentypen und ein neues Schlüsselwort bringt.

Locations Cards

Dieser neue Kartentyp ermöglicht es den Spielern, Orte tatsächlich selbst auf das Spielbrett fallen zu lassen. Diese werden ähnlich wie Schergen gespielt, verhalten sich aber wie Buffs und sind im Allgemeinen eher schwach und leicht zu zerstören, auch wenn sie im Spiel erhebliche Boni bieten. Es sollte beachtet werden, dass diese Karten eine Abklingzeit von einem Zug haben und eine abnehmende Haltbarkeit haben, was bedeutet, dass Sie immer vorsichtiger mit der Art und Weise sein müssen, wie Sie spielen und sie im Kampf verwenden.

Schlüsselwort: infuse

Um mit der Hinzufügung von Standortkarten Schritt zu halten, fügt Blizzard auch ein neues Schlüsselwort hinzu, Infuse. Dies ist ein direkter Verweis auf die Seelenressource der Schattenlande und ermöglicht es den Spielern, die Anima-Essenz besiegter Karten zu nutzen, um aktive Karten in mächtigere Versionen von sich selbst zu verwandeln. Uns wird gesagt, dass, wenn Sie es schaffen, diese Anima-infundierten Karten zu behalten und sie weiter mit Anima zu füttern, bis sie vollständig verwandelt sind, sich das Artwork der Karte in etwas völlig Neues verwandeln wird.

Links: Prinz Renethal. Mitte: Murloc Holmes. Rechts: Baronin Vashi

Aber das sind natürlich nicht alle neuen Inhalte, die mit der Erweiterung Mord an Schloss Nathria kommen. Es wird insgesamt zehn neue legendäre Karten geben (eine pro Klasse), und es wird die Rückkehr von Murloc Holmes geben. Blizzard hat nicht die vollständige Kartenliste für das Murder at Castle Nathria-Set veröffentlicht, aber der Entwickler hat ein Veröffentlichungsdatum festgelegt, an dem die Erweiterung erscheinen wird, wobei dies der 2. August 2022 sein wird. Wenn dies der Fall ist, erwarten Sie bald mehr Neuigkeiten in Bezug auf diese bevorstehende Erweiterung.