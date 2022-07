Bildschirmzeit - Juli 2022

HQ

Es ist wieder einmal die Zeit des Jahres, in der es nur sehr wenige bessere Orte gibt, um der Sommerhitze zu entfliehen, als einfach ins Kino zu gehen. Da dies der Fall ist, haben wir einen Blick darauf geworfen, was im kommenden Monat auf die große Leinwand kommen wird, aber auch wieder ein paar Serien und Shows aufgenommen, die in den nächsten Wochen auf Streaming-Diensten debütieren werden.

Bevor wir mit der Ausgabe dieses Monats von Screen Time beginnen, ein kurzes Wort der Warnung: Wir haben unsere Auswahl auf einem UK-Veröffentlichungskalender basiert, also achten Sie darauf, lokale Listen auf genaue Daten zu überprüfen. Nachdem das aus dem Weg geräumt ist, fangen wir an.

Stranger Things Staffel 4 Volume 2 [Netflix] - 1. Juli

Netflix hat uns bereits einen wichtigen Teaser darüber gegeben, was Stranger Things Staffel 4 in der langen siebenteiligen Band 1 bietet. Aber um die vorletzte Staffel der Show abzuschließen, hat Netflix noch zwei letzte, zweistündige Episoden zu servieren, und genau das werden wir mit Volume 2 bekommen, wenn es am 1. Juli debütiert. Dieser prägnante Band, der einige erschreckende Handlungsbögen rund um den neuen Bösewicht Vecna abschließt, wird die Show für ihren letzten Ausflug vorbereiten: Staffel 5, die wahrscheinlich 2023 kommen wird.

Werbung:

HQ

Minions: The Rise of Gru - 1. Juli

Günstlinge. Du liebst sie entweder oder hasst sie. Aber worauf wir uns alle einigen können, ist, dass Illumination eine bemerkenswerte Arbeit leistet, um zu animieren und sicherzustellen, dass jeder Ausflug, in dem wir diese entzückenden gelben Kerle sehen, dumm, leicht und großartig für die ganze Familie ist. In dieser nächsten Iteration in der Franchise werden sich die Minions mit einem jungen Gru zusammenschließen, der seine Reise beginnt, um ein Superschurke zu werden. Wie es für die Serie üblich war, wird uns hier viel Chaos und viel Lachen versprochen, was es zu einem der am meisten erwarteten Streifen des Monats macht.

HQ

Werbung:

Thor: Liebe und Donner - 7. Juli

Nach den Ereignissen der Infinity-Saga haben wir darauf gewartet, was als nächstes für Chris Hemsworths Asgardian Avenger kommt, und jetzt ist es endlich an der Zeit, diese Antwort zu erhalten. Unter der Regie von Taika Waititi wird dieser Streifen Thor auf einer Reise der Selbstliebe sehen, zumindest bis eine Mjolnir-schweißende Jane Foster und ein großer böser Gott, der den bösen Wahnsinnigen tötet, gespielt von Christian Bale, in Thors Leben treten. Mit Russell Crowe, Tessa Thompson und den Guardians of the Galaxy, die sogar einen Auftritt haben, erwarten Sie eine verrückte Galaxie, die tobt.

HQ

Das Seetier [Netflix] - 8. Juli

Der Juli lässt wirklich nicht nach, wenn es um animierte Projekte und auch Netflix-Werke geht, beides Kategorien, in die The Sea Beast fällt. Dieses Abenteuer spielt in einer Welt, in der das Meer von riesigen Monstern bewohnt wird, und dreht sich um einen legendären Monsterjäger, der sich um ein junges Mädchen kümmern soll, das auf seinem Schiff verstaut ist. Mit Karl Urban, Dan Stevens und Jared Harris, die der Besetzung ihre Stimmen leihen, erwartet euch ein ziemlich actionreiches Abenteuer.

HQ

Black Bird [Apple TV+] - 8. Juli

Es kommt nicht sehr oft vor, dass eine Apple TV + -Produktion es auf Screen Time schafft, aber die dunkle, düstere und aufregende Natur der Krimiserie Black Bird machte sie zu einem todsicheren Eintrag für Juli 2022. Mit Taron Egerton als kriminellem Jimmy Keene dreht sich diese Show darum, dass Keene in ein gefährliches Hochsicherheitsgefängnis für psychisch Kranke verlegt wird, alles als Teil eines Deals mit dem FBI, bei dem er den Serienmörder Larry Hall zu einem Geständnis überreden soll, um zu verhindern, dass er wieder in die Welt entlassen wird.

HQ

Resident Evil [Netflix] - 14. Juli

Die Geschichte von Resident Evil wurde zu diesem Zeitpunkt schon oft in TV und Film dargestellt, aber das hindert Netflix nicht daran, es auch zu versuchen. Diese Version der Geschichte spielt 30 Jahre nach der Entdeckung des T-Virus und dreht sich um die Schwestern Jade und Billie Wesker an zwei Punkten in ihrem Leben: beide, während sie inmitten und lange nach dem Ausbruch des Virus überleben wollen. Mit Lance Reddrick als Albert Wesker erwarten Sie eine Show, die aufregend, erschreckend und höchstwahrscheinlich auch ein bisschen blutig ist.

HQ

Der graue Mann [Netflix] - 22. Juli

Wie bereits erwähnt, ist der Juli 2022 ein ziemlich großer Monat für Netflix, und während der Streaming-Dienst ein paar verschiedene große Projekte in Arbeit hat, ist die Crème de la Crème der Ernte zweifellos The Gray Man. In diesem Streifen, der von den Regisseuren The Russo Brothers stammt, tritt Ryan Goslings erfahrener CIA-Agent Court Gentry gegen Chris Evans' schnauzbärtigen Bösewicht Lloyd Hansen an. in einem Streifen, der sich um Gentry dreht, der auf der Flucht ist und von Attentätern aller Art gejagt wird, nachdem er dunkle Geheimnisse des Geheimdienstes entdeckt hat.

HQ

DC League of Super-Pets - 29. Juli

Wenn die Welt in Gefahr ist, wen rufst du an? Die Justice League! Nun, diesmal nicht, da die berühmten Helden entführt wurden und es an Supermans Hundegefährte Krypto the Super-Dog liegt, einzuspringen und die unfehlbaren Superhelden zu retten. Glücklicherweise wird Krypto diese Aufgabe nicht alleine bewältigen müssen, da er die Hilfe einiger anderer Haustiere eingeflößt hat, denen ebenfalls Kräfte verliehen wurden, und so die Liga der Super-Haustiere geschaffen hat. Mit Dwayne Johnson, Kevin Hart, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne und Diego Luna als vierbeinige Retter hat dieser Film sogar ein paar andere große Stars wie John Krasinski und Keanu Reeves.

HQ

Da haben wir es. Der Juli 2022 scheint wirklich für jeden etwas zu bieten, egal ob Sie planen, in Ihr lokales Kino zu gehen oder nicht. Wie üblich, stellen Sie sicher, dass Sie in einem Monat zurückkehren, um zu sehen, was August 2022 in den Film- und Serienräumen auf der nächsten Folge von Screen Time zu bieten hat.