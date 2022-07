Willkommen bei Pearl, Valorants verborgenem Schatz unter dem Meer

HQ

Der Sommer steht vor der Tür und Riot Games entschied, dass es der perfekte Zeitpunkt war, um uns ihren wertvollsten Schatz, Pearl, zu zeigen. Nach der Veröffentlichung von Breeze und Fracture war es an der Zeit, eine neue Karte auf Valorant zu setzen. Diese Unterwasserstadt in Portugal möchte (nicht buchstäblich) aus den Tiefen des Ozeans auftauchen und dem taktischen Shooter neue Strategien, Aufstellungen und Möglichkeiten bieten. Dies ist jedoch nicht die einzige Implementierung, die mit Patch 5.0 geliefert wird, da sie auch einen neuen Rang, eine einzigartige Sammlung von Skins, einen weiteren Battle Pass und eine Last-Minute-Änderung enthalten wird, die einigen von euch wahrscheinlich nicht gefallen wird. Also, lasst uns eintauchen!

Beginnend mit der neuen Karte ist Pearl als Drei-Wege-Szenario mit zwei Orten strukturiert, an denen Angreifer in das Territorium der Verteidiger hinabsteigen müssen, um die Spitze zu platzieren. Zum ersten Mal gibt es keine Teleports, Seile, interaktiven Türen oder andere Kartenmechaniken, die das Gameplay in Pearl beeinflussen. Dies soll es einfacher und direkter machen, so dass Sie hier viel Action und 1v1-Duelle erwarten können. Es gibt zwei lange Korridore an den Seiten und einen zentralen Bereich, der höchstwahrscheinlich einer der Hauptkonfliktpunkte sein wird. Angesichts der großen Entfernung sowohl der rechten als auch der linken Seite werden wir wahrscheinlich einige Operator-Aktionen mit der Veröffentlichung dieser Karte sehen. Ein weiteres interessantes Feature ist, dass es viele Möglichkeiten gibt, Ihren Charakter in Boxen, Plattformen und verschiedene Elemente aus der Umgebung zu bringen, was ein Vorteil für Agenten wie Raze, Jett oder Omen sein wird, die in der Lage sein werden, eine bessere Position zu bekommen, um ihre Feinde zu töten.

Was das Design von Pearl betrifft, so ist "o Santuário" von Portugal inspiriert und enthält nicht nur Gemälde von echten portugiesischen Künstlern, sondern auch Musik. Während wir spielen, können wir einen Fado hören, ein traditionelles Volksmusikgenre aus diesem Land, und seine Melodie hallt überall auf der Karte wider. Wenn Sie also ein Fan der portugiesischen Kultur sind, werden Sie die Atmosphäre und den Detaillierungsgrad dieser Karte auf jeden Fall lieben. Wenn Sie sich umsehen, werden Sie feststellen, dass die Stadt vollständig unter Wasser steht, und Sie können sogar einen "Himmel" von Booten sehen, die schwimmen, wenn Sie nach oben schauen. Brian Yam, Art Lead im Valorant Maps-Team, erklärte, dass sie die Nachhaltigkeit von Unterwasserstädten in einer Welt zeigen wollten, die mit dem Klimawandel konfrontiert ist. Zu diesem Zweck schien Portugal der richtige Ort zu sein.

Aber diese Karte ist nicht der einzige neue Inhalt, der mit Patch 5.0 kommt. Es wird auch eine neue Kollektion von Skins, Prelude to Chaos, enthalten, die eine dunkle und provokative Designlinie haben. Die Spieler können ihre Macht durch die Waffen ausdrücken, die in diesem Bundle enthalten sind, das 8700 VP kostet und Folgendes beinhaltet: Vandal, Operator, Shorty, Stinger und ein zweihändiges Schwert. Natürlich kommen alle Skins mit exklusiven Animationen und Finishern, die die Spieler begeistern werden, wenn sie das gegnerische Team besiegen. Außerdem folgt der Battle Pass den gleichen Schritten und ermöglicht es den Spielern, ihre Macht durch die neue Shimmer-, Task-Force- oder Spitfire-Sammlung auszudrücken. Wenn Sie also wirklich zeigen möchten, wie mächtig Sie im Spiel sind, sollten Sie besser mit dem Sparen beginnen, um die neue Sammlung zu kaufen.

Was den kompetitiven Modus betrifft, so wird in diesem Patch ein neuer Rang zwischen Diamond und Immortal hinzugefügt. Ausgehend von diesem neuen Akt wird die Implementierung dieses Rangs, Aszendent, eine bessere Verteilung der Spieler auf die Ränge ermöglichen, um das Fähigkeitsniveau jedes Spielers zu definieren. Die Leute in diesem neuen Rang werden in der Lage sein, sich mit Spielern zu gruppieren, die drei Ränge über oder darunter liegen, und dies wird die neue höchste Platzierung sein, die zu Beginn der Saison erlaubt ist.

Zu guter Letzt gab es ein Update in letzter Minute, das mit der Eliminierung von Split, einer der ältesten Karten des Spiels, sowohl aus der Wettbewerbsszene als auch aus dem Ranglistensystem zu tun hat. Wie Riot in den Patch Notes feststellte, ist dies vorübergehend, und einer der Hauptgründe ist, neue Leute, die gerade erst angefangen haben, das Spiel zu spielen, daran zu hindern, eine so große Anzahl von Karten zu beherrschen. Die Resonanz der Community war nicht so positiv, da sie seit der Beta im Spiel ist und die meisten Spieler bereits damit vertraut waren. Für einige von uns wird es wirklich schwer sein, sich mit dieser Karte zu trennen. Seid bereit für die Veröffentlichung aller neuen Inhalte, die am 22. Juni zu Valorant kommen.