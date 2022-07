Acht Spiele, die Sie auf dem Steam Next Fest im Juni 2022 ausprobieren sollten

HQ

Während diese Zeit des Jahres in der Regel mit neuen Ankündigungen und Neuigkeiten behaftet ist, ist vieles, was gezeigt wird, nicht bereit, für einige Zeit in die Hände der Öffentlichkeit gelegt zu werden, was bedeutet, dass wir mit Trailern bombardiert werden, aber nur sehr wenige Chancen, diese erwarteten Titel tatsächlich auszuprobieren. Zum Glück für die PC-Gaming-Community veranstaltet Valve auch das sommerliche Steam Next Fest-Event, das Steam-Nutzern die Möglichkeit bietet, in eine Reihe von Demos für kommende Spiele einzutauchen. Mit unzähligen im Angebot, habe ich einige Zeit damit verbracht, nach einigen Demos zu suchen, die Sie ausprobieren sollten, bevor dieses nächste Fest zu Ende geht.

Mitternachtskampf Express

Wenn Sie John Wick mögen und die Idee, als Einzelperson unermessliche Chancen annehmen zu müssen, dann möchte ich Sie auf Jacob Dzwinels Action-Titel Midnight Fight Express aufmerksam machen. Die Idee dieses Spiels versetzt die Spieler in die Lage eines Schläferagenten, der aktiviert wurde, um eine stadtweite Übernahme durch eine kriminelle Organisation zu verhindern. Das Gameplay wird Sie aus einer isometrischen Perspektive schlagen, treten und im Allgemeinen in den treten, und alles geschieht in einem unglaublich schnellen Tempo, das sich flüssig und durch und durch unterhaltsam anfühlt.

Midnight Fight Express soll am 23. August 2022 erscheinen.

Najade

Das Leben kann stressig sein und manchmal suchen Sie nur nach einer Möglichkeit, eine Last abzunehmen und sich zu entspannen. HiWarps Indie-Adventure-Spiel Naiad ist ein perfekter Titel, um genau das zu tun, da es so konzipiert ist, dass es einfach zu spielen, beruhigend und ein wenig verträumt ist. Das Spiel fordert den Spieler auf, eine Wasserkreatur einen Fluss hinunter zu führen, wo Sie Enten, Fischen, anderer Fauna und verschiedenen Pflanzen begegnen, und alles wird in einer lebendigen Farbpalette und mit einem entspannten Soundtrack präsentiert.

Naiad wird noch in diesem Jahr debütieren.

Kult des Lammes

Ich habe kürzlich eine kurze Vorschau über dieses Spiel geschrieben, weil mich die Demo so beeindruckt hat. Dieses von Devolver Digital veröffentlichte Spiel stammt aus Massive Monster und fordert Sie auf, einen Kult als besessenes Lamm zu beginnen und zu entwickeln, das von einer alten Gottheit vor der Hinrichtung gerettet wurde. Es ist ein Action-Roguelike mit Life-Sim-Elementen, weshalb ich es in meiner Vorschau als The Binding of Isaac meets Animal Crossing beschrieben habe, und es entwickelt sich in meinen Augen zu einem der besten Indie-Spiele des Jahres.

Cult of the Lamb startet am 11. August 2022.

Das Jungtier

Seine Beschreibung malt The Cub als "Das Dschungelbuch trifft auf das Armageddon" und das liegt daran, dass dieses Spiel Spieler hat, die einen jungen vergessenen Jungen durch eine dystopische futuristische Erde führen, auf der sogar die besuchenden Menschen aus einer Marskolonie darauf aus sind, Sie zu holen. Bei diesem von Demagog Studio entwickelten Plattformer dreht sich alles um das Springen, Schwingen und Klettern durch gefährliche Levels in einem ähnlichen Design wie bei klassischen Sega-Titeln.

The Cub hat derzeit kein Veröffentlichungsdatum.

Dave der Taucher

Tauchen trifft Sushi in Mintrockets Marine-Abenteuerspiel Dave the Diver. Dieser Titel, der die Spieler bittet, die Rolle von Dave zu übernehmen, erfordert, dass Sie sich in den tiefen dunklen Ozean wagen, um Fische aller Art zu fangen, und dann Ihre Beute zurück zu Ihrem lokalen Sushi-Restaurant bringen, wo Sie helfen müssen, Gäste zu bedienen und das Geschäft zu führen. Denken Sie, dass Hungry Shark auf Diner Dash trifft, und das ist es, was Dave the Diver liefern möchte.

Dave the Diver wird bald kommen.

Wutfuß

Nachdem ich den Ankündigungstrailer für dieses Spiel gesehen hatte, war ich mir nicht sicher, was mich erwarten würde. Aber nachdem ich die Demo für Anger Foot gespielt habe, bin ich absolut überzeugt , was Free Lives liefern will. Dieses Spiel ähnelt Ghostrunner und beauftragt den Spieler, seine tödlichen Füße zu benutzen, um sich durch Levels zu kicken, die bis zum Rand mit feindlichen Feinden gefüllt sind, die nichts anderes wollen, als dich zu Fall zu bringen. Es ist unglaublich schnelllebig, unglaublich bizarr und wird von einem wummernden Soundtrack unterstützt, die sich alle zu einem wirklich einzigartigen Erlebnis verbinden.

Anger Foot wird irgendwann im Jahr 2023 auf den Markt kommen.

Gefrorene Flamme

Wenn Action-RPGs und Survival-Crafting-Gameplay Ihre Marmelade sind, lassen Sie mich Sie auf Frozen Flame hinweisen. Dieser Titel stammt von Dreamside Interactive und lässt die Spieler in einer rauen Welt los, die einst die Heimat von Drachen war. Mit allen Arten von tödlichen Feinden, denen man sich stellen muss, vielen markanten Orten zum Erkunden und einer breiten Palette von Waffen und Ausrüstung, die man herstellen kann, sieht dies nach der Art von Spiel aus, von der es mit jeder zusätzlichen Minute, die Sie damit verbringen, sich zu entfernen, immer schwieriger zu entfernen sein wird.

Frozen Flame startet im Herbst 2022.

Donnerrochen

Während ich zugeben werde, dass die Demo ein wenig fehlte, hat mich das, was ich bisher in Thunder Ray erlebt habe, sehr fasziniert von der Vollversion. Thunder Ray wurde als Arcade-Boxerlebnis von Purple Tree entwickelt und bittet Sie, den Ring als mächtigster Boxer der Erde zu betreten, wo die Idee darin besteht, sich einer Reihe der furchterregendsten Boxer des Universums zu stellen und sie zu besiegen, und zwar mit einem Kampfsteuerungsschema, mit dem Sie ausweichen, weben, jabbern, uppercut und alle Arten von explosiven Treffern liefern können, um die kräftige Gesundheitsleiste des Gegners zu verkleinern.

Thunder Ray wird am 15. September 2022 debütieren.

Werfen Sie einen Blick auf die Demos für jedes der von uns hervorgehobenen Spiele und teilen Sie uns auch interessante Demos mit, die Sie in den Kommentaren unten entdeckt haben.