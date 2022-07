Mario Strikers: Battle League Football Guide - Galaktischer und Multiplayer-Modus

HQ

"Unfair, betrügen, faul, OP, ein Tyrann ... "Sie werden sicherlich einige oder alle dieser Adjektive aussprechen, begleitet von einigen Expletiven, wenn Sie den Galaktischen Modus zum ersten Mal spielen. Du kommst aus den Cups im Normalmodus und natürlich ist der Sprung in die zweite Runde so brutal, besonders wenn du alleine spielst, dass du denken wirst, dass es keine Möglichkeit gibt, ihn zu überwinden. Wenn Sie jedoch geduldig sind und hart trainieren, werden Sie in ein paar Tagen dorthin gelangen, und die gute Nachricht ist, dass Sie viel besser darauf vorbereitet sind, im lokalen, Online- und langfristigen Multiplayer im Strikers Club anzutreten.



Und es ist vielleicht so, dass Next Level Games ein wenig zu weit gegangen ist, von einem normalen Modus zu kommen, der im Vergleich zur Galactic-CPU, die alle Ihre Bewegungen im Voraus zu kennen scheint, die perfekte blitzschnelle Pässe macht und die natürlich jeder Schuss, den sie machen, hineingeht. Aber sie haben uns bereits vor den Bewegungen gewarnt, die in den Tutorials ausgeführt werden können, oder? Und du kannst nicht erwarten, im Galaktischen Modus erfolgreich zu sein, ohne sie alle zu beherrschen. Darüber hinaus ist jeder Rivale im Galaktischen Modus eine Demonstration dessen, was du tun kannst, wenn du hart genug trainierst.

Daher ist dieser Leitfaden für fortgeschrittene Tipps und Tricks sowohl für diejenigen gedacht, die den Galaktischen Modus schlagen möchten, als auch für diejenigen, die als Profis im Multiplayer spielen möchten, und da wir auch Zubehör ansprechen, dient er dazu, Ihnen während des gesamten Spiels zu helfen, sich zu verbessern.

Tipps und Tricks für Mario Strikers: Battle League Football

Zu aggressiv zu sein, macht dich wehrlos

Pilz ist defensiv

Verwenden Sie die Pass-Taste (B), um zu stehlen

Beschütze einen Teamkollegen während Hyper Strikes

Bei vielen Gelegenheiten macht es Spaß, hart zu pushen und zu versuchen, den Ball zu stehlen, und wenn Sie den Dreh der geladenen Tackles (halten Sie Y) haben, kann es eine gute Methode sein, besonders gegen Menschen (im galaktischen Modus scheint es, dass die CPU erkennt, wann Sie eintreten und Ihnen ausweichen werden). Wenn Sie diese Methode jedoch missbrauchen und Tackles verpassen, werden Ihre Spieler zu Boden fallen und nicht in der Lage sein, zur Verteidigung zurückzukehren. Kombinieren Sie aufgeladene Tackles mit normalen Tackles (manchmal verhindert ein Anstoß, selbst von einem schwachen Charakter, einen Schuss) und anderen defensiven Techniken.Wenn sie dir einen Pilz geben, scheint es logisch, ihn zu benutzen, um mehr zu laufen, denn das ist es, was Mario Kart uns beigebracht hat, aber der Turbo mit dem Ball ist nichts im Vergleich zu dem Tackling, das du ohne den Ball machen kannst. Wenn Sie den Pilz verwenden, wenn Sie verteidigen, können Sie vor jedem Gegner stehen oder ihn aus der Ferne treffen, um den Ball zu stehlen.Gegen Rivalen, die es sehr gut spielen, mag es sehr schwierig erscheinen, den Ball mit Tackles oder Charged Tackles abzufangen. Beachten Sie, dass, wenn Sie sich richtig positionieren (besonders wenn Sie vier menschliche Spieler im selben Team sind), es möglich ist, niedrige Pässe zu stehlen, aber besonders hohe! Drücken Sie die B-Taste (oder A, wenn Sie sich auf der Seite des Gegners befinden, um direkt zu schießen). Auf diese Weise können Sie auch Volley-Shots vermeiden. Natürlich ist dies in den Ketten- oder Trickbechern schwieriger, wenn Sie alleine spielen, da die KI Ihre Charaktere niemals vor Ihnen platzieren wird und die CPU Sie mit perfekten Luftpässen schwindlig macht, bis Sie ohnmächtig werden. Sie werden in der Tat denken, dass es unmöglich ist, die CPU zu verteidigen. Wir bitten um etwas Geduld!Wenn Sie ein Multi-Human-Team sind und ein Kollege zu Hyper Strike positioniert ist, wenn Sie diehaben, ist eine Möglichkeit, es einfacher zu machen, zu blockieren: Stellen Sie sich vor sie und die Eingaben der Gegner werden zuerst auf Sie gerichtet. Wir wissen, dass es uns sehr stört, wenn wir versuchen, die CPU zu stoppen und die Eingabe fehlgeleitet wird. Nutzen Sie es zu Ihren Gunsten.

Hüten Sie sich davor, die "Statistiken" mit Zubehör auszugleichen

Halten Sie das Ausweichen

Abbrechen ist sinnvoll

Laufen ist nichts für Feiglinge

Wählen Sie Ihre Farben gut

Versuchen Sie es mehrmals, indem Sie Münzen ausgeben

Ja, das ist es, was wir alle zuerst dachten: Wenn ein Charakter viel Geschwindigkeit und wenig Kraft oder Schuss hat, ist es vielleicht cool, das, was ihm fehlt, noch mehr zu reduzieren und seine höheren Werte zu erhöhen. Wenn Sie jedoch zum Beispiel Flügelspieler ohne eine anständige Schussstatistik lassen, werden Sie Ihre Toroptionen zu stark reduzieren, und da Sie in der höchsten Schwierigkeit auf der Stürmerposition in die Enge getrieben werden, müssen Sie einige Schüsse und Techniken für diese Flügelspieler reservieren. Gemeinschaftsarbeit! Beeindruckend.Gegen die CPU im Galaktischen Modus werdet ihr es in den frühen Cups praktisch unmöglich finden, (R) zu attackieren. Sie betrügen ein wenig und weichen aus, gerade als du sie angehen willst, aber du solltest auch dein Ausweichen speichern. Zum Beispiel, gegen fortgeschrittene CPU, schauen Sie, wenn sie ein Tackle mit den Pfeilen laden, tun Sie dasselbe, was die CPU mit Ihnen macht: warten, ausweichen und den zusätzlichen Turbo ausnutzen. Übrigens muss man nicht immer nach vorne oder zur Seite ausweichen. Beachten Sie, dass die CPU süchtig danach ist, rückwärts auszuweichen: Machen Sie es mit anderen Menschen.Wie das Ausweichen kann das Abbrechen verschiedener aufgeladener Züge gut gegen das Tackling des Gegners funktionieren. Gegen Menschen ist es sehr nützlich, die Schüsse abzubrechen, da sie mit allem kommen, um Sie zu stoppen und Sie in einer sehr guten Position zu lassen, aber denken Sie daran, auch aufgeladene Tackles abzubrechen (drücken Sie B, wenn Sie Y gedrückt haben), um zu sehen, wann Sie es effektiv tun können; So sind Sie immer vorbereitet.In deinen ersten Tagen mit Mario Strikers: Battle League Football hast du vielleicht vergessen, dass du mit dem ZR-Button laufen kannst, weil er sich ein bisschen von anderen Fußballspielen unterscheidet. Hier wirfst du den Ball nach vorne und du musst die Entfernungen gut messen, aber mit so vielen Knöpfen und möglichen Aktionen, vernachlässige diesen nicht, besonders wenn sie dich die Flanke hinunterjagen. Verwenden Sie auch den(L+B), wenn ein Teamkollege mit einer Man-on-Verteidigung gepaart ist, aber etwas Platz vor sich hat.Es mag albern oder Geschmackssache erscheinen, aber Ihre Ausrüstung kann Ihnen auf dem Spielfeld sehr helfen, wenn es darum geht, Ihre Charaktere zu unterscheiden, denn das Gameplay ist ziemlich verwirrend und chaotisch, und mehr als einmal werden Sie den Ball aus den Augen verlieren oder wer ihn zwischen so vielen Objekten trägt. Explosionen, Effekte und Charaktere. Zum Beispiel kontrastiert das Gelb der Charms sehr gut, und wenn Sie das Haunted Mansion aus der Liste der Stadien auswählen, ist es mit diesen violetten Hintergründen noch besser.Es mag deinen Stolz ein wenig verletzen, aber wenn du im Galaktischen Modus versagst, schadet es nicht, es ein paar Mal zu versuchen, indem du Münzen bezahlst. Zu diesem Zeitpunkt, wenn Sie aus dem Normalmodus kommen, haben Sie, es sei denn, Sie haben Ihr gesamtes Geld für Zubehör ausgegeben, mehrere tausend Münzen zur Verfügung, und ein Rematch kostet nur hundert. Sie werden sie gerne bezahlen, wenn Sie zum x-ten Mal "ausgeraubt" wurden und diese Betrüger wieder übernehmen möchten, und Sie erhalten Ihre Investition zurück, sobald Sie diese Tasse heben.

Das Aufstellen von 4 menschlichen Spielern ändert alles

Wenn Sie die Möglichkeit haben, wie wir es in der Vergangenheit getan haben, vier Kollegen auf dem Sofa zu versammeln, wird sich die Erfahrung völlig ändern. So übernimmt jeder Spieler einen Charakter und eine Rolle auf dem Spielfeld, so dass Ihre Teamkollegen Raum schaffen können, sich vor dem Rivalen platzieren, um den Ball zu stehlen, Bildschirm, sogar strategische Pässe zu Teamkollegen und alle Arten von Tiki-Taka-Strategien als Einheit einzurichten. In der Tat empfehlen wir, von vier auf zwei zu gehen, denn drei Spieler sind eine sehr unangenehme Zahl, bei der der einzige CPU-Charakter locker ist und jeder die ganze Zeit die Strategie ändert, wenn er mit zwei besser kontrollierbar ist.

Denken Sie auch nicht nur online: Wenn Sie mehrere Konsolen (und Spiele) haben, können Sie Multiplayer-Turniere veranstalten, indem Sie sie über eine lokale drahtlose Verbindung kombinieren, da bis zu 8 Controller pro Konsole und bis zu 4 Konsolen in einem Netzwerk erlaubt sind.

Lassen Sie uns über Rosalina sprechen

Leistungsstarker Hyper Strike

Mehr als ein langjähriger Fan schmollte, als Daisy für das Debüt von MSBLF aus Nintendos ursprünglichem Kader fiel. Wir denken, dass sie in Form kommt und dass sie eine der ersten kostenlosen DLC-Charaktere sein wird, aber die Wahrheit ist, dass es für sie schwierig sein wird, den Platz von Rosalina einzunehmen, da sie zweifellos die Offenbarung der Staffel ist. MVP in fast allen Spielen, Sie werden sie an der Spitze vieler Teams für ihre Scoring-Fähigkeit sehen. Ihre Technik und ihre Schusseigenschaften sind so gut wie möglich, dass Sie mit ein paar kleineren Optimierungen an Zubehör, die auf Ihrem Spielstil basieren, wahrscheinlich den besten Charakter im Spiel haben werden, den neuen "Killer" von Mario Strikers.Wenn Sie mehrere Tore "brauchen", ist es normal, jedes Mal beim Anpfiff einige Gegenstände zu schnappen. Die Menge wirft ein paar Gegenstände auf dich, die normalerweise Muscheln und Bob-Ombs sind, aber wenn sie sich großzügig fühlen, geben sie dir auch Sterne. Wenn Sie sich den Strike Orb geschnappt haben, ist es am logischsten, dass Sie versuchen, einen Hyper Strike durchzuführen, sobald Sie den Stern aktivieren, weil Sie niemand stören wird, oder? Nun, wisse, dass sowohl der Stern als auch der Pilz Hyper Strike einen "Buff" verleihen und das Blocken erschweren.

Der Preis für das Scheitern eines Hyper Strike

Die 6 Galactic Mode Cups



Kanonenpokal



Kettenbecher



Turbo-Becher



Muskel-Cup



Trick Becher



Champions-Cup



Was ist, wenn ich scheitere? Keine Sorge, der Start ist bereits ziemlich kompliziert. Wenn Sie aufgrund Ihrer Nerven die beiden blauen Zonen nicht nageln (für einen unaufhaltsamen Hyperschlag) und der Keeper es stoppt, stehen Sie während der Blocking-Animation nicht still: Versuchen Sie, Ihre Charaktere in der Box zu positionieren, da der Boom Boom-Torhüter zumindest für einen Moment betäubt (oder verliebt oder mit den Händen in Flammen) sein wird, damit Sie ein leichtes Ziel erreichen können. Natürlich, wenn man das weiß, wird das rivalisierende Team auf jeden Fall versuchen, Sie nicht diese Positionen einnehmen zu lassen, und sie werden Sie blockieren und angreifen. Das Gute daran ist, dass jeder Treffer ohne den Ball ein "Foul" ist und Sie verschiedene Gegenstände als Wiedergutmachung sammeln.

Im Normalmodus werden die Cups nach den Eigenschaften und dem Stil der CPU-Teams basierend auf ihren Charakteren, ihrer Spielweise und ihrem maßgeschneiderten Zubehör aufgeteilt. Es sind alles harte Spiele im Galaktischen Modus und bei vielen Gelegenheiten wirst du mit einem goldenen Ziel um ein Haar gewinnen und das zweite Leben missbrauchen, das sie dir anbieten (oder Münzen bezahlen, um wieder zu spielen). Denken Sie daran, dass, wenn die Verlängerung ohne ein goldenes Tor endet, es Zeit ist, ein weiteres Spiel mit diesem furchterregenden Rivalen zu spielen, um das Unentschieden zu lösen.

In Bezug auf die Herangehensweise an die Tassen hängt es ein wenig von Ihrem Stil ab. Wenn du flexibel bist und viel Zubehör freigeschaltet hast, kannst du zum Beispiel große Charaktere aufstellen oder die üblichen modifizieren, um den Muscle Cup zu schlagen, da du den Ball niemals mit normalen Tackles stehlen wirst. Sie können auch Ihre Aufstellung behalten und die ganze Zeit aufgeladene Tackles machen, mit dem Risiko, das damit einhergeht. Der irritierende Trick Cup wird dich verrückt machen, wenn du alleine spielst, denn jeder hohe Pass endet in einem Schuss und einem Tor, also musst du deine Intensität erhöhen und sehr gut auswählen, wen du mit einem aufgeladenen Tackle angreifst und wen du blockst. Deine Konzentration muss extrem hoch sein, bis du den goldenen Champions Cup, die letzte Herausforderung des Spiels, in die Höhe stemmst.