Zehn Profi-Tipps: Gewinnen im Battle Royale von Tetris 99

Tetris 99 hat uns überrascht, als es den Multiplayer-Drachen weckte, den es all die Jahre in sich trug. Es gibt quasi kein besseres Spiel für Battle Royale als eines, das sich seit Jahrzehnten darauf vorbereitet hat. Dazu kommt noch die Vielseitigkeit der Nindendo Switch, auf der wir auch unterwegs loslegen können.

Tausende von Spielern haben das Spiel ausprobiert (hier unsere Kritik), das für alle Abonnenten von Nintendo Switch Online kostenlos ist. Trotzdem können nur Spieler, die seit Jahren Tricks wie T-Spins üben, diese Duelle mit 99 Spielern auch tatsächlich gewinnen. Wenn ihr diesen Level erreichen wollt, lest unsere Tipps, wie ihr es auf Platz 1 schaffen könnt. Geschrieben wurde der Guide von einem Profi, der regelmäßig und sogar schon Mal sechs Mal hintereinander Erster wurde.

Lernt den T-Spin

Schon vor Jahren wurde Tetris so verändert, dass wir Blöcke am Boden noch bewegen können, damit sie passen. Dieser Trick funktioniert am besten mit dem T-förmigen Block, der so in unmögliche Lücken passt. Das ist der sogenannte T-Spin. Er kann einfach, doppelt oder dreifach punkten, je nachdem, wie viele Reihen so aufgelöst werden. T-Spins geben mehr Punkte, als wenn wir die gleiche Anzahl Reihen auf herkömmliche Art verschwinden lassen. Ein Doppel-T-Spin (also zwei Reihen) ist sogar mehr wert als ein normaler Tetris (vier Reihen) - und im Duell bedeutet dass mehr Schrott, der in Richtung der Gegner geschickt wird.

Auf Youtube findet ihr eine Menge Tutorials für T-Spins, aber wir erklären euch hier eine einfache Methode. Fangt an, wenn die Blöcke noch langsam fallen. Platziert einen S-förmigen Block flach zwischen der dritten und vierten Reihe von rechts und platziert danach Blöcke links davon ohne Fehler zu machen. Wenn ihr eine oder zwei Linien geschafft habt und einen T-förmigen Block bekommt, versucht ihn in die Lücke an der rechten Wand zu platzieren. Erst seitwärts - und wenn er den Boden erreicht dreht ihn. Fertig!

Mit dem S-förmigen Block ist der T-Spin leichter zu erlernen, denn ihr seht deutlich die Lücke für den T-Block. Danach versteht ihr, wie ihr auch andere Formen einsetzen könnt. Ihr müsst euch erinnern, wie ihr diese Lücke baut, damit ihr sie später „fühlen" könnt.

Merkt euch die Bewegungen

Es gibt nur sieben verschiedene Tetriminos (Blöcke), daher ist die Zahl der möglichen Kombinationen nicht all zu hoch. Mit Übung könnt ihr euch einige Kombinationen merken und irgendwann fast automatisch ausführen.

Achtet auf eure Verteidigung

Tetris 99 ist Battle Royale, ihr könnt sowohl angreifen als auch verteidigen. Ihr könnt eure Blöcke nicht nur ganz unten halten, denn so verliert ihr eure defensiven Möglichkeiten. Wenn ihr nicht aggressiv angreifen wollt, solltet ihr auf einen sauberen Bildschirm achten, mit einer Reihe frei für den langen Block, damit ihr euren Gegner kontern könnt, bevor ihr sechs oder sieben Reihen Schrott geschickt bekommt.

Bleibt bei „Zufall", wenn ihr nicht wirklich gut seid

In Tetris 99 gibt es vier Kampfstrategien, die sich vor dem Spielstart festlegen, wer unseren Schrott geschickt bekommt: K.O., Zufall, Angreifer oder Abzeichen. Ihr solltet mit Zufall beginnen, denn so spielt ihr neutral und vermeidet Konfrontationen. K.O. funktioniert auch, aber hat Risiken. Angreifer macht euch zum Ziel für viele Spieler und Abzeichen fordert die Besten heraus - das kann schnell ins Auge gehen.

Haltet den Boden frei

Es ist immer wichtig in Tetris, keine Fehler zu machen, aber das ist im Multiplayer noch wichtiger. Lücken können jeden Plan ruinieren. Das hat zwei Konsequenzen: Ihr könnt keine guten Moves machen, und die Reihe einzeln aufzulösen kostet Zeit. Haltet eure Blöcke beisammen und säubert den Boden immer, wenn ihr Fehler gemacht oder Schrott geschickt bekommen. Trödelt nicht, denn je mehr Reihen ihr klären müsst, desto höher ist der Druck auf euch.

Vermeidet einfache Reihen, versucht Tetris oder T-Spins.

Anfänger säubern Reihen schnell, weil sie Angst haben, dass die Blöcke sich sonst zu hoch stapeln. Bei jeder Eliminierung gibt es eine Pause, die eure Rivalen nutzen, um krassere Moves zu machen. Traut euch und versucht komplexere Moves: Tetris, T-Spin oder wenigstens eine Dreier-Reihe. Und vergesst nicht, dass Kombos den Schaden multiplizieren, wenn ihr mehrere nacheinander klärt.

Lasst die Blöcke fallen, statt sie zu platzieren

Tetris 99 zeigt euch, wie der Block platziert wird, bevor er den Boden berührt, also wartet nicht, bis er fällt. Nutzt das D-Pad nach oben, um sie direkt fallen zu lassen, denn sie selbst zu platzieren kostet Zeit.

Den I-Block in der Mitte oder an die Seite?

Wenn ihr den Dreh raus habt, wird es Zeit, ordentlich Blöcke zu stapeln und ein paar Tetris in Richtung der Rivalen zu schicken. Ihr werdet euch fragen, wieso es in der Mitte oder der Seite eine freie Reihe gibt. Wenn ihr die Lücke an der Seite habt, passen die Blöcke besser zusammen, aber wenn es schnell wird, fehlt vielleicht die Zeit, den langen Block bis an den Rand zu bringen.

Plant mit euren Tetriminos voraus

Bei Tetris 99 seht ihr die nächsten sechs Blöcke - ihr könnt also planen. Passt euch den Vorgaben an und adaptiert. Die farblichen Unterschiede ermöglichen auch, die kommenden Blöcke nur aus den Augenwinkeln heraus wahrzunehmen.

Ihr könnt nicht verlieren, wenn ihr nicht aufhört, es zu versuchen

Gebt nicht auf, selbst wenn eure Blöcke schon ganz oben sind. Gute Spieler gewinnen noch Spiele, bei denen ihnen das Wasser schon bis zum Hals steht. Der Schrott ist meistens recht aufgeräumt und kann vielleicht postwendend zurückgeschickt werden. Innerhalb von Sekunden kann sich das Spiel vom sicheren Tod zu einem leeren Bildschirm verwandeln.