Guide zu allen geheimen Missionen in Devil May Cry 5

Wir haben Devil May Cry 5, das neuste Hack'n'Slash von Capcom, wirklich ausgiebigst gespielt. So sehr, dass wir am Ende alle geheimen Missionen des Spiels gefunden haben und euch mit einem kleinen Guide zu den leuchtenden Pentagrammen zusammenstellen konnten. Jede Mission belohnt euch mit einem blauen Kugelfragment, von denen vier eure Gesamtgesundheit stärken. Gibt es diese eine letzte Mission, die euch nachts wachhält? Keine Bange, unten findet ihr Hilfe (natürlich mit Bildern).

Geheime Mission 1

Aufgabe: Tötet alle Gegner im Zeitlimit

Wer alle geheimen Missionen abschließen will, dürfte diese kaum verpasst haben, denn sie ist Teil des Tutorials. Ihr findet sie im Tutorial im Hotel von Mission 2. Steht auf dem leuchtenden Punkt am Bett und seht nach vorne, wo ihr das Ritual-Emblem ausrichten müsst.

Geheime Mission 2

Aufgabe: Lasst keine der Red Empususas entkommen.

In den Abwasserkanälen findet ihr nach den Tentakeln eine Treppe. Geht die Treppen hinunter um die Ecke in den Gang am Ende der Treppe und seht nach oben, um die Kugel zu greifen. Das geheime Pentagram ist an der Decke.

Geheime Mission 3

Aufgabe: Sammelt alle roten Kugeln

In Mission 4 müsst ihr gegen einige fordernde Gegner bei einem Graffiti aus Kacheln kämpfen. Holt euren Albtraum-Helfer dazu und es bricht ein Monster durch die Wand. Dadurch gelangt ihr an eine blaue Kugel in dem Raum, aus dem das Monster kam. Wenn ihr in dem Gebäude rechts geht, nachdem ihr durch das Loch geschlüpft seid, findet ihr einen zweiten Nidhogg-Hatchling, den ihr später noch braucht. Nach einer Weile kommt ihr ins nächste Gebiet mit Gegnern. Hier seht ihr ein geheimes Missions-Emblem an der Wand, aber ihr müsst weiter, um es zu erreichen. Dafür geht ihr den Hauptweg weiter, dann an der Kreuzung links. Benutzt hier den Nidhogg-Hatchling an der Wand und schnappt euch das blaue Kugel-Fragment vor euch. Links in dem geheimen Gebiet ist eine weitere Nidhogg-Wand, die ihr öffnen müsst. Geht durch die zweite Nidhogg-Blockade und seht durch das Loch in der Wand. Dort findet ihr Geheim-Mission 3.

Geheime Mission 4

Aufgabe: Tötet alle Dämonen ohne Schaden zu nehmen.

Wenn ihr zur Fabrik in Mission 5 gelangt, wenn die Tentakel von oben angreifen, geht weiter, bis ihr das erste heruntersteigt. Vor euch ist eine massive Wand. Zerschlagt den Klumpen und es spawnen Gegner. Geht zurück zur Wand und nutzt Albtraum. Er wird euch durchbrechen lassen. Nachdem ihr ein paar Gegner erledigt habt, geht rechts die Stufen hoch und seht nach unten, von wo ihr herkamt. Dort ist Geheim-Mission 4.

Geheime Mission 5

Aufgabe: Erreicht das Ziel ohne den Boden zu berühren.

In Mission 8, am zweiten Lava-Fahrstuhl (der mit den Plattformen) springt ihr nach rechts, während ihr auf den Strom schaut. Stellt euch auf die Plattform und schnappt euch die zwei beweglichen Kugeln. Lasst euch auf den Vorsprung zur runden Plattform fallen und stellt euch in die Mitte. In der Richtung, aus der ihr gekommen seid, ist die geheime Mission.

Geheime Mission 6

Aufgabe: Tötet alle Feinde in 20 oder weniger Sekunden.

In Mission 9, wenn ihr zu dem offenen Gebiet mit dem zerstörten Gebäude links und einem Baum auf einem Absatz rechts gelangt, geht geradeaus weiter, dann links zur Wand. Mit Albtraum gelangt ihr durch die Wurzeln, die den Weg versperren. Hier findet ihr ein blaues Fragment und die geheime Mission. Stellt euch oben auf die Plattform vor euch und seht zu der Tür, aus der ihr gekommen seid und ihr seht es.