Indie-Wunschliste 2019 #2

Inmost (PC) - 2019

Entwickler: Hidden Layer Games / Publisher: Chucklefish In Inmost begeben sich drei spielbare Charaktere auf eine Reise, denn der Puzzle-Plattformer schickt uns in ein pixeliges Schloss voller Fallen. Flackerndes Licht, einsame Korridore und gruselige Ghule laden zum Gruseln ein. Lost Words: Beyond the Page (PC, Xbox One) - 2019

Entwickler: Sketchbook Games, Fourth State / Publisher: Modus Games Wenn euch "geschrieben von Rhianna Pratchett" als Aufforderung noch nicht genügt, dann lockt euch vielleicht die Aussicht darauf, in diesem Spiel Worte hin und her bewegen zu können. Das Konzept wirkt verlockend, denn wir interagieren physisch mit den Worten aus unserem Tagebuch. Wir sind jedenfalls schon jetzt sehr gespannt, wie sich diese Idee im Spiel auswirken wird. Mosaic (PC, PS4, Switch, Xbox One) - 2019

Entwickler: Krillbite Studio / Publisher: Raw Fury Jeder Tag scheint gleich: Aufstehen. Anziehen. Zur Arbeit gehen. Arbeiten. Nach Hause gehen. Schlafen. Und dann wieder von vorne. Rinse and Repeat. Mosaic ist ein Indie-Spiel der norwegischen Entwickler Krillbite (Among the Sleep), das konzeptuell an Inside erinnert. Wir werden in die Schuhe eines einfachen Büroangestellten gesteckt und müssen die tägliche Routine durchbrechen, um hinter etwas zu kommen, das wie eine Art „Big Brother"-Verschwörung aussieht. My Friend Pedro (PC) - 2019

Entwickler: DeadToast Entertainment / Publisher: Devolver Digital In diesem Spiel ermutigt uns eine Banane dazu, Leute umzulegen und das sagt eigentlich schon alles über My Friend Pedro aus, was wir wissen sollten. Unser fruchtiger Freund führt uns in Zeitlupe durch die 2D-Matrix, während unsere Figur Stunts abzieht und seine Schießeisen schwingt, wie es kein Leinwandheld je besser machen könnte. Night Call (PC, PS4, Switch) - Sommer 2019

Entwickler: MonkeyMoon und Black Muffin / Publisher: Raw Fury Gespräche mit Taxifahrern haben etwas Besonderes an sich: Es hat eine gewisse Intimität - aber es ist ja doch ein völlig Fremder. In dem vielversprechenden Krimi Night Call übernehmen wir die Rolle eines Taxifahrers, der der Pariser-Polizei dabei hilft die Identität eines Serienmörders aufzudecken. In jedem Spiel gibt es unterschiedliche Killer und wir wissen nie, welche Passagiere wir unbeschadet mitnehmen dürfen. Obwohl wenn es wichtig ist den Fall zu lösen, müssen wir auch irgendwie Geld für Miete, Sprit und unser Essen verdienen. Ooblets (PC, Xbox One) - 2019

Entwickler: Glumblerland / Publisher: Double Fine Man kann sich ein Lächeln nicht verkneifen, wenn man sich Ooblets ansieht - es ist einfach zu niedlich! Die Entwickler beschreiben es als eine Kombination aus Harvest Moon, Pokémon und Animal Crossing: Wir ernten, sammeln Kreaturen und nehmen an Tanzwettbewerben mit anderen Ooblets-Trainern teil. Das klingt doch fantastisch und wunderschön. Outer Wilds (PC, PS4, Xbox One) - 2019

Entwickler: Mobius Digital / Publisher: Annapurna Interactive Ganz ähnlich wie in Obsidians recht ähnlich klingendem Spiel The Outer Worlds, erkunden wir in diesem Indie neue Planeten. Während wir unser Raumschiff durch die Galaxie steuern, erleben wir in Outer Wilds jedoch unser ganz eigenes Abenteuer. Erkundung und Quests stehen im Vordergrund der Spielerfahrung, vieles wirkt allerdings einige Stufen heruntergefahrener, als im oben genannten Spiel. Auf wilde Weltraumschlachten braucht hier niemand zu hoffen. Pathway (PC) - 2019

Entwickler: Robotality / Publisher: Chucklefish Das Spiel mischt die Geschichten des Zweiten Weltkriegs mit taktischen Kämpfen und einem hübschen Pixel-Look. Das Resultat sieht wirklich vielversprechend aus, denn dank der zufällig generierten Elemente gleichen sich keine zwei Matches. Die Rahmenhandlungen versprechen jedenfalls einen Haufen taktischer Gefechte. Sable (Xbox One, PC) 2019

Entwickler: Shedworks / Publisher: Raw Fury Nach der Vorführung auf Microsofts E3-Pressekonferenz im letzten Jahr ging uns die beeindruckende Grafik von Sable nicht mehr aus dem Kopf. Zusammen mit dem musikalischen Talent von Japanese Breakfast dürfte das eine Erkundungsreise werden, die wir so schnell nicht wieder vergessen werden. Wir haben jedenfalls große Hoffnungen. Sayonara Wildhearts (PC, Switch, PS4, Xbox One) - 2019

Entwickler: Simogo / Publisher: Annapurna Interactive Nachdem sie sich auf den mobilen Plattformen einen Namen gemacht haben, wird Sayonara Wildhearts das bisher größte Spiel des schwedischen Indie-Studios Simogo (Year Walk, Device 6). Die Entwickler beschreiben ihr Videospiel als Popalbum und was wir bisher gesehen haben, hat definitiv Hitpotential.

She and the Light Bearer (PC) - 17. Januar

Entwickler: Mojiken Studio, Toge Productions / Publisher: Toge Productions Dieser Titel soll eine Mischung zwischen Musikalbum und Adventure sein, denn Toge Production stellen märchenhafte Ästhetik und poetische Inhalte in den Mittelpunkt der Spielerfahrung. Wir wissen bislang nur, dass ein Glühwürmchen über die Zukunft des Waldes entscheidet. Das könnte ein wirklich einzigartiges Spiel werden, das wir unbedingt in die Finger bekommen wollen. Streets of Rage 4 (Plattformen sind unbekannt) - 2019

Entwickler: Lizardcube und Guard Crush Games / Publisher: DotEmu Ein klassisches Franchise wiederzubeleben ist nie leicht, aber der erste Trailer wirkt, als wären Lizardcube und Guard Crush Games auf dem richtigen Weg. Axel Stone und Blaze Fielding werden völlig überarbeitet und der Titel bekommt einen brandneuen Stil. Das Spiel könnte eine fröhliche Rückkehr in eine Beat'em-Up-Reihe werden, die wir seit langem vermissen. The Last Night (Xbox One, PC) - 2019

Entwickler: Odd Tales / Publisher: Raw Fury The Last Night ist ein erstaunliches und erinnerungswürdiges Spiel, das auf der E3 2017 zum ersten Mal gezeigt wurde. Es handelt sich um ein Adventure in einer finsteren, dystopischen Zukunft. Das Team hatte kürzlich finanzielle Probleme, aber wir sind immer noch scharf darauf, das Spiel zu zocken. Hoffentlich wird der Titel wegen der Probleme nicht noch weiter verschoben oder gar abgebrochen. The Occupation (PC, PS4, Xbox One) - 5. Februar

Entwickler: White Paper Games / Publisher: Humble Bundle Wir lieben es Journalisten in Videospielen steuern zu dürfen und noch dazu in einem investigativen Thriller. The Occupation spielt im Nordwesten Englands, genauer gesagt in einer alternativen Realität des 24. Oktobers 1987. Die interessantesten Bestandteile des Titels dürften seine flexible Geschichte mit den unterschiedlichen Enden und der Zeitdruck sein, unter dem wir einen terroristischen Angriff verhindern müssen. Trüberbrook (PC, PS4, Switch, Xbox One) - 2019

Entwickler: btf GmbH / Publisher: Headup Games Das über Kickstarter finanzierte klassische Point&Click-Abenteuer der Bild- und Tonfabrik wird euch mit seinem wunderschönen Stil und den aufwendig nachgebauten Umgebungen (die tatsächlich reale Miniaturen sind) sofort in seinen Bann ziehen. In Trüberbrook spielen wir den amerikanischen Physiker Tannhauser, der nach einem gewonnenen Wettbewerb, an den er sich leider gar nicht mehr erinnern kann, in einem seltsamen deutschen Dorf endet. Das Abenteuer, das in den Sechzigern spielt, sollte in Kürze erscheinen. Valfaris (PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One) - 2019

Entwickler: Steel Mantis / Publisher: Digital Uppercut Productions Digital Uppercut definieren ihr Spiel als „Heavy Metal Weltraum Oper" und dementsprechend wird ihr actiongeladener 2D-Plattformer musikalisch auch begleitet: Elektrische Gitarren und ein derbes Schlagzeugsolos geben den Ton an. Wenn ihr Metal-Fans seid oder Gameplay im Stile von Contra liebt, dann verdient dieser Titel eure Aufmerksamkeit. Void Bastards (PC, Xbox One) - 2019

Entwickler: Blue Manchu / Publisher: Humble Bundle Das hier ist nicht der typische Ego-Shooter: Um im Weltall zu überleben, müsst ihr eure Reise gut planen, verlassene Raumschiffe plündern und euch eine Reihe seltsamer und wunderbarer Waffen bauen. Dazu kommen verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die ihr gut im Auge behalten solltet. Das Projekt hat einige Schwergewichte an Bord gezogen, die früher bei Irrational gearbeitet haben. Deshalb sind wir gespannt, wie sich das Spiel entwickeln wird.