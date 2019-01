Indie-Wunschliste 2019 #1

Das Leben kann stressig sein und das dürfte sich auch 2019 nicht ändern. Glücklicherweise hat Rami Ismail das Talent von über 350 Entwicklern zusammengebracht, um uns jeden Tag ein kleines, entspannendes Spiel zu präsentieren. Der Haken? Alle Games stehen nur jeweils 24 Stunden lang zur Verfügung. Ihr müsst also regelmäßig reinschauen, damit euch nichts entgeht.

Wenn ihr Fans von Koop-Shootern und Sci-Fi-Horror seid, dann sollte GTFO ganz weit oben auf eurer Wunschliste stehen. Das Team hinter dem Spiel besteht aus Payday-Veteranen, daher war es auch keine Überraschung, dass dieses Spiel schon im letzten Jahr einen guten Eindruck hinterlassen hat. Die Spieler werden in eine zufällig generierte unterirdische Fabrik auf einem fremden Planten gesteckt und stehen vor einigen gefährlichen Aufgabe.

Die Idee von Draugen wurde mehrfach von Entwickler Red Thread Games überarbeitet, doch nach langer Konzeption wurde der Titel im letzten Jahr schließlich vorgestellt. Es scheint ein einzigartiges Abenteuer zu werden, das wir mit dem Amerikaner Edward im Norwegen des Jahres 1923 erleben. Er sucht nach seiner vermissten Schwester und deckt dabei düstere Geheimnisse in tollen Landschaften auf.

Draugen (PC, PS4, Xbox One) - 2019 Entwickler: Red Thread Games

Terry Cavanagh hat ein Talent für interessante Indie-Spiele, die unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dicey Dungeons ist eine Kombination aus Old-School-Roguelikes mit modernen Sammelkartenspielmechaniken und Dungeons. In endlosen Kerkern müssen wir das Glück höchstpersönlich überlisten.

Das neue Projekt von Jon Shafer ( Civilization V ) ist ebenfalls ein historisches Strategiespiel, was dem Titel einiges an Aufmerksamkeit bescherte. Das Game erscheint noch im Januar und wird uns einmal mehr den Aufstieg des römischen Imperiums aus der Asche nachvollziehen lassen.

At The Gates (PC) - 23. Januar Entwickler: Conifer Games

Astroneer (PC, Xbox One) - 6. Februar Entwickler: System Era Softworks

Die Hölle ist immer schmerzhaft, aber in Afterparty haben wir zumindest die Gelegenheit mit dem Teufel persönlich zu saufen. Warum? Das ist unser Ticket nach Hause, die Chance auf Erlösung. Wir müssen „nur" den Herren der Unterwelt unter den Tisch zu trinken, wie schwer kann das schon sein? Entwickeln tun übrigens die Oxenfree -Entwickler.

Der Begriff Indie wird gerne falsch benutzt, aber es ist eine gute Möglichkeit um Ausmaß und Größe eines Projekts zu beschreiben - selbst wenn einige dieser sogenannten Indies von großen Partnern unterstützt werden. Für die unten aufgelisteten Titel gilt das nicht, denn wir beschäftigen uns in diesem Artikel ausschließlich mit Spielen, die wirklich von kleinen, unabhängigen Teams stammen.

Necrobarista (PC, PS4, Switch) - Anfang 2019

Entwickler: Route 59 Games

In der Grafik-Novelle Necrobarista tun sich die Toten mit den Lebenden zusammen. Route 59 schickt uns in ein magisches Melbourne-Cafe, das dank seines einzigartigen Stils sehr liebevoll aussieht. Wir sind gespannt.

Pheonix Point (PC, Xbox One) - Juni

Entwickler: Snapshot Games

Snapshot orientiert sich mit Pheonix Point an den Grundlagen der Xcom-Titel aus den Neunzigern. Der Unterschied ist diesmal das futuristische Setting und die größere Aufmerksamkeit bei den Details. Wir müssen unsere futuristischen Soldaten vorsichtig in den Kampf gegen Wellen der Aliens schicken und uns vor mächtigen Bossen in Acht nehmen.

Session vs. Skater XL (PC, Xbox One und PC - beide) - 2019

Entwickler: Crea-ture Studios und Easy Day Studios Pty Ltd

Skate scheint tot und begraben zu sein, aber es gibt zwei neue Titel, die sich dem realistischen Skateboarden widmen: Session und Skater XL. Beide setzen die Analogsticks auf eigene Art und Weise ein und bieten Skate-Fans neue Optionen. Die zwei Spiele befinden sich noch in einem recht frühen Stadium, aber es kommen ständig neue Locations, Tricks und Features dazu.

Slay the Spire (PC) - Januar 2019

Entwickler: Mega Crit Games

Slay the Spire ist Fantasy-Abenteuer, das Roguelike-Mechaniken mit Kartenkämpfen und Deckbau verbindet. Das Spiel ist schon eine Weile im Early Access auf Steam unterwegs und hat dank seiner interessanten Zutaten einige leidenschaftliche Fans gewonnen. In den Dungeons treffen wir auf gefährliche Biester, aber wenn wir die Karten richtig ausspielen, kommen wir vielleicht mit unserem Leben davon. Vielleicht aber auch nicht - es ist schließlich ein Roguelike.

Space Beast Terror Fright (PC) - 2019

Entwickler: nornware

Ein weiterer Early-Access-Dauerbesucher ist Space Beast Terror Fright. Dieser intensive und atmosphärische Ego-Shooter hat Roguelike-Mechaniken und einen fordernden Schwierigkeitsgrad zu bieten. Die Spieler müssen zusammenarbeiten und vorsichtig vorgehen, während sie Raumschiffe voller tödlicher Kreaturen erforschen.

Spelunky 2 (PC, PS4) - 2019

Entwickler: Mossmouth

Spelunky hat Roguelike-Mechaniken massentauglich gemacht und wir freuen uns auf den Nachfolger, der für PC und Playstation 4 erscheinen soll. Der Titel verbindet präzise Hüpfeinlagen mit exzellentem Design und tollen zufällig generierten Leveln. Entwickler Mossmouth hat mit dem Original ein Meisterwerk erschaffen und der Nachfolger verspricht ähnlich toll zu werden.

Star Renegades (PC) - Anfang 2019

Entwickler: Massive Damage, Inc

Kämpft in diesem taktischen RPG mit dem Widerstand gegen die Mächte des Imperiums. Wunderschöne, zufällig generierte Dungeons laden uns zu rundenbasierten Kämpfen ein. Star Renegades werden wir 2019 immer wieder zocken können.

Stormdivers (PC) - 2019

Entwickler: Housemarque

Alles von Housemarque verdient einen näheren Blick und das gilt insbesondere dann, wenn das Studio seine Komfortzone verlässt. Die Entwickler arbeiten an einem Battle-Royale-Arena-Spiel namens Stormdivers, das seine Spieler auf eine seltsame Insel schickt, auf der es viele Gefahren gibt. Nur die Stärksten werden überleben - mal schauen.