Vorschau 2019: Die letzten sechs Monate

Star Wars Jedi: Fallen Order (PC, PS4, Xbox One) - Winter 2019 Wir wissen sehr wenig über den ersten Star-Wars-Titel von Respawn, was über den Namen und ein grobes Zeitfenster hinausgeht. Was allerdings schon bestätigt wurde ist, dass es uns thematisch in die Episode III der Kinofilme verschlagen soll - eine sehr schlechte Zeit für Jedis in einer weit, weit entfernten Galaxie. Wir hoffen auf eine Art Nachfolger für die beliebten Jedi-Knight-Titel.

Call of Duty 2019 (PC, PS4, Xbox One) - Wahrscheinlich Oktober 2019 In diesem Jahr wäre Infinity Ward an der Reihe, das neue Call of Duty zu veröffentlichen. Spekulationen deuten entweder auf Modern Warfare 4 oder auf Ghosts 2 hin. Die interessanteste Frage neben dem Setting wird sicherlich sein, ob es wieder eine Kampagne geben wird oder wir einen weiteren Battle-Royale-Modus à la Blackout sehen dürfen. Bis jetzt haben wir keine soliden Details, aber wir erwarten, dass Activision im Frühjahr die Hype-Maschine auf Touren bringt.

FIFA 20 (PC, PS4, Switch, Xbox One) - Wahrscheinlich September 2019 Es würde die Grundlagen unserer Realität erschüttern, wenn 2019 kein neues FIFA erscheinen würden. Obwohl noch nichts offiziell ist, erwarten wir im Frühling eine Vorstellung der neuen Arbeiten von EA Kanada. Die Implementierung weiterer Champions-League-Lizenzen steht sicher weit oben in der Priorität und wir sind gespannt, wohin die Reise von Alex Hunter als Nächstes geht. Im letzten Jahr lief es auf dem Platz gut, doch es gibt immer Raum für Verbesserungen.

Doom Eternal (PC, PS4, Switch, Xbox One) - 2019 Es dauerte eine Weile, bis id Software den Neustart von Doom anging. Aber was sie ablieferten, war die lange Wartezeit absolut wert. Kein Wunder also, dass sie diesen Weg weiterverfolgen und Doom Eternal irgendwann in diesem Jahr auf den Markt schießen. Wir können es kaum erwarten, wieder in die Rolle des Doom Guys zu steigen.

Control (PC, PS4, Xbox One) - 2019 Das finnische Studio Remedy war in der Vergangenheit im Wesentlichen ein Second-Party-Entwickler für Microsoft. Nun sind sie nach langer Vorbereitung bereit ihr nächstes, eigenes Multiplattform-Spiel zu veröffentlichen. Vielleicht hat der erste Trailer bei E3 das Spiel nicht gut genug verkauft, aber nachdem wir eine vollständige Präsentation von Control gesehen haben, die nicht nur eine faszinierende Kulisse und einen interessanten Plot bot, sondern auch etwas, das sich nach einem einzigartiger Kampfsystem anfühlt, sind wir gespannt.

Code Vein (PC, PS4, Xbox One) - 2019 Die Vampir-artige Soulsborne Code Vein von Bandai Namco sollte eigentlich schon im letzten Jahr erscheinen, wurde allerdings auf 2019 verschoben. Trotz der Verzögerung und der Stille sind wir optimistisch, denn was wir bisher vom Spiel gesehen und gespielt haben, unterscheidet sich vom ehrfürchtigen Dark Souls sehr deutlich.

Battletoads (PC, Xbox One) - 2019 Wir waren ehrlich davon überzeugt, dass die Battletoads endgültig tot und begraben sind. Doch 2019 sollen sie mit aller Macht zurückkehren. Unter Aufsicht von Rare entwickelt Dlala Studios das neueste Kapitel, und wenn Microsoft plus Rare ihnen die Kröten anvertrauen, dann haben wir Vertrauen in das neue Projekt.

Age of Wonders: Planetfall (PC, PS4, Xbox One) - 2019 Triumph Studios kehrt mit einem neuen Eintrag in der Age of Wonders -Serie zurück, diesmal geht es nämlich in die Zukunft. Die Serie ist für ihre einzigartige Kombination aus rundenbasiertem, taktischen Gameplay und Strategie bekannt. Es ist der erste Titel des Studios, seit Paradox die Zügel übernommen hat. Die finanzielle Stabilität eines großen Partners wird hoffentlich zu einer besseren Spielerfahrung führen.

Gears 5 (PC, Xbox One) - 2019

Dass man sich dazu entschieden hat, den "of War"-Teil des Titels für den fünften Haupteintrag im Gears-Franchise loszuwerden, finden wir zwar doof, aber nachdem Marcus' Sohn J.D. die Führung in Gears of War 4 übernommen hat, ist es wohl wirklich an der Zeit für Veränderungen. Obwohl das vierte Spiel Spaß machte, hoffen wir, dass The Coalition die Serie diesmal weiter vorantreiben können, ohne das Moment der Intensität zu verlieren, das wir alle kennen und lieben.

Greedfall (PC, PS4, Xbox One) - 2019

Spiders Studio hat sich mit den Bau interessanter Rollenspiele einen Ruf erarbeitet und obwohl sie die Tragweite eines The Witcher 3 oder der Bioware-Titel vielleicht nicht erreichen, schaffen sie es mit ihren innovativen Konzepten dennoch, sich hervorzuheben. Greedfall scheint mit seiner einzigartigen Umgebung in der barocken Fantasiewelt definitiv anders und eigenständig zu werden. Die starke Abhängigkeit von Fraktionen fasziniert uns ebenfalls.

Imperator: Rome (PC) - 2019

Seit Jahren arbeitet Paradox an einer Fortsetzung von Europa Universalis: Rome und dieses Jahr wird es erscheinen, allerdings unter einem anderen Titel. Ein neues historisches Strategiespiel von den Großmeistern der Strategie ist definitiv Grund zum Feiern, denn es ist tatsächlich der erste eigener Titel des produktiven Studios seit 2016.

Judgment (PS4)

Verglichen mit der Dreamcast-Ära gab es nur wenige Spiele, die von Segas japanischer Division entwickelt wurden (und noch weniger, die an den Erfolg der Yakuza-Serie anknüpfen konnten). Jetzt versucht das Yakuza-Team mit Judgement etwas Eigenes. Das Spiel soll im selben Universum angesiedelt sein, uns allerdings in die Rolle des Privatdetektivs Takayuki Yagami verfrachten, der den Fall eines Serienmörders löst.

Luigi's Mansion 3 (Switch) - 2019

Nintendos hat uns noch keine Informationen über den nächsten Teil von Luigis Geisterjagd mitgeteilt. Das erste Spiel war ein häufig übersehener Gamecube-Starttitel, der mit der Zeit immer mehr an Bedeutung gewann. Wir sind gespannt, wie das Unternehmen das Franchise für eine neue Generation von Switch-Besitzern weiterentwickelt.

The Dark Pictures - Man of Medan (PC, PS4, Xbox One) - 2019

Supermassive Games kennt man heute dank Until Dawn und die Anthologie von The Dark Pictures ist in vielerlei Hinsicht eine spirituelle Fortsetzung dieses Konzepts. In Man of Medan, der ersten von vier eigenständigen Horrorerfahrungen, befinden wir uns an Bord eines Geisterschiffs. Die Gruppe von Tauchern, die an Bord eines riesigen, klaustrophobischen Schiffes gefangen ist, muss einen Ausweg finden. Ob allen die Flucht gelingt, hängt von unseren Entscheidungen ab.

Minecraft Dungeons (PC) - 2019

Es ist eine Weile her, seit Mojang ein neues Spiel entwickelt hat. Minecraft Dungeons wird als "Passionsprojekt" des Teams betitelt und als Dungeon-Crawler-Action-RPG in der Welt von Minecraft beschrieben. Wird die Magie vorbei sein? Wir werden es später in diesem Jahr sehen.