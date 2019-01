Lieblinge 2018: Beste Spielwelt

Große Spielwelten üben eine eigene Faszination aus, die von den Entwicklern nur mit den richtigen Werkzeugen angereichert werden muss, damit wir uns zahllose Stunden darin verlieren können. Wir hatten 2018 viel Spaß in den ausladenden Umgebungen der letzten zwölf Monate, doch in diesem Beitrag wollen wir uns festlegen. Hier seht ihr die fünf besten Spielwelten des vergangenen Jahres:

Studio:Herausgeber:Plattformen:

"Insgesamt ist Far Cry 5 ein großartiger Sandkasten, der eine erinnerungswürdige Geschichte bietet. Es ist eine tolle Spielerfahrung, die zwar nicht perfekt ist, die wir Fans der Reihe und offenen Welten aber wärmstens empfehlen können. Das Ende der Welt mag bevorstehen, doch immerhin habt ihr einen Grizzlybären mit dem Namen Cheeseburger an eurer Seite."

Link zur vollständigen Kritik.

Studio:Herausgeber:Plattformen:

"Obwohl Hitman 2 nicht wirklich viele Innovationen im Vergleich zu seinem Vorgänger bietet, sind wir recht zufrieden. Die zusätzliche Sniper-Mission und der Multiplayer erweitern das Grundpaket des Vorgängers, doch das Gameplay muss sich mit dem nächsten Titel eindeutig weiterentwickeln. Das neuste Abenteuer von Agent 47 ist zufriedenstellend und wird mit neuen Inhalten angereichert, die in den nächsten Wochen und Monaten folgen. Die Chancen stehen gut, dass dieses Spiel noch besser wird."

Link zur vollständigen Kritik.

Studio:Herausgeber:Plattformen:

"Forza Horizon 4 ist ein großartiges Spiel. Es macht unglaublich viel Spaß, ist wunderschön, voller schneller Karren und bietet tolle Inhalte. Klingt sehr bekannt. So sehr, dass ich glaube, es ist 2017 - bevor Microsoft und Playground Games die Formel von Grund auf für einen fünften Teil erneuern mussten. Andererseits gab es keinen einzigen lahmen Moment in diesem Spiel und das zeigt, wie gut die Rennen in Forza Horizon 4 wirklich sind."

Link zur vollständigen Kritik.

2. God of War

Studio: Santa Monica Studio

Herausgeber: Sony

Plattformen: Playstation 4

"God of War ist dazu ein phänomenales, ein großartiges und wunderschönes Spiel. Es belohnt Erkundungstouren und bietet ein brillantes Kampfsystem. Wenn ihr Fans von God of War seid, dann müsst ihr diesen neuen Ansatz unbedingt ausprobieren. Und wenn nicht, dann wird dieses Spiel das vermutlich ändern."

Link zur vollständigen Kritik.

Studio:Herausgeber:Plattformen:

"Wir haben dutzende Stunden in dieser atemberaubenden Welt verbracht und Red Dead Redemption 2 ist für uns sofort zum Klassiker geworden, der einen weiteren Höhepunkt des Studios darstellt, das seit Jahrzehnten grandiose Abenteuer abliefert. Es ist der bisherige Zenit einer Reise. Und der nächste Schritt bei der ewig währenden Quest, eine interessante und lebendige Welt zu schaffen, in die wir uns völlig verlieren können. Genau deswegen ist Red Dead Redemption 2 für uns ein echtes Meisterwerk."

Link zur vollständigen Kritik.