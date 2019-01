Lieblinge 2018: Bester Offline-Multiplayer

Der lokale Mehrspielermodus ist ein Relikt aus vergangenen Tagen und jedes Jahr sinkt die Anzahl der Titel, die das Feature überhaupt noch unterstützen, gefühlt weiter. Dabei gibt es doch eigentlich kaum etwas Schöneres, als gemeinsam mit Freunden und den Liebsten zusammen eine Erinnerung zu teilen. Wir möchten auch in Zukunft auf die Bildschirme unserer Gegenspieler schmulen, in verdutzte oder erzürnte Gesichter blicken und gemeinsam einen Lachanfall bekommen, deshalb sagen wir danke an die fünf fantastischsten Mehrspieler-Abenteuer, die uns 2018 mit solchen Momenten beglückten.

"Wir sind froh, dass Fares und sein Team bei Hazellight dieses Spiel entwickelt und veröffentlicht haben, denn wir würden gerne mehr von diesem Studio sehen. Das Debüt kam nicht ohne Fehler aus, trotzdem ist es ein sehr faszinierender Titel. Wir haben vielleicht keine Lust auf eine zweite Runde, aber es lässt uns trotzdem noch immer darüber nachdenken, was wir mit unserem Kumpel erlebt haben und allein das macht A Way Out zu einem interessanten Projekt - besonders in Zeiten, in denen wir mit Remasters und Sequels nur so überflutet werden."

"FIFA 18 war ein phänomenales Fußballspiel und FIFA 19 schließt daran an. Ist FIFA 19 besser als FIFA 18? Sicher, aber wir waren ein wenig enttäuscht, dass es keine echten Neuerungen im Karrieremodus gibt und dass die Timed Finishings nur ein Gimmick sind. Uns sind einige Bugs aufgefallen, aber nichts, was die Spielerfahrung nachhaltig beeinträchtigen würde. FIFA 19 ist trotzdem das beste Fußballspiel, das wir je gespielt haben und es steckt voller Inhalte. Und mit der neuen UEFA Champions League sollte es reichen, um viele Spieler zum Kauf zu bewegen."

"Overcooked 2 präsentiert uns eine wunderbar chaotische Multiplayer-Erfahrung und liefert damit trotz ähnlicher Zutaten einen angemessenen Nachfolger ab. Einige fragwürdige Veränderungen hier und da sorgen allerdings dafür, dass sich manches wie ein Rückschritt anfühlt. Wir sind uns sicher, dass Fans des Originals lieben werden, was Ghost Town mit dem zweiten Teil aufgesetzt hat. Doch wer dem unkonventionellen Charme des ersten Spiels nicht verfallen ist, der könnte sich an Overcooked 2 die Finger verbrennen."

"Super Smash Bros. Ultimate wird seinem Namen absolut gerecht - es ist die definitive Smash-Erfahrung. Das Spiel verbindet alle Level und Kämpfer von früher und schenkt uns das neue RPG-artige Spirit-System, durch das sich die Anpassungsoptionen verzehnfachen (es ist genau das Richtige für alle Sammelwütigen). Der Classic-Modus mag ein paar Schwächen haben und es wäre nett, wenn schon zu Beginn mehr Kämpfer zu haben wären. Aber wir werden Super Smash Bros. Ultimate ganz sicher noch über Jahre spielen."

"Alles in allem sieht Super Mario Party dank der verschiedenen Modi, der Qualität und Quantität der Minispiele, sowie aufgrund seiner experimentellen Ideen, die die Möglichkeiten der Hardware ausnutzen, wie das Spiel aus, das das Franchise braucht. Der Titel gewinnt durch all diese Facetten an Frische, der es der Serie in den letzten Jahren häufig mangelte. Der König der Partyspiele ist zurück und seine neueste Kollektion ist wahrhaft super."

