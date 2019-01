Lieblinge 2018: Bester Online-Multiplayer

Die Multiplayer-Community konnte in diesem Jahr dank vereinter Battle-Royale-Anstrengungen vieler Entwickler auf ausgedehnten Schlachtfeldern enger zusammentreten. Welche Entwicklungen es 2018 beim Thema Mehrspieler noch gab und wie diese Projekte im Vergleich zu den jährlichen Veröffentlichungen der großen Platzhirsche abschneiden, das klären wir in diesem Artikel. Hier seht ihr unsere Top 5 der besten Multiplayer-Games aus dem vergangenen Jahr:

"Monster Hunter: World ist für die Reihe ein mutiger Schritt nach vorne, umgeht viele Fehler der Vorgänger und wurde gleichzeitig zugänglicher gemacht. In den Kämpfen stehen uns eine Vielzahl an Waffenklassen zur Verfügung, die bei der Jagd nach Monstern Experimente erlauben, außerdem ist die offene Welt wunderschön. Das Kamerasystem ist seltsam steif und wir haben einige grafische Fehler bemerkt, doch diese Probleme fallen kaum ins Gewicht. Mit World erreicht die Serie ihren neuen Höhepunkt und nach zwölf Jahren Kult wird es Zeit für die Reihe, ins Rampenlicht zu treten."

4. Sea of Thieves

Studio: Rare

Herausgeber: Microsoft

Plattformen: PC, Xbox One

Der Titel ist nicht perfekt, aber Rares Sea of Thieves liefert eine Koop-Spielerfahrung ab, die wir so noch nicht erlebt haben. Wir lieben es unsere eigenen Abenteuer zu kreieren, gegen feindliche Galeonen zu kämpfen und die wunderschöne Welt zu erkunden. Wir hätten uns mehr Abwechslung bei den Quests gewünscht und könnten es verstehen, wenn manche Spieler nach einigen Stunden die Lust verlieren. Trotzdem hat Microsoft hier etwas sehr Besonderes im Angebot und mit ein wenig Zeit und den passenden Veränderungen könnte Sea of Thieves zu einem echten Must-Have werden."

"Forza Horizon 4 ist ein großartiges Spiel. Es macht unglaublich viel Spaß, ist wunderschön, voller schneller Karren und bietet tolle Inhalte. Klingt sehr bekannt. So sehr, dass ich glaube, es muss 2017 sein - bevor Microsoft und Playground Games die Formel von Grund auf für einen fünften Teil erneuern mussten. Andererseits gab es keinen einzigen lahmen Moment in diesem Spiel und das zeigt, wie gut die Rennen in Forza Horizon 4 wirklich sind."

"Battlefield V ist ein wirklich gutes Spiel. Alle Arbeiten, die DICE bei der Erneuerung der grundlegenden Mechanik geleistet hat, führten zu einem Produkt, das sich straffer anfühlt, als es die Serie in den vergangenen Jahren war. Das Game wird als Live-Service mit einem konstanten Fluss an frischen Inhalten funktionieren, denn das scheint der richtige Weg für die Serie zu sein. Battlefield V ist ein Muss für jeden Verteidiger von Multiplayer-Games."

"Im Multiplayer bleiben die Füße wieder am Boden und die Verbesserungen werten das Spielerlebnis auf. Zombies liefern mehr von dem beliebten Ableger und Blackout vermischt das Beste daraus und aus dem Mehrspieler miteinander, sodass es die Konkurrenz das Fürchten lehren dürfte. Black Ops 4 hat die Latte für das Franchise noch mal höher gelegt und wir haben nicht mal über die fehlende Solokampagne geredet. Nun, wahrscheinlich war sie dann eben doch nicht so wichtig..."

