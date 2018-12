Lieblinge 2018: Bester Soundtrack

Viele Spiele nutzen ihren Soundtrack, damit wir uns während des Spieles nicht langweilen. Richtig gute Games setzen ihre Geräuschkulisse als unterstützenden Bestandteil beim Story-Telling ein, bauen damit Atmosphäre auf, verstärken oder übermitteln Emotionen. Die besten Videospiele brennen sich und ihre einzigartigen Momente mithilfe von Musik in unsere Erinnerungen ein. Welche Games diesen schwierigen Drahtseilakt 2018 mit Bravour gemeistert haben, das wollen wir in diesem Artikel würdigen:

Studio:Herausgeber:Plattformen:

"Forza Horizon 4 ist ein großartiges Spiel. Es macht unglaublich viel Spaß, ist wunderschön, voller schneller Karren und bietet tolle Inhalte. Klingt sehr bekannt. So sehr, dass ich glaube, es muss 2017 sein - bevor Microsoft und Playground Games die Formel von Grund auf für einen fünften Teil erneuern mussten. Andererseits gab es keinen einzigen lahmen Moment in diesem Spiel und das zeigt, wie gut die Rennen in Forza Horizon 4 wirklich sind."

Link zur vollständigen Kritik.

4. Tetris Effect

Studio: Enhance Games, Resonair

Herausgeber: Enhance Games

Plattformen: Playstation 4 (PSVR)

"Obwohl Tetris Effect nicht völlig perfekt ist, solltet ihr es unbedingt ausprobieren. Es ist eine unglaubliche VR-Erfahrung und fast genauso gut, wenn ihr es auf eurem langweiligen Fernseher zockt (statt auf dem PSVR-Headset). Dank der Kreativität von Tetsuya Mizuguchi und seinem Team wurde Tetris, eines der besten Spiele aller Zeiten, noch ein wenig besser."

Link zur vollständigen Kritik.

Studio:Herausgeber:Plattformen:

"Celeste ist eine Übung der Willenskraft und der Beharrlichkeit. Ihr werdet euch in manchen Abschnitten abquälen und durch andere förmlich fliegen. Auf dem Gipfel ist es kalt, aber es ist auch ein Ort des Lichts, der Offenbarung, des Lernens und der Selbstentdeckung. Er ist es wert dafür zu kämpfen - nicht nur in Celeste, sondern auch im Leben."

Link zur vollständigen Kritik.

2. God of War

Studio: Santa Monica Studio

Herausgeber: Sony

Plattformen: Playstation 4

"God of War ist dazu ein phänomenales, ein großartiges und wunderschönes Spiel. Es belohnt Erkundungstouren und bietet ein brillantes Kampfsystem. Wenn ihr Fans von God of War seid, dann müsst ihr diesen neuen Ansatz unbedingt ausprobieren. Und wenn nicht, dann wird dieses Spiel das vermutlich ändern."

Link zur vollständigen Kritik.

Studio:Herausgeber:Plattformen:

"Wir haben dutzende Stunden in dieser atemberaubenden Welt verbracht und Red Dead Redemption 2 ist für uns sofort zum Klassiker geworden, der einen weiteren Höhepunkt des Studios darstellt, das seit Jahrzehnten grandiose Abenteuer abliefert. Es ist der bisherige Zenit einer Reise. Und der nächste Schritt bei der ewig währenden Quest, eine interessante und lebendige Welt zu schaffen, in die wir uns völlig verlieren können. Genau deswegen ist Red Dead Redemption 2 für uns ein echtes Meisterwerk."

Link zur vollständigen Kritik.