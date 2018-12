Lieblinge 2018: Beste technische Leistung

Seit vielen Jahren müssen Spiele weder fertiggestellt, noch in einen technisch einwandfreien Zustand ausgeliefert werden, um bei der breiten Masse der Spielerschaft beliebt zu sein - etliche gefeierte Games beweisen uns das jeden Monat aufs Neue. Doch wir haben genug von diesem unfertigen Mist. Uns ist es wichtig, dass Entwickler ihre Projekte in einem professionellen Zustand veröffentlichen, der nicht aktiv gegen die Spieler arbeitet. Denn erst wenn diese Rahmenbedingungen stimmen, können Videospiele mit dem prahlen, zu was sie technisch in der Lage sind. Wir stellen euch in diesem Beitrag fünf technisch saubere Games aus dem Jahr 2018 vor, die uns mit ihrer puren Grafikpracht die Kinnlade herunterklappen ließen.

"Fans bekommen mit Spider-Man eine vor allem technisch sehr gut ausgearbeitete Erfahrung. Die Handlung ist durchwachsen erzählt und zumindest Tester Stefan hätte auf die Abschnitte der unbeteiligten Charaktere verzichten können. Doch am Ende bleibt das grandiose Gefühl hängen, stilvoll durch den Schmelztiegel New York zu schwingen, denn dahinter versteckt sich eine Faszination, mit der nur wenige Spiele prahlen können. Beinharte Comicfans werden aus diesem Werk noch deutlich mehr ziehen können, alle anderen schlüpfen für ein paar richtig schöne Stunden in die Rolle des allerbesten Superhelden."

"Forza Horizon 4 ist ein großartiges Spiel. Es macht unglaublich viel Spaß, ist wunderschön, voller schneller Karren und bietet tolle Inhalte. Klingt sehr bekannt. So sehr, dass ich glaube, es ist 2017 - bevor Microsoft und Playground Games die Formel von Grund auf für einen fünften Teil erneuern mussten. Andererseits gab es keinen einzigen lahmen Moment in diesem Spiel und das zeigt, wie gut die Rennen in Forza Horizon 4 wirklich sind."

3. God of War

Studio: Santa Monica Studio

Herausgeber: Sony

Plattformen: Playstation 4

"God of War ist dazu ein phänomenales, ein großartiges und wunderschönes Spiel. Es belohnt Erkundungstouren und bietet ein brillantes Kampfsystem. Wenn ihr Fans von God of War seid, dann müsst ihr diesen neuen Ansatz unbedingt ausprobieren. Und wenn nicht, dann wird dieses Spiel das vermutlich ändern."

"Diese unzähligen Entscheidungen von Detroit: Become Human gehen klar zu Lasten der spielerischen Freiheit, aber das nehmen Fans von Heavy Rain oder Beyond: Two Souls für die vordergründige Spielerfahrung ja gerne in Kauf. Und obwohl Quick-Time-Events uns auf unnötig schockierende Art und Weise ins Gedächtnis rufen, dass wir hier nur ein aufwendiges Point&Click-Adventure spielen, verblassen die meisten negativen Eindrücke in Anbetracht der starken Illustration von Emotionalität. Das ist der Erfolg und die Leistung von Quantic Dreams gebündelter Anstrengung."

"Battlefield V ist ein wirklich gutes Spiel. Alle Arbeiten, die DICE bei der Erneuerung der grundlegenden Mechanik geleistet hat, führten zu einem Produkt, das sich straffer anfühlt, als es die Serie in den vergangenen Jahren war. Das Game wird als Live-Service mit einem konstanten Fluss an frischen Inhalten funktionieren, denn das scheint der richtige Weg für die Serie zu sein. Battlefield V ist ein Muss für jeden Verteidiger von Multiplayer-Games."

