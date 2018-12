Lieblinge 2018: Bester Augenschmaus

Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters und deshalb ist es schwierig, irgendetwas anhand seines Aussehens zu ordnen. Wir haben es trotzdem versucht, denn in diesem Jahr sind so viele visuell einprägsame Spiele mit interessanten Darstellungen und Thematiken erschienen, dass wir den denkwürdigsten von ihnen einen Platz in der Liste unserer Spiele des Jahres bieten wollten. Hier seht ihr nun fünf fantastische Videospiele, in die wir uns 2018 allein aufgrund ihres Stils verliebt haben.

5. Dragon Ball FighterZ

Studio: Arc System Works

Herausgeber: Bandai Namco

Plattformen: Nintendo Switch, PC, Playstation 4, Xbox One

"Im Hinblick auf die Grafik und das Gameplay bietet Dragon Ball FighterZ mit Leichtigkeit die pointierteste Erfahrung der Saga, doch in Sachen Umfang kann der Titel echt noch einige Inhalte vertragen. Falls ihr ein Dragon Ball-Fan seid dürfte euch das aber eh egal sein, denn eine Empfehlung fällt uns hier nicht allzu schwer. Besonders falls ihr Inhalte auf Kosten der fulminanten Präsentation verschmerzen könnt."

Link zur vollständigen Kritik.

4. Sea of Thieves

Studio: Rare

Herausgeber: Microsoft

Plattformen: PC, Xbox One

"Der Titel ist nicht perfekt, aber Rares Sea of Thieves liefert eine Koop-Spielerfahrung ab, die wir so noch nicht erlebt haben. Wir lieben es unsere eigenen Abenteuer zu kreieren, gegen feindliche Galeonen zu kämpfen und die wunderschöne Welt zu erkunden. Wir hätten uns mehr Abwechslung bei den Quests gewünscht und könnten es verstehen, wenn manche Spieler nach einigen Stunden die Lust verlieren. Trotzdem hat Microsoft hier etwas sehr Besonderes im Angebot und mit ein wenig Zeit und den passenden Veränderungen könnte Sea of Thieves zu einem echten Must-Have werden."

Link zur vollständigen Kritik.

"Return of the Obra Dinn hört wirklich nie auf uns zu überraschen. Es muss wahnsinnig schwer gewesen sein, die 60 Individuen miteinander zu verknüpfen und dabei den Überblick zu behalten. Doch Return of the Obra Dinn spickt daraus eine nicht-lineare Geschichte, die fantastisch, tragisch und ebenso spektakulär inszeniert wird. Auch dank des großartigen Stils ist dieses Abenteuer ein Spiel für Rätselfreunde und alle, die ein wahrhaft einzigartiges Erlebnis suchen."

Link zur vollständigen Kritik.

2. Tetris Effect

Studio: Enhance Games, Resonair

Herausgeber: Enhance Games

Plattformen: Playstation 4 (PSVR)

"Obwohl Tetris Effect nicht völlig perfekt ist, solltet ihr es unbedingt ausprobieren. Es ist eine unglaubliche VR-Erfahrung und fast genauso gut, wenn ihr es auf eurem langweiligen Fernseher zockt (statt auf dem PSVR-Headset). Dank der Kreativität von Tetsuya Mizuguchi und seinem Team wurde Tetris, eines der besten Spiele aller Zeiten, noch ein wenig besser."

Link zur vollständigen Kritik.

"Wenn ihr Indie-Spiele, emotionale Storys, einzigartige Erzählformen oder einfach nur wunderhübsche Spiele mögt, dann solltet ihr GRIS versuchen. In der kurzen Zeit bringt es neue Ideen und Bilder hervor und hält jederzeit das Momentum aufrecht. Die Mechaniken, die Optik und der Sound gehen Hand in Hand. Nomada Studio kann stolz auf das sein, was sie erschaffen haben. Diese Spielerfahrung wird noch lange nachklingen, wenn ihr längst den Controller weggelegt habt."

Link zur vollständigen Kritik.