Alle Inhalte der Nintendo Direct vom März 2018 zusammengefasst

Auch für Square Enix' JRPG Octopath Traveler erhielten wir Informationen im Rahmen der Nintendo Direct. Das Spiel wird exklusiv auf der Switch veröffentlicht werden und erscheint am 13. Juli. In einem neuen Video wurden uns zwei der insgesamt acht Charaktere vorgestellt. Zusätzlich gibt uns das Video einen Einblick in die verschiedenen Berufe der Charakter und zeigt wie wir diese zusammen mit den Fähigkeiten im Laufe des Spiels nach unseren Wünschen anpassen können.

Am 16. März feiert der kleine runde Kult-Star Kirby seine Premiere auf der Switch. Mit Kirby Star Allies erwartet uns ein Jump & Run-Abenteuer in dem wir so genannte Traumpaläste betreten und unsere Lieblings-Helden der Spielereihe zu unseren ''Traumfreunden'' machen. Nintendo erwähnte dass wir von Zeit zu Zeit neue Updates erwarten können, die uns neue traumhafte Freunde bescheren. Das erste Update erscheint bereits am 28. März und bringt uns Max, Gooey, Rick, Kine und Coo. Wer sich vorab ein Bild von dem Spiel machen will, kann sich im Nintendo eShop eine kostenlose Demo-Version des Spiels herunterladen.

Für viele war das Highlight des Abends wohl die Ankündigung eines Super Smash Bros-Titels für die Nintendo Switch . In einem kleinen Teaser-Trailer sahen wir neben bekannten Gesichtern wie Mario und Link auch einen Neuzugang, denn auch der Inkling aus der Splatoon-Reihe wird sich noch in diesem Jahr mit den anderen ikonischen Charakteren prügeln. Da das Spiel noch 2018 erscheinen soll, vermuten wir mehr Informationen in den kommenden Monaten zu erhalten.

Nachdem Sushi Striker: The Way of Sushido auf E3-Pressekonferenz im vergangenen Jahr für den Nintendo 2DS und 3DS angekündigt wurde, wissen wir nun auch dass das Spiel auf die Switch kommt. In dem Spiel verschlingen wir haufenweise Sushi am Fließband, um mit den gesammelten Tellern im Anschluss unsere Gegner abzuwerfen. In dem Multiplayer-Modus können wir mit mehreren Freunden gleichzeitig in die Sushi-Schlacht ziehen. Sushi Striker: The Way of Sushido erscheint am 8. Juni auf der Nintendo Switch, 2DS und 3DS.

Wir wussten bereits im Voraus dass Dark Souls: Remastered auf der Switch erscheinen wird. Im Laufe des Streams kündigte Nintendo jedoch an, dass wir im Rahmen eines Netzwerktests noch vor der Veröffentlichung die Gelegenheit haben werden, das Spiel kostenlos auszuprobieren. Ein genaues Datum für den Test gibt es nicht, doch da Dark Souls: Remastered bereits am 25. Mai auf der Switch erscheint, sollten wir nicht mehr lange warten müssen. Amiibo-Fans können sich außerdem über die Veröffentlichung einer Solaire von Astora-Figur freuen, die uns im Spiel die ''Gelobt sei die Sonne''-Geste freischaltet.

Mit Travis Strikes Again: No More Heroes erhält die kultige No More Heroes-Reihe einen neuen Ableger. In insgesamt sieben Spielen (sowohl Action-, Renn- als auch Puzzle-Spiele) kämpfen wir uns als Travis Touchdown durch das Spiel hindurch. Mit Hilfe der Joy-Con-Controller können wir außerdem zu zweit in die Koop-Action einsteigen. Einen offiziellen Release-Termin gibt es noch nicht, Travis Strikes Again: No More Heroes soll jedoch noch dieses Jahr auf der Nintendo Switch erscheinen.

Little Nightmares: Complete Edition

Der gruselig-schöne Rätsel-Platformer landet in Form der Complete Edition am 18. Mai auf der Nintendo Switch. Neben dem Original-Spiel sind sämtliche Inhalte der drei veröffentlichten Erweiterungen in der Version beinhaltet. Wer sich den einzeln erhältlichen Pac-Man-Amiibo kauft, kann Six zusätzlich mit der Pakku-Maske schmücken.

Mit einer Switch-Version für Undertale erhalten wir starken Indie-Zuwachs für die Konsole. Ermöglicht wird die Portierung durch Nintendo's neu angekündigter Unterstützung des GameMaker Studios 2, einer 2D-Spieleengine.

Hyrule Warriors: Definitive Edition fasst die Inhalte von Hyrule Warriors und Hyrule Warriors Legends zusammen, dazu können wir Link und Zelda in ihre Outfits von The Legend of Zelda: Breath of the Wild kleiden. Wie angekündigt erscheint die Switch-Version am 18. Mai.

Arms Testpunch

Im Zuge eines neuen Arms-Testpunch können Nintendo-Fans ab dem 31. März drei Tage lang wieder einmal ausgewählte Modi des Spiels kostenlos austesten. Dafür müsst ihr lediglich den Testpunch aus dem Nintendo eShop herunterladen und schon kann es losgehen.

Das waren also sämtliche Inhalte des Nintendo Direct für die Nintendo Switch. Auf der nächsten Seite könnt ihr alles zu den Nintendo 2DS- und 3DS-Ankündigungen des Abends nachlesen.