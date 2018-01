Monster Hunter: World - Tipps und Tricks

Monster Hunter: World ist gerade für Xbox One und PS4 erschienen und wir hatten in der letzten Woche viel Spaß auf der Jagd, während wir jeden Meter der wunderschönen Welt erkundeten. Auch wenn der neueste Ableger der Serie der wohl zugänglichste Titel der Serie geworden ist, dürften Neueinsteiger alle Hilfe brauchen, die sie bekommen können. Daher haben wir für euch ein paar Tipps und Tricks zusammengestellt, um euren Einstieg zu erleichtern.

Keine Angst zwischen den Waffen zu wechseln

Mit einem bestimmten Waffentyp umgehen zu können, hat natürlich seine Vorteile, aber es gibt viele Situationen in denen ein paar Äxte einfach nicht ausreichen. In Monster Hunter: World stehen euch 14 Waffenklassen zur Verfügung und überraschenderweise auch gleich von Anfang an. Da wäre es doch ziemlich dumm, sich nicht mal auszuprobieren und ein wenig zu experimentieren. Besucht das Trainingsgelände in Astera und bekommt ein Gefühl für die Waffengattungen, denn dann erhaltet ihr nach und nach ein Verständnis dafür, in welcher Situation welche Ausrüstung gut funktioniert und warum. Für fliegende Ungeheuer ist eine Armbrust oder die schwere Bogen-Knarre gut geeignet, bei schnellen Biestern ist die Lanze mit ihren flinken Angriffskombos vorzuziehen. Vergesst nicht, dass ihr eure Bewaffnung auch mitten in der Quest in den Camps wechseln könnt, ohne erst nach Astera zurückzukehren (das hätte ich in den ersten Stunden auch gerne gewusst).

Tötet und erntet ALLES

Vielleicht ist dieser Tipp ein wenig offensichtlich, aber das Crafting spielt im neuen Monster Hunter eine immens wichtige Rolle und ihr solltet immer alles mitnehmen, was ihr gerade findet. Dadurch rückt das nächste Waffenupgrade stetig näher und im Kampf gegen fordernde Dinos könnt ihr in einer Verschnaufpause einen starken Trank brauen, um die Verfolgung direkt wieder aufnehmen zu können. Die Kopfgeld-Quest aus dem Ressourcen-Center sind ebenso empfehlenswert, denn hier sammelt ihr Materialien und bekommt sogar praktische Belohnungen. Seid vorsichtig wenn ihr mit größeren Monstern kämpft, denn oft fallen im Kampf der Schwanz oder andere Teile ab und gehen in der Hitze des Gefechts schnell verloren. Zieht euch notfalls zurück, um diese Dinge einzusammeln, denn sie sind oft der Schlüssel zu neuen Rüstungssets.

Esst vor der Jagd ausgiebig

Mit leerem Magen bekommt man nichts hin, das wisst ihr sicher selbst. Bevor ihr auf die Jagd geht solltet ihr euch eine Mahlzeit von den Katzenköchen schnappen. Jedes Gericht gibt euch einen temporären Boost bei den Angriff, euren elementaren Widerstand oder die Verteidigung. In speziellen Quests schaltet ihr sogar neue Rezepte frei, die weitere Vorteile mit sich bringen. Ihr könnt sogar selbst zum Chefkoch werden, eigene Gerichte herstellen und so die Menükarte erweitern. Die Mahlzeiten werden nicht nur in einer tollen Zwischensequenz serviert, das Essen sieht auch verdammt lecker aus - miaukulös quasi. Unsere Werte zu verbessern macht häufig den Unterschied zwischen Leben und Tod. Bereitet euch also gut vor.