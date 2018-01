Indie-Spiele die wir 2018 unbedingt spielen wollen

Dieses Jahr scheint groß für unabhängig produzierte Videospiele zu werden - egal ob für PC, Playstation 4, Xbox One oder Nintendo Switch. Bevor das Jahr also so richtig startet werfen wir einen Blick auf einige der unserer Meinung nach interessantesten und vielversprechendsten Indie-Spiele von 2018:

Phoenix Point

Julian Gollop hat eine Vorgeschichte mit rundenbasierten Strategietiteln. Wir sprechen hier von einem der Hauptentwickler des ersten Xcoms, also von einer lebenden Legende für Fans des Subgenres. Sein nächstes Spiel heißt Phoenix Point, scheint viel mit der Firaxis-Serie gemein zu haben und probiert sich optisch an einem modernen Ansatz. Der Sci-Fi Strategietitel könnte echtes Hit-Potential besitzen, wir sind jedenfalls gespannt.

Spelunky 2

Der Roguelike-Plattformer Spelunky braucht keine große Vorstellung. Der Titel verbindet Permadeath und prozedural generierte Level mit pixelperfektem Plattforming und wurde damit zu einem echten Meisterwerk. Dass Mossmouth diesem Experiment einen Nachfolger spendiert finden wir unglaublich spannend. Es wird ganz sicher wieder eine große Herausforderung für die Spieler werden, falls der brillant ausbalancierte Schwierigkeitsgrad einen ebenfalls immer wieder zurück ins Spiel reißt.

GTFO

"Sie kommen aus den verdammten Wänden" ist eine Phrase aus GTFO, die wir sicher häufiger zu hören bekommen, sobald wir in diesem Koop-Shooter vom Payday-Lead-Designer Ulf Anderson mit Aliens bombardiert werden. Bis zu vier Spieler können die dunklen Höhlen des Shooters zusammen erkunden, nach Ressourcen suchen und versuchen den Albtraum zu überleben. Wir können uns nicht Schrecklicheres vorstellen, als der letzte Überlebende zu sein, nachdem alle unsere Freunde - einer nach dem anderen - erwischt wurden.

Frostpunk

Frostpunk stach auf der E3 2017 unter den vielen Indie-Spielen hervor. Wir müssen in dem Spiel eine kleine Gemeinschaft unter eisigen Bedingungen anführen und für genug Ressourcen und vor allem Wärme sorgen. Außerdem besteht unsere Aufgabe in der Interaktion mit weiteren Überlebenden. Da der Überlebenskampf nur selten leicht ist, werden manchmal auch harte Entscheidungen getroffen werden und ganz sicher werden uns einige davon keine Freude bereiten. Das ist der Preis, den wir als Anführer zahlen müssen.

Agony

Die Alpha-Demo von Agony gab uns einen kleinen Einblick in die Hölle, aber in diesem Jahr bekommen wir das Komplettpaket. In dem Spiel erkunden wir die Untiefen einer infernalen Schreckensdimension und sie ist voller teuflischer Kreaturen und verdrehter Dämonen. Es liegt an uns herauszufinden, wie wir all die Flammen und die Verdammnis überleben. All das wird durch eine wundervoll düstere und karminrote Welt unterstützt und zumindest wir können es kaum abwarten, endlich richtig in Madmind Studios' kranken Verstand einzudringen.

Runner 3

Wir sind froh, dass Choice Provisions den Namen des dritten Teils etwas stromlinienförmiger gestaltet haben. Wieder müssen wir ins Ziel laufen, springen und rutschen. Die seltsame Optik und das Design der Welt haben den letzten Teil zu einer durchweg charmanten Spielerfahrung gemacht und das erwarten wir auch vom Nachfolger. Dazu kommen neue Features wie etwa Fahrzeuge und noch ein paar andere Überraschungen. Runner 3 scheint ein weiterer toller Titel dieser Reihe zu werden.

The Church in the Darkness

In diesem Schleich-Titel aus den siebziger Jahren verschlägt es uns in den Dschungel Südamerikas, wo ein seltsamer Kult weit entfernt von der US-Regierung eine geheime Operationsbasis errichtet. Die Spieler brauchen viel Geschick um Freedom Town zu infiltrieren. Uns wurde eine sich ständig verändernde und dynamische Spielerfahrung versprochen, wir wissen also nie welche Herausforderung gerade auf uns wartet.

Return of the Obra Dinn

Nach dem brillanten Papers, Please sind wir gespannt, ob Lucas Pope mit seinem nächsten Projekt eine ähnlich packende Spielerfahrung abliefern kann. Wir wissen noch nicht allzu viel über sein kommendes Spiel, nur dass er sich stark von Popes bürokratischem Thriller unterscheiden soll. Sein zweites Projekt konzentriert sich auf das nautische Geheimnis eines verschwundenen Schiffes, das Jahre später plötzlich wieder auftaucht. Wir sind ebenso ratlos wie gespannt.

Untitled Goose Game

Wir bei Gamereactor sind große Freunde des Stealth-Genres, aber noch besser gefallen uns Spiele mit Gänsen. Davon gibt es nur leider sehr wenige. Untitled Goose Game kommt uns da gerade recht. Wir schlüpfen in die Rolle einer fiesen Gans, die in einem kleinen Dorf für Ärger sorgt. Ein Pflichttitel für Gänsefreunde.

Into The Breach

Subset Games war eines der ersten Studios, die via Kickstarter erfolgreich wurden (FTL: Faster Than Light). Der Erfolg des ersten Titels hat ihnen eine Basis geschaffen, auf der sie nun aufbauen können und genau das haben sie mit Into The Breach vor. Ihr kommendes Projekt wird ein Sci-Fi-Taktiktitel, in dem die Spieler mit Mechs gegen eine Alien-Invasion antreten.

