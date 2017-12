GR-Awards 2017: Christians Lieblinge

Noch bevor wir den Jahreswechsel mit unseren offiziellen Spielen des Jahres einleiten stellt das deutsche Gamereactor-Redaktionsteam seinen persönlichen Gaming-Highlights vor. 2017 war ein bewegendes Jahr im Videospielbereich und obwohl Redaktionspapa Christian seit dem Frühjahr ganz andere Freuden und Sorgen hatte, erzählt er euch in diesem Artikel von einigen Spielen, die ihn seitdem beschäftigten.

OLED-4K-Award - Gran Turismo Sport von Polyphony Digital

Ich habe seit einigen Wochen einen neuen Philips-4K-OLED-TV. Der hat so ein fettes Bild, dass man nur so versteht, was das Sony-Rennspiel wirklich kann. Gilt natürlich auch für die Konkurrenz auf der Xbox One X, aber das Werk von Kazunori Yamauchi liegt mir einfach persönlich näher am Herzen. Tolles Spiel, das mich noch ewig beschäftigen wird.

Auf dem richtigen Fernseher wird einem erst bewusst, was Polyphony Digital hier geleistet hat.

"150 Stunden und mehr" - The Legend of Zelda: Breath of the Wild von Nintendo

Das Abenteuer von Link hat mich (und meinen kleinen Sohn) völlig erfasst in diesem Jahr. Gemeinsam haben wir viel Suppe gekocht, Monster überlebt und uns in den Bergen verlaufen. Und in der Wüste. Und in tropischen Sümpfen. Wir haben das Master-Schwert einem komplizierten Wald entrissen und immer wieder gestaunt, wie offen und frei das Nintendo-Meisterwerk ist. Bestes Spiel des Jahres für mich, mit Abstand.

Suppe Kochen und Rätsel lösen zusammen mit den Kleinsten. Für Papa Christian die schönste Freude.

Award für "Ablenkung in der Elternzeit" - Zoo Keeper DX von Success und Tiny Wings von Andreas Illiger

Dieses Jahr ist geprägt dadurch, dass ich Papa eines kleinen Mädchens geworden bin. Darum habe ich eher wenig gespielt und mich viel um Babykrams gekümmert. Das führt zwangsläufig dazu, dass ich viel am iPhone spiele. So nebenbei. Dabei habe ich meine Liebe zu Zoo Keeper DX und Tiny Wings wiederentdeckt. Kann man mal schnell spielen, aber ebenso gut viele Stunden drin versenken. Große Liebe, die rostet offenkundig nicht.

Faszination Casual - wenn für nichts anderes Zeit bleibt.

Das waren nur ein paar persönliche Themen vom Chefredakteur Christian, weitere spannende Artikel zu unseren offiziellen Game of the Year-Awards warten noch die restliche Woche lang auf euch. Teilt uns eure schönsten Gaming-Erinnerungen von 2017 in den Kommentaren mit und rutscht vorsichtig ins neue Jahr.